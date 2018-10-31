4 نصائح هامة للتخلص من الخمول في مكان العمل

يحتوي الشاي الاخضر على مادة الكافيين والثيانين وهو أفضل من القهوة

إذا كنتِ تشعرين بالتثاؤب فورا بعد فترة الغداء، فلا بد وأنك اصبتِ بكسل وخمول ما بعد الظهيرة وهي حالة شائعة بين الموظفين. ولكن كيف تعززين طاقتك وامامك عمل كثير لابد من انجازه؟ نقدم لك هذه الحيل البسيطة والوجبات الخفيفة الذكية، التي ستساعدك في العودة إلى المسار الصحيح بكل سهولة.

1- أكل الموز

أظهرت البحوث الجديدة أن الموز يوفر المزيد من الكربوهيدرات والمواد المغذية المنشطة مثل البوتاسيوم أكثر من المشروبات الرياضية.

2- انزال الرأس الى الاسفل

هذه الخدعة تعكس الدورة الدموية وتساعد على ايقاظك: اجلسي على الكرسي، ثم ضعي رأسك بين ساقيك. مع وضع الذارعين باتجاه الأرض، لمدة 20 ثانية، ثم عودي الى وضعية الجلوس ببطء.

3- تناولي كوبا من الشاي الأخضر

يحتوي هذا النوع من الشاي على مادة الكافيين والثيانين، وهي من الأحماض الأمينية التي تساعد على تهدئة الجهاز العصبي. والنتيجة: الحصول على دفعة تدريجية من الطاقة بدلا من الارتفاع الحاد الذي توفره القهوة.

4- اقرصي خدودك

كانت الجدات يفعل ذلك عندما يبدأ الطفل الرضيع بالنوم اثناء الرضاعة: قومي بقرص اعلى الخدود قليلا لتحفيز تدفق الدم إلى وجهك، الامر الذي سيجعلك تشعرين باليقظة.