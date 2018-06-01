دجاج مشوي على طريقة هاواي

دجاج مشوي على طريقة هاواي.. وجبة سهلة وسريعة ومختلفة جربوها في يوم الاجازة..

المكونات:

للدجاج

½ ملعقة طعام زيت

4 صدور بدون جلد مكعبات

2/3 كوب صلصة باربيكيو

2/3 كوب عصير أناناس

ملح وفلفل حسب الذوق

السلطة:

1 بصل أحمر كبير مقطع

مكعبات صغيرة من الأناناس

1 فلفل أخضر كبير مقطع

عصير 2 ليمون صغير

ملح وفلفل حسب الذوق

للتقديم:

8 اقراص تاكو لينة

خس و ليمون

الطريقة:

يسخن الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة عالية. نضيف الدجاج ونحمره حتى يحمر على الجانبين ، مع التحريك من وقت لآخر. من 3-4 دقائق.

تُسكب صلصة الباربكيو وعصير الأناناس فوق الدجاج وتحرك جيدًا. يُطهى لمدة 4-5 دقائق أو حتى تصبح الصلصة سميكة بما فيه الكفاية لتغطي الدجاج بالتساوي.

تتبل بالملح والفلفل. (قد تحتاج أيضًا إلى إضافة القليل من العسل أو السكر اعتمادًا على صلصة الباربيكيو وعصير الأناناس).

السلطة:

يوضع البصل والأناناس والفلفل الأخضر مع عصير الليمون والملح والفلفل في وعاء متوسط.

للتقديم:

يقدم الدجاج والسلطة مع التاكو والكزبرة وانصاف الليمون الإضافية.