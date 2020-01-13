دراسة: النساء العاملات يعشن حياة أطول وعمرًا أفضل!

وفقا لدراسة استطلاعية امتدت لستة وثلاثين عامًا ، والتي بدأت عام 1967 ، وحللت حياة 5،100 امرأة عاملة تتراوح أعمارهن بين 30 و 44 عامًا من حيث تقدمهن المهني والشخصي ، وصحتهن البدنية والعقلية وعوامل أخرى حتى بلغن 66 - 80 عاماً. اظهرت نتائج الاستطلاع أن النساء اللاتي عملن وكسبن المال بشكل مستمر لمدة 20 عامًا خلال سن الرشد أظهرن تدهوراً أو تعقيدات في الصحة البدنية أقل مع تقدمهن في السن مقارنة بالنساء اللاتي لم يعملن مقابل أجر ، على سبيل المثال ، ربات البيوت.

المرأة العاملة هي أيضا أقل تعرضا للإصابة بالاكتئاب.

وفقاً للبحث الذي أجراه معهد ماكس بلانك للبحوث الديموغرافية في ألمانيا ، لا تتمتع النساء العاملات بصحة أفضل فقط بعد التقاعد من العمل ولكنهن أقل عرضة للاكتئاب مقارنة بنظرائهن غير العاملات.

نُشر تقرير الدراسة في مجلة ديموغرافيا ، حيث نُقل عن عالِمة البحث جنيفر كابوتو قولها: "إن العديد من النساء في هذه الدراسة ذهبن إلى العمل في مجالات منخفضة الوضع أو تقليديا يهيمن عليها الذكور. ولعله يُخبرنا بشكل خاص أنه على الرغم من هذه الظروف الأقل إنصافًا ، إلا أنهن كن أكثر صحة في وقت متأخر من الحياة من النساء اللاتي لم يعملن خارج المنزل ".

تجربة العمل السلبية

كما حللت الدراسة تأثير التجربة السلبية المتسقة على النساء العاملات ولم تكن مفاجأة عندما خلص الباحثون إلى أنها أثرت على صحة المرأة. أيضًا ، قالت النساء اللاتي تعرضن للتمييز في مكان العمل إنهن يتمتعن بقدر أقل من الرضا الوظيفي ، ولم يشعرن بالالتزام بعملهن كما تدهورت صحتهن البدنية والعقلية مع تقدمهن في العمر.