فوائد الموز الأخضر للرجيم

الموز الأخضر يحفز إفراز هرمون الجلوكاغون لحرق الدهون

يعتبر الموز الأخضر أحد الفواكه المميزة والمشهورة بين الناس ولهذا فإن الموز من الفواكه الأكثر شيوعاً في العالم وخصوصاً في ماليزيا. فقد بدأت زراعة الموز الأخضر في ماليزيا ومنها إنتشر إلى مختلف بلدان العالم. ومن المعروف أن الموز الأخضر له العديد من الفوائد. ولهذا هناك العديد من البلدان دائماً ما تستخدم الموز كغذاء أساسي مثل الفبين والصين وغيرها.

إكتشف أستاذ كيمياء في أحد الجامعات البريطانية حقائق مذهلة عن الفواكه التي يجب تناولها والأخرى التي يجب الإبتعاد عنها للحصول على جسم جذاب وقوام رشيق .

ومن الفواكه التي أُكتشفت فوائدها للتخلص من الوزن الزائد هي الموز الأخضر نظرا لإحتوائه على كميات كبيرة من النشا الغنية بالألياف القابلة للذوبان في الجسم، فهذا النشا لايتم تخزينه في الجسم فكثرة تناول هذه الفاكهة لاتؤدي إلى زيادة الوزن ولايتسبب إلى إرتفاع معدل السكر في الدم .

تناول الموز الأخضر يحفز إفراز هرمون الجلوكاغون الذي يساعد على حرق الدهون، وفي الدراسة التي تم إجراؤها تم التشديد على أن الموز من الثمار التي لها فائدة وفاعلية عند تناولها وهي غير مكتملة النضج تماماً.

المزيد:

ما هي فوائد زيت الحلبة للأرداف؟

اكتشفي فوائد السبانخ الصحية لجسمك

الكوليسترول: تعريفه وأسبابه وكيف يتم علاجه وطرق الوقايه منه