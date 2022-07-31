عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد، هذا ما سيتم تناوله في هذا المقال، حيث بدأ العام الهجري الجديد 1444 الهجري، وهو العام الذي يعيد إلى أذهاننا رحلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى المدينة المنورة.

وتم اعتماد التقويم الهجري في شهر ربيع الأول من العام الـ16 من الهجرة ليكون اليوم الأول من شهر محرم في السنة التي تليها هو بداية أول سنة هجرية بعد اعتماد التقويم، وكان ذلك في عهد خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، عندما أرسل له أبوموسى الأشعري حاكم البصرة خطابًا لضرورة تحديد طريقة جديدة يتم احتساب الزمن باستخدامها جراء ما كان يسببه هذا الأمر من لغط لدى المسلمين آنذاك، فاجتمع سيدنا عمر بالصحابة (سيدنا عثمان بن عفان وسيدنا على بن أبي طالب) لإيجاد حلًا من شأنه أن ينهي تلك الأزمة.

عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد

اللهمَّ في هذه السنة الجديدة أسألك لجميع المسلمين الخير والرحمة والثبات، اللهم بارك لنا في أعمارنا وأرزاقنا، واجعلنا من الذين غفرت لهم وأعتقت رقابهم من النار في هذه السنة يا كريم.

في هذه السنة الهجرية الجديدة، أبعث رسالة إلى كل صديق وقريب من القلب، رسالة معطرة بذكر رب العالمين جل وعلا، أبعثها لكل مسلم يحق عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد، له الفرح بمناسبة الهجرة النبوية المباركة، أقول فيها:اللهم اجعل هذه السنة كلها خير وسعادة وفرح علينا وعلى جميع المسلمين يا كريم، كل عام وأنتم بخير يا أغلى الناس على قلبي.

بالكلمات التي يصوغها القلب بدلًا من العقل، الكلمات المعطرة بالحب والشوق وعبير المحبة، أهنئكم بمناسبة العام الهجري الجديد، كل عام وأنتم بخير.

عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد، إنَّه عام هجري جديد أقبل علينا، فيا رب اجعل هذا العام مليئًا بالمحبة والخير لنا ولجميع المسلمين في هذا العالم، ربِّي اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ارزقنا جنة بلا حساب، ورؤية بلا حجاب، اللهمَّ اجعلها سنة خير يا رب العالمين.

عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد، رسالة مليئة بالحب، وبأطيب الأمنيات التي تخرج من القلب إلى القلب بمناسبة العام الهجري الجديد، اللهمّ بارك لنا في عامنا الجديد واجعله خيرًا من أعوامنا السابقة يا رب العالمين، حيث يمكنك السفر والاستمتاع بسنة هجرية جديدة.

ما هو سبب بداية العام الهجري بمحرم؟

إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصل إلى المدينة في شهر ربيع الأول، لكنه جُعِل شهر المحرم بداية العام الهجري لأنه كان بداية العزم على الهجرة.

صور رأس السنة الهجرية العام الهجري الجديد 1444

أدعية استقبال العام الهجري الجديد

اللهُم إني لستُ سيء ويكفيني أنك تعلم اللهُم أحيي بداخلي ما أماته الناس تجاهك.

اللهُم إن حياتي مقلوبة رأسًا علي عقب وأشكو من أنني تائه في المُنتصف في كُل شئ فرتب لي دُنياي وأرشدّني إلي كل ما هو خيّر وإختر لي ما تُحب يا اللّه فأنا شئ وأنت رب كُل شئ.

اللهم يارب الأرباب ويامجري السحاب وياهازم الأحزاب أسألك أن تجعل نهاية هذه السنة جميلة على كل المسلمين والمسلمات اللهم اجعلها آخر الأحزان.

اللهم اجعل هذه السنة كغيمة سريعة هاطلة مبّشرة لا مهلكة سهلة لا عسرة ياكريم وفقنا وبشرنا واجعل نهاية جهدنا فرحًا.

اللهم اجعلها بداية فرح و نهاية كل هم يارب أستودعك امي وابي وكل احبابي وأيامي القادمه فأجعلھا حامله الخير و الفرح و التوفيق يارب.

مع بداية السنة الجديدة اللهم سنة بلا أوجاع بلا فقد بلا هموم سنة خفيفة لطيفة سنة تتغير فيها أقدارنا إلى ما نتمنى.

اللهم وفقني ويسّر أمري و بشرني بما أنتظره.

اللهم أعنّي وأجعلها نهاية جهدي فرح.

اللهم اجعلها سنة خير وسعادة وتحقيق أمنيات مع بداية السنة الجديدة.

اللهم اجعلها نهاية كل ألم وحزن وهم وضيق.

اللهم الخير الذي يُعانق حياتنا دائمًا وأبدًا .

اللهم اجعل بداية هذه السنة سعادة و ونهايتها خير.

اللهم إني استودعك أيامي فجملها لي.

يا رب في بداية هذا العام الجديد أكتب لي الخير فيه و باعد عني شر أيامه.

اللهم اصلح حالي و قربني إليك قرب المحبوب.

مع بداية السنة الجديدة اللهم جبرا يتعجب له جميع خلقك.

اللهم بداية للأيام الجميلة.

اللهم غيرني لما تحب وابعدني عن ما تبغض.

اللهم راحة تسكن الأمن وتزرع في دواخلنا سكينة.

ربي أنت حسبي ملجئي ووكيلي وكلتك امري ف اختر لي ولا تخيرني.

اللهم اني أنتظر منك فرحا قريبا يريح قلبي ويبكي عيني فبشرني.

اللهم ارزقنا الصحة والعافية.

اللهم الفرح الذي لا نهاية له.

اللهم قربك وحبك ورضاك والجنّة يارب.

اللهم اجعل السنة الجديدة سنة عزة وفرح وسعادة وتحقيق كل الأمنيات.

اللهم أرِح كل قلب لا يعلم بحاله إلا انت وأبعد عنّا جميعا الهـمّ والضّيق والشّقاء.

اللهم مع بداية السنة الجديدة أوصيك بقلب أمي وأبي لايمسهما الحزن ولا الضرر.

اللهم كما اقتربت بداية السنة الجديدة ، نسالك توفيقا من عندك وبدايه خير للجميع.

مع بداية السنة الجديدة اللهم سنة بلا أوجاع بلا فقد بلا هموم سنة خفيفة لطيفة سنة تتغير فيها أقدارنا إلى ما نتمنى.

اللهم سنة جديدة بلا أوجاع، بلا فقد، بلا هموم، سنة تتغير فيها أقدارنا إلى ما نتمنى.

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