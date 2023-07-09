دعاء أول جمعة في العام الهجري الجديد، يوم الجمعة من أعظم الأيام، حيث يمارسون المسلمين الكثير من شعائرهم الدينية في هذا اليوم مثل قراءة الدعاء، الاستغفار، قرآن القرآن الكريم، لذلك سوف نذكر في هذا المقال دعاء اول جمعة في العام الهجري الجديد 1445 مكتوب ومستجاب:

دعاء أول جمعة في العام الهجري الجديد

اللهم يا رب أجعلها فرج لكل صابر وشفاء لكل مريض واستجابة لكل دعاء وفاتحة خير لهذا العام بإذن الله.

اللهم يا رب يا كريم اجعله عام خير وأمن وأمان ورزق وسعادة، عام لا يضيق فيه لنا صدر ولا يخيب لنا فيه أمر ولا يُرد لنا فيه دعاء.

اللهم يا رب نسألك في أول جمعة من العام الهجري الجديد أن تنير قبور من نامت أجسادهم تحت التراب وتساوت عندهم الأوقات فلا شمس تشرق عليهم ولا قمر ينير عتمتهم اللهم اجعل من فوقهم نورا ومن تحتهم نورا وعن يمينهم نورا وعن شمالهم نورا حتي تنقلهم في نور من نورك.

اللهم في أول جمعة من العام الهجري الجديد 1445 مري يا نسمة الجمعة بدار أحبتي وبلغيهم السلام والدعاء ربي انه يوم عظيم توزع الأرزاق فيه وتمحي السيئات فارحم من احبهم وارزقهم الصحة والعافية واغفر لهم ولوالديهم.

يا رب اللهم في أول جمعة من العام الجديد 1445 اجعلنا من أهل النفوس الطاهرة والقلوب الشاكرة والوجوه الباسمة وارزقنا طيب المقام وحسن الختام.

اللهم يا رب في بداية هذا العام الجديد جدد أرواح ذبلت وأهدي قلوب ضلت واشف أجساد أنهكها المرض وفرج هموم باتت في قلوبنا ولا يعلم بها إلا أنت اللهم عاما جميلا بالقرب منك.

أدعية الجمعة الأولى من السنة الهجرية 1445