لهذه الأسباب اختاري منتجات بشرة خالية من البارابين

تعتمد مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالجسم والبشرة وما شابه، على مجموعة متنوعة من المكونات، وكثيرا ما يعتمد معظمها على البارابين.

وعلى الرغم من شيوعه في عدد لا يحصى من المنتجات، إلا أن البارابين ليس مكوناً مستحباً ودائما ما يوصى بتجنبه، لذا، نوضح فيما يلي لماذا ينبغي تجنب منتجات البارابين:

1. ما هو البارابين

البارابين عبارة عن مجموعة من المواد الكيميائية التي تُستخدم كمواد حافظة ومشتقة من مادة كيميائية تُعرف باسم حمض بارا هيدروكسي بنزويك PHBA ، ويتواجد البارابين في مجموعة كبيرة من المنتجات، تشمل: الشامبو، البلسم، مزيلات العرق، غسول العرق، جل الاستحمام، مقشر الوجه، بلسم الشفاه، اللوشن، والمكياج وكريمات العين.

2. أضراره الصحية

سرطان الثدي

يعد سرطان الثدي أحد أكبر المشاكل الصحية التي ترتبط بالبارابين، إذ وجد باحثون أن البارابين يحاكي نشاط هرمون الاستروجين في الجسم، وهذا العامل معروف بتسببه في نمو وانقسام خلايا الثدي الطبيعية والسرطانية، وتؤدي لسرطان الثدي في نهاية المطاف.

يؤثر على الصحة الإنجابية

سبق ووجدت دراسات أن البارابين يمكن أن يزيد خطر الإصابة بمشاكل الانجاب، سواء في النساء أو الرجال، بجانب تأثيره السلبي على صحة الحوامل وأطفالهن ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات ومشاكل في نمو الأطفال.

الحساسية

يمكن أن يؤدي البارابين إلى ردود فعل تحسسية، وخاصة لدى أصحاب البشرة الحساسة، كما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم حالة المصابين الأكزيما أو الصدفية.

يعرقل وظائف الغدد الصماء

يمكن للبارابين أن يؤثر على وظائف نظام الغدد الصماء، مما يؤدي بدوره إلى عدة مشاكل، تشمل البلوغ المبكر وحب الشباب وتثدي الرجال، بجانب اضطرابات النمو والأعصاب، كما سبق أن أُثبت تأثير البارابين على مستويات هرمون الغدة الدرقية.

لذا، احرصي على اختيار المنتجات الخالية من البارابين، فهي عادة ما تستخدم مصطلح Paraben-Free.

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