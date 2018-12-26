4 خلطات مجربة للتخلص من الرؤوس السوداء

الرؤوس السوداء تعتبر من أكثر المشاكل التي تصيب البشرة الدهنيّة

الرؤوس السوداء تعتبر من أكثر المشاكل التي تصيب البشرة الدهنيّة وذلك بسبب كثرة تراكم الشوائب والدهون علىيها بالمقارنة مع غيرها من أنواع البشرة، حيث تجف الدهون الفائضة على سطح الجلد عند تعرضها للهواء والأتربة، وبالتالي تسد المسام، مما يؤدي إلى ظهور الرؤوس السوداء.

ويعتبر التخلص من الرؤوس السوداء أمراً صعباً، وهناك العديد من الأساليب للقضاء عليها بشكلٍ نهائي، مثل الخلطات، وكريمات، وتقشير، وغيرها الكثير، وسنتعرف في هذا المقال خلطات تساعد في التخلص من الرؤوس السوداء، والوقاية منها:

1- خلطة النشا والخل:

نضع كمية قليلة من النشا مع الخل، ونخلط كافة المكونات حتى يتشكل لدينا خليط ثقيل، ثم نضعه على منطقة الأنف، ونتركه حتى يجف بشكلٍ تام، ومن ثم نفركه جيداً، ونستمر باستخدام هذه الوصفة مرة في الأسبوع.

2- خلطة البيض والليمون الحامض:

نخلط بياض بيضة مع كمية من عصير الليمون، ونضع المزيج على منطقة الأنف، ونتركه لمدة خمس عشرة دقيقة، ثم نغسله بالماء بشكلٍ جيد.

3- خلطة القرفة والعسل:

نخلط ثلاث ملاعق من العسل مع ملعقة صغيرة من القرفة، ونفرد الخليط على منطقة والأنف، ونتركه لمدة ساعة على الأقل، ونغسله بالماء الفاتر، وبعد استخدام الوصفة نمسح الأنف بقطنة مبللة بماء الورد، ونكرر هذه الوصفة مرة واحدة في اليوم.

4- خلطة الشوفان والليمون:

نخلط ملعقتين كبيرتين من الشوفان مع ثلاث ملاعق من اللبن الرائب، وملعقة من عصير الليمون الحامض، وكمية قليلة من زيت الزيتون بشكلٍ جيد، حتى يتشكل لدينا خليط ناعم ومتجانس، نفرد الخليط على الوجه، ونتركه لمدة خمس دقائق، ثم نغسله بالماء البارد.

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