خمس خطوات للحصول على بشرة صافية قبل العيد

تطبيق أنواع الأقنعة الطبيعة على البشرة يتركها نقية وصافية (shutterstock.com)

تطمح كل عروس أن تحصل على بشرة صافية يوم زفافها، فذكرى هذا اليوم سوف توثقها الصور التى سيتوارثها الأجيال.



تقول خبيرة التجميل الصحى "دينا الجارم" يجب أن تتبع العروس برنامجا متكاملا للحصول على بشرة صافية يوم زفافها وهذا لن يكون وليد اللحظة، ولكن يجب العمل علية قبل موعد الزفاف فيما لا يقل عن شهر.



وقدم خبيرة التجميل الصحى "دينا الجارم" 5 خطوات للحصول على بشرة صافية ونقية:

نصائح لتطبيق المكياج المثالي حسب شكل عينك

1- عليك تناول الكثير من الماء فهذا سيساعد البشرة على الترطيب والتوازن، مما يجعل عملية العلاج أكثر سهولة من قبل.

2- جلسات البخار أسبوعيا تساعد البشرة على التخلص من الدهون والأتربة العالقة فى المسام.

3- تطبيق أنواع الأقنعة الطبيعة على البشرة يتركها نقية وصافية مما يجعلها يوم الزفاف تبدو مشرقة ونضرة.

4- الليمون من الحلول السحرية لأصحاب البشرة الدهنية والمختلطة فاجعليه من ضمن خطوات العناية اليومية ببشرتك.

5- احرصى على اقتناء واقى شمس يتناسب مع نوعية بشرتك فهذا يحميها من مشاكل الشمس التى تتسبب فى البقع البنية غير المرغوب فيها.

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