دراسة: عقار لخفض مستويات الكوليسترول يقلل خطر الوفاة من كورونا‎‎

كشفت دراسة جديدة أن عقاقير خفض الكوليسترول التي تسمى الستاتين يمكنها تقليل خطر الوفاة من كوفيد -19.

حلل باحثو جامعة كاليفورنيا في سان دييغو السجلات الطبية الامريكية لعدد كبير من المرضى خلال الوباء.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، شمل المشاركين في الدراسة والذين تم تحليل بياناتهم بعض الاشخاص الذين تناولوا العقاقير المخفضة للكوليسترول وآخرين لم يتناولونها قبل حجزهم في المستشفى لإصابتهم بكوفيد-19.

وفي دراستهم، استخدم الخبراء بيانات من سجل أمراض القلب والأوعية الدموية التابع لجمعية القلب الأمريكية، والتي تحتوي على بيانات صحية مجهولة المصدر عن 49 ألف من المرضى الذين عولجوا من كوفيد في أكثر من 140 مستشفى مشارك في جميع أنحاء البلاد.

وقام فريق البحث بتحليل السجلات الطبية لـ 10541 مريضًا في السجل، والذين أصيبوا بكوفيد-19 وتم حجزهم في المستشفى على مدار مدة تبلغ 9 أشهر، من يناير إلى سبتمبر 2020، في 104 مستشفى أمريكية مختلفة.

وبعد تحليل البيانات، وجد الباحثون أن الادوية المخفضة للكوليسترول والتي يتم تناولها على شكل حبوب ويمكن شراؤه بدون وصفة طبية في بعض المناطق، تقلل من خطر الوفاة في المستشفى من كوفيد-19 بنسبة 41 %.

وفي العادة يتم استعمال الستاتين، وهي فئة من الأدوية تخفض مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة والمعروف بالكوليسترول الضار، للحماية من تصلب الشرايين وتضيقها والنوبات القلبية والسكتات الدماغية التي تترتب عليها.

وقد يكون لخفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة عن طريق تناول العقاقير المخفضة للكوليسترول تأثيرات مضادة للالتهابات، لأن البروتين الدهني منخفض الكثافة نفسه يعزز الالتهاب بشدة، مما يعزز فرص المرضى في النجاة من الأعراض الالتهابية لكوفيد-19.

وقالت الدكتورة لوري دانيلز، قائدة الدراسة والأستاذة ومديرة وحدة العناية المركزة للقلب والأوعية الدموية في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو: "نعتقد أن العقاقير المخفضة للكوليسترول قد تمنع عدوى SARS-CoV-2 من خلال آثارها المعروفة المضادة للالتهابات وقدراتها الارتباط بانزيم يعرف بـ ACE2، والتي يمكن أن توقف تطور الفيروس".

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