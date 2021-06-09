دجاج ترياكي بصلصة الأناناس

هل تحبين الدجاج؟ ما رأيك بنكهة قوية ومميزة معه؟ طبق دجاج ترياكي مع صلصة الاناناس وصفة صيفية منعشة...

المكونات:

1 علبة قطع الأناناس في العصير

¼ كوب صلصة الصويا

2 ملعقة كبيرة سكر بني

2 حص ثوم مفروم

4 ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور

5 أفخاذ دجاج منزوعة الجلد

1.5 ملعقة كبيرة نشا ذرة

2 بصل أخضر مقطّع إلى شرائح

5 أكواب أرز مطبوخ للتقديم (اختياري)

الطريقة:

افصل العصير عن قطع الأناناس. يجب أن يكون لديك ما يقرب من 3/4 كوب عصير. سنستخدم العصير في الصلصة وستُضاف قطع الأناناس لاحقًا. ضعي قطع الأناناس في الثلاجة حتى تحتاجين إليها.

لتحضير صلصة ترياكي الأناناس ، اخلطي عصير الأناناس وصلصة الصويا والسكر البني والثوم المفروم والزنجبيل المبشور. إذا كان لديك أقل من 3/4 كوب من عصير الأناناس ، يمكنك إضافة القليل من الماء لتصل إلى 3/4 كوب.

توضع أفخاذ الدجاج في قدر الطهي البطيء وتُسكب فوقها صلصة ترياكي الأناناس. أغلق القدر البطيء واطهيه على حرارة عالية لمدة أربع ساعات أو منخفض لمدة ثماني ساعات. اقلب الدجاجة في 3/4 من الطريق خلال الطهي للتأكد من تعريض كل اللحم للتتبيل.

بعد الطهي ، ارفع الدجاج بحذر من القدر البطيء (سوف يتفتت). في وعاء صغير ، اخلطي نشا الذرة مع 2 ملعقة كبيرة ماء ، ثم اخفقيها مع السائل المتبقي في قدر الطبخ البطيء. استبدل الغطاء واتركه ينضج لمدة 5 دقائق على ارتفاع أو حتى يثخن.

بمجرد أن تصبح الصلصة سميكة ، أضيفي قطع الأناناس وقلبي حتى تمتزج. أخيرًا ، يُضاف الدجاج المطبوخ مرة أخرى إلى القدر ويُغطى بالصلصة. نرش شرائح البصل الأخضر على الوجه ، ويقدم فوق طبقة من الأرز.

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