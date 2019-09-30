دراسة: مضادات الحموضة قد تسبب السرطان

لقد تأثرت عاداتنا الغذائية بشكل مباشر بسبب أنماط حياتنا المحمومة بشكل متزايد. من اهمال تناول وجبة الإفطار ، الى إطالة الفترة الزمنية بين الوجبات وحتى اختيار المشروبات الغازية والكافيين بدلا من الماء، هناك قائمة طويلة من الأسباب التي تسبب الفوضى لأمعائنا.

في الواقع ، معظم الأشخاص الذين لديهم وظائف مكتبية مذنبون بالجلوس لساعات طويلة مما يؤدي في النهاية إلى مشاكل صحية مثل الحموضة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يسبب التدخين المفرط وتناول الكحول أيضا الى الحموضة والحرقة.

ما هي الحموضة؟

الحموضة تحدث عندما يكون هناك إفراز زائد للأحماض في الغدد المعدية في المعدة. عندما يكون الإفراز أكثر من المعتاد ، نشعر بالحرقة في منطقة أسفل الصدر.

الجانب المظلم من مضادات الحموضة:

من الشائع جداً رؤية أشخاص يحملون ادوية مختلفة لعلاج حرقة المعدة ومحاربة الحموضة. في الواقع ، وهناك الكثير من الأدوية الرخيصة الثمن التي تباع بدون وصفة طبية والتي تستخدم لعلاج الحموضة. ومع ذلك ، إذا كنت شخصًا يواظب على تناول مضادات ، فلدينا خبر سيء لك.

تنبيه من السرطان:

يعد رانيتيدين ranitidine من أكثر أدوية حرقة المعدة شيوعًا ولكنه للأسف تحت الدراسة بسبب شبهة احتوائه على مواد مسببة للسرطان.

هذا وأصدرت هيئة التنظيم الدولية الأمريكية FDA تنبيهًا بعد العثور على N-nitrosodimethylamine (NDMA) في بعض المنتجات التي تحتوي على رانيتيدين.

بالنسبة للمبتدئين ، يعتبر NDMA مادة مسرطنة محتملة للإنسان. تم تصنيفها من قبل الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) باعتبارها مسببة للسرطان للبشر.