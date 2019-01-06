طبيب البوابة: شرب خل التفاح قبل النوم سيغير حياتك للأبد

شرب خل التفاح قبل النوم سيغير حياتك للأبد

على الرغم من أن خل التفاح يملك طعمًا حامضيًا قويًا ، إلا أنه ليس عليك شربه مباشرة للاستفادة من خصائصه المذهلة. ومن أجل تجنب طعمه القوي ، يقوم بعض الناس بإضافة خل التفاح مع زيت الزيتون لتتبيل السلطة. ومن الخصائص المفيدة للخل تعزيز الانزيمات والبكتيريا الجيدة في الجهاز الهضمي.

ويقوم بعض الأشخاص بإضافة الخل الى الماء او الشاي للاستفادة منه. واليك طرق الاستفادة من الخل:

رائحة الفم الكريهة

شرب ملعقة طعام واحدة مع ثمانية أونصات من الماء وشريحة من الليمون قبل النوم ، سيمنع تكاثر البكتريا المسببة لرائحة الفم.

انخفاض سكر الدم

بعض الناس يواجهون صعوبات في النوم بسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم لديهم في الليل. مما يسبب الأرق ، ويؤثر أيضا على حرق الدهون. خل التفاح يقلل من مستويات السكر في الدم لأنه يزيد من حساسية الانسولين.

حاول تناول ملعقتين من خل التفاح قبل النوم مع كوب كبير من الماء كل مساء. إذا كنت تتناول أدوية لعلاج مرض السكري ، يرجى التحدث مع طبيبك قبل استخدام هذا العلاج الطبيعي.

الفواق

هذه الخدعة اللطيفة ستفاجئ الأعصاب المسئولة عن الفواق/الزغطة في حلقك. طعم خل التفاح ، سيجعل الفواق يتوقف. انت بحاجة الى شرب ملعقة صغيرة غير مخففة من خل التفاح.

علاج مشكلة الجيوب الأنفية

إذا كان لديك حساسية الأنف خصوصا في موسم حبوب اللقاح، لا تنسى خل التفاح. بدلا من تناول علاج الاحتقان، اعتمد على فيتامين B والبوتاسيوم والمغنيسيوم في خل التفاح للتخفيف مشكلة التنفس.

خسارة الوزن

المزيد والمزيد من الناس يدخلون خل التفاح الى نظامهم الغذائي بغية خسارة الوزن . يعرف الباحثون الآن أن خل التفاح يعوق الجسم عندما يحاول تحويل النشويات إلى سعرات حرارية. ليس ذلك فحسب ، ولكنه يقلل أيضًا من شهيتك. البكتين سيجعلك تشعر بمزيد من الارتياح ، لذلك عندما يحين وقت النوم والجوع ، ارتشف القليل من شاي خل التفاح حتى تشعر بالرضا والنوم بشكل أفضل.

علاج الارتجاع

يساعد خل التفاح على استبدال حمض المعدة وتوازن جهازك المعوي. جرب تناول ملعقة كبيرة مع كوب كبير من الماء قبل حوالي ساعة من الاستلقاء.

التهاب الحلق

خل التفاح هو مضاد قوي للبكتريا. تساعد حموضته على قتل البكتيريا التي تعيش في مؤخرة الحلق. إذا كان لديك التهاب في الحلق ، خذ ملعقة صغيرة من خل التفاح وتمضمض بها جيدا. قبل ساعة من موعد النوم. يمكنك تكرار الاجراء اكثر من مرة.

تشنج الساقين

إذا كنت تعاني من تشنج عضلة الساقين أو تشنجات منتصف الليل ، فمن المحتمل أنك تعاني من نقص البوتاسيوم في نظامك الغذائي. من خلال إضافة ملعقتين من خل التفاح إلى ثمانية أونصات من الماء ، يمكنك زيادة مستويات البوتاسيوم بسرعة وتجنب هذه المشاكل المزعجة.

اضطراب في المعدة

في بعض الأحيان ، يمكن لعلاج بسيط مثل خل التفاح أن يريح المعدة. مرة أخرى ، من خلال المساعدة في استعادة مستوى الرقم الهيدروجيني في الجهاز الهضمي ، يمكنك تخليص نفسك من الغازات الزائدة وحتى التشنج في المعدة. تناول كوب ماء دافئ مع ملعقة صغيرة من خل التفاح لتهدئة اضطراب المعدة.