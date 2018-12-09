من العوامل التي تؤثر على الوجه الاضطرابات المتكررة في إفراز الهرمونات

أول ما يلفت انتباه الناس هو الوجه؛ لذا لا بدّ أن يكون مشرقاً صافياً وخالياً من الشوائب أو البثور والحبوب وكذلك من البقع الداكنة المؤذية لمظهر البشرة.

ومن العوامل التي تؤثّر على صفاء الوجه الاضطرابات المتكررة في إفرازات الهرمونات وعدم انتظامها لدى النساء والرجال على حد سواء، إضافة إلى الضغوطات النفسية وعوامل التوتر والعصبية التي اتخدث خللاً في إفرازات الزيوت الدهنية، كذلك العوامل البيئية المحيطة من أشعة الشمس الحارة صيفاً والرياح الباردة شتاءً، والغبار والتلوث المنتشر في الهواء خارج المنزل، كل هذه الأمور تترك آثارها على البشرة الخارجية غير المغطاة كالوجه.

وفي هذا المقال نقدم لكِ عزيزتي 7 خلطات لتصفية الوجه من الحبوب والشوائب:

1- ماء الورد: يساعد ماء الورد على تنعيم البشرة وإعطائها مظهراً صافياً ومتورّداً وخالياً من الشوائب، وذلك بتغميس قطعة من القطن النظيف في ماء الورد ودهن الوجه بها يومياً لتحسين ملمس البشرة وتخفيف المشاكل فيها .

2- الليمون والقرفة: ويتم ذلك بخلط ملعقة واحدة من عصير الليمون الطازج مع ملعقة من القرفة المطحونة ووضعها على المناطق المتضررة بالبثور أو الحبوب في الوجه لمدة نصف ساعة ثم غسل الوجه جيداً بالماء البارد .

3- مكعبات الثلج : وذلك بتمرير مكعّب الثلج قبل النوم على كامل الوجه مع التركيز على المناطق المتهيّجة أو التي تحوي على البثور أو الانتفاخات، فإنها تزول صباحاً .

4- المكملات الغذائية: إذ يُفضّل تناول أقراص المكملات الغذائية من فيتامين ب5 والخارصين التي تزيد مقاومة الجلد ضد الحبوب والبثور وتساعد على تجديد الخلايا التالفة .

5- الخل والملح: وذلك بخلط كمية متناسبة من الملح والخل الأبيض النقي في وعاء، ثم تغميس منشفة نظيفة بالوعاء ووضعها على الوجه لمدة ربع ساعة فقط، وبعدها غسل الوجه جيداً بالماء الفاتر .

6- قشر البرتقال : ويتم ذلك بطحن قشور البرتقال وخلطها مع كمية مناسبة من الماء حتى يصبح لدينا خليط كريمي، ثم يفرد على كامل الوجه ويترك لمدّة ربع ساعة تقريباً ثم يشطف بالماء .

7- جوزة الطيب والحليب: ويتم ذلك بخلط مسحوق جوزة الطيب مع كمية مساوية من الحليب الطازج ثمّ وضعها على المناطق المتضررة في الوجه لبضع دقائق، وبعدها يجب غسل الوجه.

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