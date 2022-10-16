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دجاج مغربي بالكرز والكسكسي

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

منشور 16 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 02:00
دجاج مغربي بالكرز والكسكسي
دجاج مغربي بالكرز والكسكسي

دجاج مغربي بالكرز والكسكسي لا تحتاج إلى قدر من الفخار لتحضير طاجن شمال إفريقيا المعطر - ضع كل شيء في طبق خزفي وضعه فوقه الفيتا والنعناع والليمون.

دجاج مغربي بالكرز والكسكسي

المكونات:

دجاج مغربي بالكرز والكسكسي

4 صدور دجاج منزوعة العظم والجلد

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

2 بصل ، 1 مفروم خشن ، 1 شرائح

100 جرام طماطم

100 جرام زنجبيل مفروم خشناً

3 فصوص ثوم

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة كبيرة كمون مطحون وكزبرة وقرفة

1 حبة قرع كبيرة، منزوعة البذور ومقطعة إلى قطع كبيرة

600 مل مرق دجاج

2 ملعقة كبيرة سكر بني

2 ملعقة كبيرة خل نبيذ أحمر

100 جرام كرز مجفف

1 بصلة حمراء صغيرة مفرومة ناعماً

برش 1 ليمون

حفنة من أوراق النعناع

100 جرام جبنة فيتا مفتتة

الكسكس والزبادي الطبيعي

دجاج مغربي بالكرز والكسكسي

الطريقة:

  • تبلي الدجاج. سخني ملعقتين كبيرتين من الزيت في طبق مقاوم للاشتعال ، ثم حمري الدجاج من جميع الجوانب. انقل الدجاج إلى طبق. يُخفق البصل المفروم والطماطم والزنجبيل والثوم في عجينة خشنة. يُقلى البصل المقطع في الكمية المتبقية من الزيت في الطبق حتى يلين ، ثم تُضاف البهارات ويُقلى لمدة دقيقة أخرى حتى تفوح رائحته. يُضاف المعجون ويُقلى لبضع دقائق أخرى حتى يصبح طريًا.
  • أعد الدجاج إلى الطبق مع القرع والمرق والسكر والخل. يُترك على نار خفيفة ، ثم يُطهى لمدة 30 دقيقة حتى ينضج الدجاج. ارفع الدجاج وقلّب الكرز ، ثم استمر في طهي الصلصة حتى تتكاثف بينما تقطع الدجاج إلى قطع صغيرة. يقلب الدجاج مرة أخرى مع الصلصة ويتبل.
  • اخلطي البصل الأحمر وقشر الليمون والنعناع والفيتا. رشي فوق الطبق ، ثم قدميه مع بعض الكسكس واللبن.

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