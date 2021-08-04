واجه تحدي البرجر العملاق "مونستر برجر" في مطعم بلاك سميث

يدعو مطعم بلاك سميث عشاق الطعام ومحبي البرجر في المدينة للمشاركة في تحدي "ذا مونستر برجر"، والذي يتحدى الضيوف لتناول طبق منا البرجر بوزن 800 جرام سيشعرهم بالشبع لعدة أيام.

يتوفر الطبق طوال أيام الصيف اعتباراً من الساعة 5 مساء، ويتميز بحجمه الضخم ومذاقه الشهي الذي يمكن للضيوف الاستمتاع به مجاناً في حال قدرتهم على تناول الوجبة كاملة مع كافة الإضافات خلال 15 دقيقة فقط. أما إن لم تتمكنوا من التغلب على البرجر العملاق، فسيكون ثمن الوجبة الكاملة 199 درهماً إماراتياً.

وحرصاً على ألا يكون التحدي المشوق سبباً في هدر الطعام، فقد ابتكر مطعم بلاك سميث طبق مونستر برجر بحجم مناسب. فالطبق الشهي مكون من قطعتين بوزن 400 جرام من لحم واجيو الصافي بين قطعتين من خبز البريوش الذهبي الطري، ويحتوي على قطع لحم الصدر مع الجبن الذائب وشرائح الطماطم الطازجة والخس مع صلصة الباربكيو التقليدية اللذيذة وصلصة TBS ذات الطعم المدهش. وترافق البرجر كذلك مجموعة من الإضافات كالبطاطس المقلية وحلقات البصل، وكوب كبير من المشروب للمساعدة على تناول الطبق العملاق خلال الوقت المحدد.

شاركوا في التحدي الآن وواجهوا ألذّ طبق من البرجر العملاق في دبي لدى مطعم بلاك سميث.

العرض: تحدي البرجر العملاق "مونستر برجر"

الوقت: يتوفر يومياً من الساعة 5 مساءً

السعر 199 درهماً إماراتياً إذا لم يتمكن الزائر من إنهاء الطبق كاملاً خلال 15 دقيقة

المكان: مطعم بلاك سميث، فندق ويندام دبي مارينا

للحجز: يجب الحجز مسبقاً، ويرجى الاتصال بالرقم 8873 407 04

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