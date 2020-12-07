دجاج تيرياكي من أشهر الوصفات الشهية واللذيذة والمميزة بالصلصة المكونة من السكر والصويا صوص، والنشا، حيث تعد من أشهر الأكلات بل أولهم التي تعتبر من أكلات السويت أند ساور ولكنها تقدم في المطاعم بأسعار خيالية ومرتفعة جدًا مع إن مكونتها بسيطة وسهلة ومن الممكن أن تقوم بها في المنزل بكل سهولة.
"موقع البوابة" يقدم لكم دجاج تيرياكي المقدم من الشيف الأردني ديما حجاوي:
المقادير:
2 ملعقة كبيرة زيت لقلي الدجاج
8 صدور دجاج مقطعة إلى مكعبات
6 حبات ثوم مفرومة
2 ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور
مقادير صلصة التيرياكي:
2 ملعقة كبيرة سكر بني
1 كوب صلصة الصويا(لايت)
عصير ½ ليمونة
1 ملعقة كبيرة خل الأرز
1 ملعقة صغيرة زيت السمسم
2 ملعقة كبيرة زيت نباتي للخلطة
1 ملعقة كبيرة نشا
½ كوب ماء بارد
فلفل أحمر حار مطحون
فلفل أسود
2 بصل أخضر مفروم
¼ كوب سمسم محمص
طريقة التحضير:
ضعي 2 ملعقة زيت نباتي في قدر على النار وقلبي الثوم والزنجبيل فيه لمدة دقيقتين.
أضيفي الدجاج على دفعات حتى يميل لونه إلى الأشقر وينضج.
لتحضير صلصة التيرياكي: في وعاء، أخلطي صلصة الصويا والسكر البني وملعقتين زيت نباتي وخل الأرز وعصير الليمون والنشا والماء البارد وزيت السمسم والفلفل الأسود والفلفل الأحمر وقلبيهم معاً، ثم أضيفيهم على الدجاج واتركيهم يغلوا لمدة 5 دقائق حتى تتكاثف الصلصة.
أضيفي البصل الأخضر والسمسم بعد رفعه عن النار، وقدميه مع الأرز البسمتي.
ملاحظة:يمكنك إضافة خضار كالفلفل الحلو الملون والجزر، ولكن عليك تقليب الجزر لوحده حتى يذبل ثم أضيفي الفلفل الحلو، وقلبي قليلاً ثم أضيفيهم للدجاج.
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