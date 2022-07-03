طبيب البوابة: ارتعاش العين وعلاقته بكوفيد-19 هناك العديد من الأعراض المرتبطة بـكوفيد-19 ويبدو أن قائمة الأعراض في تزايد مستمر. عادة ما تختلف معظم هذه الأعراض بين المتحورات المختلفة للفيروس وتختلف شدتها وتأثيرها من شخص لآخر. يعاني العديد من الأشخاص أيضًا من أعراض مرتبطة بأعراض ما بعد كوفيد-19.

في حين أن أعراض الجهاز التنفسي مثل البرد والسعال وصعوبة التنفس تحظى بأكبر قدر من الاهتمام ، فقد تم الإبلاغ أيضًا عن مشاكل في العين لدى العديد من الأشخاص. بعض هذه المشاكل التي تم الإبلاغ عنها في العين السطحية تشمل التهاب الملتحمة والتهابات العين الوردية إلى جانب اضطرابات الحركة والتشنجات مثل ارتعاش العين.

طبيب البوابة: ارتعاش العين وعلاقته بكوفيد-19

لماذا يحدث ارتعاش العين أثناء أو بعد كوفيد-19

يمكن أن تكون هناك أسباب متعددة وراء تسبب فيروس كورونا في ارتعاش العين. يمكن أن يكون أحد هذه الأسباب هو التهاب بعض الأعصاب القحفية مما يسبب رعشات صغيرة في العضلات التي تتحكم في مقلة العين. تنقل الأعصاب القحفية الرسائل بين أجزاء مختلفة من الدماغ ، بما في ذلك عينيك وأذنيك وأنفك. يمكن أن يؤثر التهاب هذه الأعصاب على العينين ، مما يؤدي إلى ارتعاش وتشنجات وأعراض عصبية عضلية أخرى.

كما تم ربط ارتعاش العين أثناء الإصابة بفيروس كورونا بالقلق وزيادة وقت الشاشة. يمكن أن يتسبب التوتر أو القلق على الصحة العقلية ، اللذان ازدادا أثناء الوباء ، في ارتعاش أو تشنجات في العين. يمكن أن يؤدي الإرهاق الناتج عن زيادة وقت الشاشة واستعمال الهواتف النقالة، والذي لوحظ أيضًا أثناء الوباء ، إلى حدوث هذه الرعشات في العين. في تقرير ، عانى حوالي 80 % من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع من أعراض مرتبطة بكوفيد-19 مثل الصداع أو ارتعاش العين.

طبيب البوابة: ارتعاش العين وعلاقته بكوفيد-19

أعراض أخرى ترتبط بالعين

بصرف النظر عن التشنجات ، قد تلاحظ أعراضًا أخرى للعين مع عدوى كوفيد-19 ومن ابرزها جفاف العين ، والحكة ، والاحمرار، والتهاب الملتحمة (العين الوردية) ، والحساسية للضوء ، ووجع العين وسيلانها.

إذا كنت مصابًا بالتهاب الملتحمة الناجم عن فيروس كورونا ، فمن المهم عزل نفسك لأنك قد تصيب الآخرين إذا لمست عينيك ثم لمست شخصًا أو أسطحًا دون تعقيم يديك. تجنب لمس وجهك ، وخاصة فمك وأنفك وعينيك.

وفقًا للبيانات ، يعتقد الأطباء أن 1% -3% من المصابين بفيروس كورونا سيصابون بالتهاب الملتحمة الذي يحدث عندما يصيب الفيروس نسيجًا يسمى الملتحمة. يغطي هذا النسيج الجزء الداخلي من الجفون ويمنع دخول الميكروبات إلى العين.

طبيب البوابة: ارتعاش العين وعلاقته بكوفيد-19

متى تقلق بشأن ارتعاش العين

إذا لم تختفي رعشات عينك في غضون أسابيع قليلة أو ازدادت سوءًا بمرور الوقت ، فعليك استشارة طبيبك. من المهم أن تسعى للحصول على العلاج الطبي اللازم إذا كانت العدوى تؤثر على رؤيتك. يجب عليك أيضًا استشارة طبيبك إذا كانت تشنجات عينك مصحوبة بأعراض أخرى مثل الدوخة أو الصداع الشديد أو فقدان التوازن حيث يمكن أن يكون سبب ذلك بسبب مشاكل عصبية أخرى.

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