دجاج مغربي بالكرز والكسكسي

تبلي الدجاج. سخني ملعقتين كبيرتين من الزيت في طبق مقاوم للاشتعال ، ثم حمري الدجاج من جميع الجوانب. انقل الدجاج إلى طبق. يُخفق البصل المفروم والطماطم والزنجبيل والثوم في عجينة خشنة. يُقلى البصل المقطع في الكمية المتبقية من الزيت في الطبق حتى يلين ، ثم تُضاف

البهارات ويُقلى لمدة دقيقة أخرى حتى تفوح رائحته. يُضاف المعجون ويُقلى لبضع دقائق أخرى حتى يصبح طريًا