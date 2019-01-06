اكتشف مستوى الحب لديك باللغة العربية!

الحب يعتبر من المشاعر الإنسانية التي تشعل أكثر العلاقات الاجتماعية

يعتبر الحب من أهم الأمور التي فيها الحياة للقلوب، فالقلب من دون حب صادق هو عبارة عن جزيرة خرابة لا يوجد فيها أي معنى، والحب لغة العالم أجمع وهي اللغه المشتركة بين الناس فمن غيرها لا توجد علاقات بين الناس، وللحب درجات فأي علاقة موجودة بين شخصين هي مبنية على علاقة التي تتدرّج صعوداً إلى أن تصل إلى مرحلة الهيام.

الحب صُنف إلى تسع درجات ومنهم من قسمه إلى أكثر من ذلك ولكن سنعرفكم فيما يلي على أشهر درجات الحب في اللغة العربية التي فسرها الشعراء والباحثين بناءً على علاقات حقيقية:

درجات الحب في اللغة العربية:

1- الشغف:

مأخوذ من الشغف وهو غلاف القلب، وقد ورد في القرآن الكريم في وصف امرأة العزيز بقوله تعالى: "قد شغفها حُباً".

2-الوجد:

وهو الحب الذي يترافق بالتعاسة والحب والتفكير.

3- الهوى:

وهي مرحلة ميل النفس لنفس أخرى، وهي من الفعل هَوي (بفتح الهاء وكسر الواو) يهوي، هوى.

4- الصبَّوة:

الميل للجهل من لهفة الحب.

5- الجوى:

وهو الحب المترافق بالحزن والحرقة بدرجة أكبر من الوجد.

6- الشَّوق:

هو سفر المحب للمحبوب بقلبه وعقله ووجدانه

7- الوصب:

ألم الحب ومرضه، لأن الوصب في الأصل المرض.

8- الاستكانة:

وهي خضوع واستجابة عواطف وجوارح المحب للمحبوب بشكل تام.

9- الغرام:

هي مرحلة الحب الملزمة، بمعنى أن الحب ملزم بحب ومرافقة محبوبه.

10- الهُيام:

بضم الهاء، هي مرحلة الجنون والذوبان والاستسلام في الحب، فالهائم ضائع لا يرشده سوى محبوبه ورفيق روحه.

11- الود:

خالص الحب والرأفة والرحمة والرقة على المحبوب.

12- الخُلة:

بضم الخاء وفتح اللام، وهي توحيد المقام والرتبة وفيها لا مجال للمشاركة، فالخليل هو رفيق الروح والجسد والدرب.

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