أجمل كلمة شكر وتقدير بمناسبة يوم المرأة الإماراتية 2023 والذي يصادف في 28 أغسطس من كل عام، حيث يحرص كثيرون على تبنّي أجمل الكلمات في شكر المرأة الإماراتية سواء كانت أم، أخت، صديقة، زميلة، زوجة، جدة، وبمناسبة يوم المرأة الإماراتية 2023، نود أن نعبّر عن كلمات التقدير والشكر العميقة للمرأة الإماراتية الجميلة، القوية والملهمة فهي رمز للتفاني والإصرار، ومؤخرًا أثبتت أنها شريك مهم وأساسي في بناء وتطوير دولة الإمارات العربية المتحدة.

كلمة شكر وتقدير بمناسبة يوم المرأة الإماراتية 2023

في هذا اليوم المميز والخاص نقدم لكم وبخالص الشكر والتقدير إلى كل امرأة إماراتية ونعاهد أنفسنا على دعمها وتمكينها دائمًا، لتستمر في بناء مستقبل مشرق لبلادنا وللعالم.

كل عام والمرأة الإماراتية بألف خير وازدهار.

في يوم المرأة الإماراتية 2023 لا يمكن أن نجد عبارات وكلمات كثيرة على إنصاف المرأة الإماراتية وتقدير للمشاعر التي نكنها بداخلنا تجاه جميل ما صنعته وما حققته في سبيل أحياء الإمارات.

مناسبة يوم المرأة الإماراتية 2023 تعتبر ذكرى عظيمة من أجل الاحتفال بكل النساء في دولة الإمارات وتقديم أسمى آيات الشكر والامتنان لعظيم ما قدمته المرأة المكافحة والمثابر لهذه الدولة.

يوم المرأة الإماراتية 2023 هو يوم يأتي في السنة مرة، ويوم مميز تستحقه المرأة المناضلة والمكافحة التي بذلت في سبيل جعل هذه الدولة مكانا جميلا على جميع البلدان.

ببالغ المودة والمحبة أزف إليكن يا نساء أجمل نسائم التهليل والمباركة بمناسبة يومكن العظيم والوطني، كل عام وكل امرأة تعيش في ظل دولة الإمارات العربية المتحدة بألف ألف خير.

لا يكفي يوم واحد من أجل التعبير عن المودة والامتنان لوجود المرأة الإماراتية في حياتنا، بارك الله لنا وجودكن وبارك أيامكن وكل عام وأنتم الشمعة المنيرة في دولة الإمارات العظيمة.

عبارات عن يوم المرأة الإماراتية مكتوبة

المرأة هي نصف المجتمع ولا معنى لجهود أبناء الأمة من دون جهودها وفي يوم المرأة الإماراتية 2023 أدعو الله لهنَّ التوفيق والرفعة.

في يوم المرأة الإماراتية 2023 إليكم أجمل تهنئة خاصّة لجميع النسوة المربيات الفاضلات وبارك الله بكم، ودُمتم ذخراً لهذا الوطن الغالي.

في يوم المرأة الإماراتية 2023 أشكر جميع النسوة الإماراتيات المخلصين وجميع النسوة اللاتي تسهم في تقدم ورفعة أوطانهنَّ.

أدعو الله لكنَّ التوفيق والنجاح فأنتم تستحقون بجهودكم اللاتي تبذلونها أعلى مراتب العزة والسمو والتقدير والثناء الدائم.

إلى تلك السيدة الفاضلة المحترمة التي تحمل في شرايينها دما طيبا مباركا في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تلك الحبيبة التي تستوطن الروح دون تراجع تطيب كلمات التهاني في طريقها إليك سيدتي بمناسبة يوم المرأة الإماراتية 2023.

تعتبر نون النسوة بنكهة إماراتية مطلقة هي الشعار المميز الذي نرفعه في هذا اليوم الجميل مكللا بأجمل التهاني والتبريكات لكل امرأة تستقر في ظل دولة الإمارات فكل عام وأنتن الجمال.

في اليوم الإماراتي للمرأة 2023 إليكم أحر التهاني وأعظم الأمنيات لكن بالسعادة والخير والبركة في جل أوقاتكن طيلة السنين.

تسير جميع الحروف المكللة بالألماس والمحملة بأجمل المشاعر في طريقها إلى تلك المرأة المكافحة والتي تستحق التقدير في يومها الكبير ويطيب لي أن أعلن بصوت عالي أنتن جمال هذه الدولة وقلبها النابض أنتن الرقة والأمل والعذوبة.

كل سنة وكل امرأة عربية جميلة ومخلصة في دولة الإمارات العربية المتحدة بألف ألف خير، وهنيئًا لكن يومكن الكبير وهنيئا لنا وجودكن في هذا الوطن والذي قد أضفى جمالا لا يمكن الاستغناء عنه مهما حصل.

اجمل ما قيل في عيد المراة؟

كل عام وكل امرأة أكثر نجاحاً وفخراً بحياتها داخل وطنها وخارجه.

كلّ عام وأنتِ يا سيّدتي بألف خير، فأنت الجمال الذي وهبنا الله سبحانه وتعالى لنتأمله.

كل عام وكل امرأة رمز جميل لحياتنا، ملهمة لكل الإبداع.

كل عام وسيدات العالم أقوى وأكثر عطاءً ونجاحاً وفخراً بإنجازاتهن.

كل عام وأنتِ أقوى من كل التحديات والطموحات.

كل عام وأنت المرأة والوطن والدفء والحنان والسكن والرحمة والروح والحياة.

كل عام وأنتِ يا سيدتي بألف خير، فأنت الجمال الذي وهبنا الله سبحانه وتعالى لنتأمله.

كل عام وكل امرأة أكثر نجاحاً وفخراً بحياتها داخل وطنها وخارجه.

ماذا تقول لزوجتك في عيد المرأة؟