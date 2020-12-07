دجاج تيرياكي من أشهر الوصفات الشهية واللذيذة والمميزة بالصلصة المكونة من السكر والصويا صوص، والنشا، حيث تعد من أشهر الأكلات بل أولهم التي تعتبر من أكلات السويت أند ساور ولكنها تقدم في المطاعم بأسعار خيالية ومرتفعة جدًا مع إن مكونتها بسيطة وسهلة ومن الممكن أن تقوم بها في المنزل بكل سهولة.

"موقع البوابة" يقدم لكم دجاج تيرياكي المقدم من الشيف الأردني ديما حجاوي:

المقادير:

2 ملعقة كبيرة زيت لقلي الدجاج

8 صدور دجاج مقطعة إلى مكعبات

6 حبات ثوم مفرومة

2 ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور

مقادير صلصة التيرياكي:

2 ملعقة كبيرة سكر بني

1 كوب صلصة الصويا(لايت)

عصير ½ ليمونة

1 ملعقة كبيرة خل الأرز

1 ملعقة صغيرة زيت السمسم

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي للخلطة

1 ملعقة كبيرة نشا

½ كوب ماء بارد

فلفل أحمر حار مطحون

فلفل أسود

2 بصل أخضر مفروم

¼ كوب سمسم محمص

طريقة التحضير:

ضعي 2 ملعقة زيت نباتي في قدر على النار وقلبي الثوم والزنجبيل فيه لمدة دقيقتين.

أضيفي الدجاج على دفعات حتى يميل لونه إلى الأشقر وينضج.

لتحضير صلصة التيرياكي: في وعاء، أخلطي صلصة الصويا والسكر البني وملعقتين زيت نباتي وخل الأرز وعصير الليمون والنشا والماء البارد وزيت السمسم والفلفل الأسود والفلفل الأحمر وقلبيهم معاً، ثم أضيفيهم على الدجاج واتركيهم يغلوا لمدة 5 دقائق حتى تتكاثف الصلصة.

أضيفي البصل الأخضر والسمسم بعد رفعه عن النار، وقدميه مع الأرز البسمتي.

ملاحظة:يمكنك إضافة خضار كالفلفل الحلو الملون والجزر، ولكن عليك تقليب الجزر لوحده حتى يذبل ثم أضيفي الفلفل الحلو، وقلبي قليلاً ثم أضيفيهم للدجاج.

متبل الشمندر

رولات اللازانيا بالدجاج والسبانخ والأرضي شوكي

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد:

فيسبوك تويتر إنستغرام