دجاج مغربي بالكرز والكسكسي لا تحتاج إلى قدر من الفخار لتحضير طاجن شمال إفريقيا المعطر - ضع كل شيء في طبق خزفي وضعه فوقه الفيتا والنعناع والليمون.
دجاج مغربي بالكرز والكسكسي
المكونات:
4 صدور دجاج منزوعة العظم والجلد
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
2 بصل ، 1 مفروم خشن ، 1 شرائح
100 جرام طماطم
100 جرام زنجبيل مفروم خشناً
3 فصوص ثوم
1 ملعقة صغيرة كركم
1 ملعقة كبيرة كمون مطحون وكزبرة وقرفة
1 حبة قرع كبيرة، منزوعة البذور ومقطعة إلى قطع كبيرة
600 مل مرق دجاج
2 ملعقة كبيرة سكر بني
2 ملعقة كبيرة خل نبيذ أحمر
100 جرام كرز مجفف
1 بصلة حمراء صغيرة مفرومة ناعماً
برش 1 ليمون
حفنة من أوراق النعناع
100 جرام جبنة فيتا مفتتة
الكسكس والزبادي الطبيعي
دجاج مغربي بالكرز والكسكسي
الطريقة:
- تبلي الدجاج. سخني ملعقتين كبيرتين من الزيت في طبق مقاوم للاشتعال ، ثم حمري الدجاج من جميع الجوانب. انقل الدجاج إلى طبق. يُخفق البصل المفروم والطماطم والزنجبيل والثوم في عجينة خشنة. يُقلى البصل المقطع في الكمية المتبقية من الزيت في الطبق حتى يلين ، ثم تُضاف البهارات ويُقلى لمدة دقيقة أخرى حتى تفوح رائحته. يُضاف المعجون ويُقلى لبضع دقائق أخرى حتى يصبح طريًا.
- أعد الدجاج إلى الطبق مع القرع والمرق والسكر والخل. يُترك على نار خفيفة ، ثم يُطهى لمدة 30 دقيقة حتى ينضج الدجاج. ارفع الدجاج وقلّب الكرز ، ثم استمر في طهي الصلصة حتى تتكاثف بينما تقطع الدجاج إلى قطع صغيرة. يقلب الدجاج مرة أخرى مع الصلصة ويتبل.
- اخلطي البصل الأحمر وقشر الليمون والنعناع والفيتا. رشي فوق الطبق ، ثم قدميه مع بعض الكسكس واللبن.
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