دراسة: الحيوانات الأليفة تساعد طفلك على النوم بشكل أفضل في الليل!

يعتبر النوم بالقرب من الحيوانات الأليفة فكرة سيئة. لا يتعلق الأمر بنومهم المضطرب فحسب، بل يتعلق أيضًا بالضوضاء التي يصدرونها والتي يمكن اعتبارها غير صحية لنوم الإنسان. لكن ليس بعد الآن!

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اكتشف أحدث بحث نُشر في مجلة تُدعى "النوم" أن النوم بالقرب من الحيوانات الأليفة يحسن نوعية النوم لدى الأطفال. وجد الباحثون في مختبر علم نفس الصحة العامة للأطفال (PPHP) التابع لكونكورديا أن جودة نوم الأطفال الذين يتشاركون الأسرة مع حيواناتهم الأليفة أفضل بكثير من أولئك الذين ينامون بمفردهم. يمكن للنوم مع حيوانك الأليف أن يهدئك ويعطيك إحساسًا أكبر بالراحة والراحة ، خاصة بين الأطفال. الآن ، يمكن لطفلك أن يصطحب صديقه المكسو بالفراء للنوم في أي وقت!

يعتبر الأطفال الحيوانات الأليفة بمثابة أصدقائهم ، وبالتالي يجدون الراحة أثناء النوم بجانبهم. مشاركة غرفهم أو سريرهم مع حيوان أليف يجلب الإيجابية والنوم العميق للأطفال في الليل. حتى في خضم جميع الأنشطة الليلية للحيوانات ، لا تزال الحيوانات الأليفة لا تمنع جودة صوت النوم. في بعض الأحيان ، يتعلق الأمر أيضًا بالمساحة المتوفرة في أسرة الأطفال مقارنة بالبالغين لأن الأطفال يشعرون بأنهم أقل تدخلاً في المساحة التي تشغلها حيواناتهم الأليفة.

يقلل التوتر ويعزز الشعور بالأمن

يتشارك الأطفال في علاقة ودية مع حيواناتهم الأليفة والتي تعد المصدر النهائي للتخلص من التوتر والسعادة. حضن الحيوانات الأليفة يفرز الأوكسيتوسين في أجسام الأطفال مما يقلل من التوتر ويعزز الهرمونات السعيدة. بعد ذلك ، يقلل الجسم من إفراز مادة الكورتيزول الكيميائية ويساعد الأطفال على النوم الجيد ليلاً. بالإضافة إلى ذلك ، فإن مشاركة السرير مع حيوان أليف يساعد الأطفال على الشعور بالأمان والأمان. يعتقد الكثير من الأطفال أن حيواناتهم الأليفة ستقاتل الوحوش تحت فراشهم في الليل!

يحسن نوعية النوم

يساعد دفء جسم الحيوانات الأليفة ودقات قلبها وطبيعة العناية بها الأطفال على الشعور بالراحة والأمان. هذا هو السبب في أنهم يميلون إلى النوم بهدوء مع حيواناتهم الأليفة في السرير. كفاءة النوم وروتين الأطفال الذين ينامون مع الحيوانات الأليفة أعلى بكثير من أولئك الذين ينامون بمفردهم. أثناء مشاركة السرير مع الحيوانات الأليفة ، يروج الدماغ لموجات ثيتا الدماغية التي تنتج تأثيرًا مهدئًا عند الأطفال أثناء النوم.

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