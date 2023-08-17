خواطر عن يوم المرأة الإماراتية، فهذا اليوم هو من الأيام المهمة في حياة دولة الإماراتية المتحدة المتقدمة بجميع مجالاتها وآفاقها المستقبلية، والتي تعتمد على كافة كوادرها البشرية كجزء أساسي من هذا التقدم، فالمرأة هي أحد كنوز الدنيا التي بوجودها كل شيء ممكن تجلب الفرح والسعادة، فهي الأم والجدة والأخت والسند من غدرات الزمن.

خواطر عن يوم المرأة الإماراتية

في يوم المرأة الإماراتية أشكر كل النسوة على أرض دولة الإمارات المتحدة، وأثني على جهودهن المبذولة في تحقيق العلو والرفعة لبلادهن.

من أجمل خواطر عن يوم المرأة الإماراتية، أنه لا شيء أنصف المراة الاماراتية أكثر من إيمانها بنفسها.

إنّ يوم المرأة الإماراتية 2023 هو ذكرى عظيمة ومميزة تحتفل بها دولة الإمارات العربية المتحدة تقديرًا لمساعي المرأة المتواصلة في تحقيق الأفضل للبلاد.

إنّ مناسبة يوم المرأة الإماراتية 2023 لا تزيدني إلّا ثقة وفخرًا بالنفس لكوني امرأة قادرة على مشاركة الرّجل بكل مسؤولياته ومهامه، كل عام ونحن أيتها النسوة بألف ألف خير.

من خواطر عن يوم المرأة الإماراتية 2023 يهل فجر عصر جديد يتحد فيه أبناء الوطن، رجالًا ونساءً من أجل إمارات أفضل ووطن آمن للجميع.

إن الفداء بين أيامكنَّ قد تجسد والفرحة اليوم بيومكنَّ قلوبنا تسعد يا من كنتنَّ للأجيال خير مربٍ ومرشد.

إن السعادة لم تكتمل إلا بوجودكنَّ يا من كانت الرفعة والعلو مكانتكنَّ، ففي يومكن تستحقنَّ الثناء يا عز أوطانكنَّ.

السعادة الأولى والأخيرة بوجود وكن كل أيامنا تصبح جميلة وبيومكن تستحقنَّ كل التقدير يا من جعلتنَّ لنا بوفائكنَّ للسعادة حيلة.

لقد تعبت وبالعطاء لم تبخلنَّ، وكان يومكنَّ هذا سعادة لقوبنا وهناء أزال العناء عن قلوبنا فنحن فخورون بكنَّ وبما قدمتنَّ.

إنّ يوم المرأة الإماراتية هو يوم الاحتفال بالأم والأخت والزوجة والابنة، فكل عام والمرأة الإماراتية بألف خير وعافية.

في يوم المرأة الإماراتية 2023 أبارك، لكنّ تلك المساعي والإنجازات التي تقدمن على فعلها بكل ما تمتلكن من إرادة وعزيمة، دمتم بخير في كل عام.

عبارات عن يوم المرأة الإماراتية