دجاج ترياكي بصلصة الأناناس

هل تحبين الدجاج؟ ما رأيك بنكهة قوية ومميزة معه؟ طبق دجاج ترياكي مع صلصة الاناناس وصفة صيفية منعشة...
المكونات:
1 علبة قطع الأناناس في العصير
¼ كوب صلصة الصويا
2 ملعقة كبيرة سكر بني
2 حص ثوم مفروم
4 ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور
5 أفخاذ دجاج منزوعة الجلد
1.5 ملعقة كبيرة نشا ذرة
2 بصل أخضر مقطّع إلى شرائح
5 أكواب أرز مطبوخ للتقديم (اختياري)
الطريقة:
افصل العصير عن قطع الأناناس. يجب أن يكون لديك ما يقرب من 3/4 كوب عصير. سنستخدم العصير في الصلصة وستُضاف قطع الأناناس لاحقًا. ضعي قطع الأناناس في الثلاجة حتى تحتاجين إليها.
لتحضير صلصة ترياكي الأناناس ، اخلطي عصير الأناناس وصلصة الصويا والسكر البني والثوم المفروم والزنجبيل المبشور. إذا كان لديك أقل من 3/4 كوب من عصير الأناناس ، يمكنك إضافة القليل من الماء لتصل إلى 3/4 كوب.
توضع أفخاذ الدجاج في قدر الطهي البطيء وتُسكب فوقها صلصة ترياكي الأناناس. أغلق القدر البطيء واطهيه على حرارة عالية لمدة أربع ساعات أو منخفض لمدة ثماني ساعات. اقلب الدجاجة في 3/4 من الطريق خلال الطهي للتأكد من تعريض كل اللحم للتتبيل.
بعد الطهي ، ارفع الدجاج بحذر من القدر البطيء (سوف يتفتت). في وعاء صغير ، اخلطي نشا الذرة مع 2 ملعقة كبيرة ماء ، ثم اخفقيها مع السائل المتبقي في قدر الطبخ البطيء. استبدل الغطاء واتركه ينضج لمدة 5 دقائق على ارتفاع أو حتى يثخن.
بمجرد أن تصبح الصلصة سميكة ، أضيفي قطع الأناناس وقلبي حتى تمتزج. أخيرًا ، يُضاف الدجاج المطبوخ مرة أخرى إلى القدر ويُغطى بالصلصة. نرش شرائح البصل الأخضر على الوجه ، ويقدم فوق طبقة من الأرز.
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