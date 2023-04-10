البوابة - يبحث الجميع عن أفضل وأجمل خلفيات "اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا" التي تساعدهم في نشر هذا الدعاء مع الآخرين، لأنه مهم للغاية خاصة في العشر الأواخر من رمضان وفي ليلة القدر، وهي من أسهل الأدعية التي يمكن أن يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى.

في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت السيدة عائشة،" قلتُ: يا رسولَ اللهِ أرأيتَ إن علمتُ أيَّ ليلةِ القدرِ ما أقولُ فيها؟ قال: قولي: اللهمَّ إنك عفوٌّ تُحبُّ العفوَ فاعفُ عنِّي"، ومعناه هو طلب العفو من الله وذلك بالتودد وذكر صفاته التي منها الكرم والعفو.

خلفيات اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا

ادعية ليلة القدر مكتوبة