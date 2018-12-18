خلطة طبيعية بالخيار لتبييض الوجه قبل يوم الحب

يعمل الخيار على تفتيح بشرتك والتخلص من البقع الداكنة

تتوق كل امرأة إلى الظهور بأبهى إطلالة في موعد يوم الحب الذي شارف على الحلول، وتتمنى الحصول على بشرة نقية ومشرقة خالية من المشاكل الجلدية والدوائر السوداء حول عينيها بدون أي تكلفة، لذا اخترنا لك عزيزتي وصفات سهلة من ثمرة الخيار لتمنحك نتيجة رائعة استعدادًا لهذه المناسبة الرومانسية.

- تغذية البشرة من الداخل: ننصحك بداية بتناول ثمرتين من الخيار يوميًا بين وجبات الطعام، فهذه الثمرة تُشتهر بفوائدها الجمالية الرائعة على البشرة لإحتوائها على مجموعة عناصر هامة لوظيفة الجلد منها الكبريت الذي يحافظ على نضارة الجلد وطراوته، ومركبات "كلوسايدس" التي تغذي عضلات الوجه وتتمتع بخصائص مرطبة ومطهرة وملطفة وملينة وتناسب جميع أنواع البشرة.

- ترطيب البشرة: يمكنك ببساطة التخلص من مظهر البشرة الذابلة والجافة بماسك الخيار، فهو يعتبر من الأقنعة المرطبة التي تفيد حيوية البشرة ونضارتها. قطعي الخيار إلى شرائح رفيعة وضعيها على وجهك خلال استرخائك على الكنبة. اتركي القناع لمدة 15 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بعدها بالماء الفاتر وسترين نتيجة ملحوظة. كرري هذه الوصفة مرة يوميًا.

- التخلص من الهالات السوداء وانتفاخ جيوب العين: للخيار مفعول سحري للتخلص من هاتين المشكلتين. ضعي شرائح الخيار فوق عينيك وهما مغمضتان واسترخي لمدة 15 دقيقة من ثم اشطفي وجهك بالماء البارد. كرري الوصفة يوميًا.

- تفتيح البشرة: يعمل الخيار على تفتيح بشرتك والتخلص من البقع الداكنة. إبرشي نصف خيارة وامزجيها مع ملعقة نشاء (طحين الذرة) وأضيفي إليها ملعقة حامض وبضع قطرات من ماء الورد. افردي المزيج على بشرتك لمدة 15 دقيقة من ثم اشطفيه بالماء البارد.

- إزالة شحوب البشرة: امزجي القليل من مبشور الخيار مع مبشور قطعة بطاطا وأضيفي اليهما بياض بيضة. افردي المزيج على وجهك لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

داومي على هذه الوصفات قبيل أيام من يوم الحب، وامنحي بشرتك بريقًا ساحرًا يأسر الأنظار إليك.