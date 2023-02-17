من أعظم كنوز شهر شعبان أنه ترفع فيه الأعمال إلى الله وتغفر الذنوب لجميع خلقه، شهر شعبان يحمل الكثير من النفحات الربانية، حيث عظمها الله عز وجل وقال عنها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عن طريق الدعاء الذي يستجاب في هذا الشهر المبارك والعظيم.

دعاء أول جمعة من شعبان

اللهم بشرني في أول جمعة من شعبان بكل ما اتمناه واجعله فاتحة خير عليّ وعلى احبتي

اللهم في أول جمعة من شهر شعبان 2023 ﺳﺄلتك ﻳا ﺭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻳﺎﻣﺼﺮﻑ ﺍﻟﺒﻼﺀ، ﻳﺎﻗﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻳﺎﺳﺨﻲ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ، ﻟﻘﺪ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﻤﻮﺩﺓ ﻧﻮﺭﺍً ﺗﻨﻴﺮ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ، ﻭﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻃﺮﻳﻘﺎً ﻟﻤﺤﻮ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ، ﻭﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺳﺘﺮﺍً ﻳﺨﻔﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ، ﻭﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻧﻬﺠﺎً ﻳﻨﻴﺮ ﺍﻟﺪﺭﻭﺏ، ﻭﺟﻌﻠﺖ ﺍﻹﺳﺘﻐﻔﺎﺭ ﻃﺮﻳﻘﺎً ﻳﺨﻔﻒ ﺍﻟﺨﻄﻮﺏ .

ﺍﻟﻠﻬﻢ يا رب ﺃﺳﺄﻟﻚ ﻷﺣﺒﺘﻲ ﺇﻳﻤﺎﻧﺎً ﻛﺎﻣﻼً، ﻭﻳﻘﻴﻨﺎً ﺻﺎﺩﻗﺎً ﻭﺭﺯﻗﺎً ﻭﺍﺳﻌـﺎً، ﻭﻗﻠﺒﺎً ﺧﺎﺷﻌﺎً ﻭﻟﺴﺎﻧﺎً ﺫﺍﻛﺮﺍً ﻭﺣﻼﻻً ﻃﻴﺒﺎً، ﻭﺑﻼﺀﺍً ﺩﺍﻓﻌﺎً ﻭﺫﻧﺒـﺎً ﺭﺍﻓﻌﺎً، ﻭﺧﻴﺮﺍً ﺟﺎﻣﻌﺎً ﻭﺩﻋﺎﺀﺍً ﺳﺎﻣﻌﺎً، ﻭﺑﻴﺘﺎً ﺁﻣﻨﺎً ﻭﺟﺴﻤـﺎً ﺳﺎﻟﻤﺎً، اللهم آمين يارب العالمين .

يا رب ﻣﻊ أﻭﻝ ﺟﻤﻌﺔ ﻣﻦ شهر ﺷﻌﺒﺎﻥ أﺳﺄﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻠﻨﻲ ﻭإﻳﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺃﺳﻌﺪ ﺧﻠﻘﻪ ﻭﻳﺮﺯﻗﻨﺎ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﺃﻣﻨﻴﺂﺗﻨﺎ، يا رب.

مع أول جمعة من شعبان، يارب خذ بأيدينا ووفقنا لما تحب وترضـى، ربنا إنـا نعوذ بك من فقد الأحباب شعبان، ربي بلغنا رمضان ونحن بأحسن حال، ونسألك أن ترحمنا وتجعلنـا من الصالحين، ربنا لا حال يدوم ولا ناس يبقون فلا غيرك الباقي لنـا، ربنا أغفر لنا أن قصرنا بحقك، أنت الغفور الرحيم واجعل لنا من الرضا نصيب، وأحفظ لنا السعادة والطمأنينة، اللهـم آمين .

دعاء اول يوم من شعبان

اللّهُمَّ يا رب اجْعَلني فيهِ مُحِبًّا لِأوْليائكَ، وَمُعادِيًا لِأعْدائِكَ، مُسْتَنًّا بِسُنَّةِ خاتمِ أنبيائكَ، يا عاصمَ قٌلٌوب النَّبيّينَ. اللّهُمَّ اجْعَلْ سَعْيي فيهِ مَشكورًا، وَذَنبي فيهِ مَغفُورًا، وَعَمَلي فيهِ مَقبُولًا، وَعَيْببي فيهِ مَستورًا يا أسمَعَ السّامعينَ.

اللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ فَضْلَ لَيلَةِ القَدرِ، وَصَيِّرْ اُمُوري فيهِ مِنَ العُسرِ إلى اليُسرِ، وَاقبَلْ مَعاذيري وَحُطَّ عَنِّي الذَّنب وَالوِزْرَ، يا رَؤُفًا بِعِبادِهِ الصّالحينَ.

اللّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّي فيهِ مِنَ النَّوافِلِ، وَأكْرِمني فيهِ بِإحضارِ المَسائِلِ، وَقَرِّبْ فيهِ وَسيلَتي إليكَ مِنْ بَيْنِ الوَسائِلِ، يا مَن لا يَشْغَلُهُ إلحاحُ المُلِحِّينَ.

اللهم كما بلغتنا شهر شعبان بلغنا رمضان وأنت تتقبلنا في شعبان ورمضان وسائر العام اللهم اجعل اعمالنا كلها خالصة وممن يقولون فيعملون وممن يقولون فيخلصون وممن يخلصون فيتقبل منهم، اللهم اجعلنا نقوم بالقرآن ونمشى بالقرآن”.

اللهم اهدى بناتنا وأبنائنا واجعل مصر والعالم العربى والإسلامى في سلام وأمان”.

اللهم يا رب إني أسألك أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وانزل بك عند الشدائد حاجته ، وعظم فيما عندك رغبته .

اللهم يا رب اغفر لمن لا يملك الا الدعاء ، فانك فعال لما تشاء ، يامن اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنا.

اللّهُمَّ افْتَحْ لي فيهِ أبوابَ فَضْلِكَ، وَأنزِل عَلَيَّ فيهِ بَرَكاتِكَ، وَوَفِّقْني فيهِ لِمُوجِباتِ مَرضاتِكَ، وَأسْكِنِّي فيهِ بُحْبُوحاتِ جَنّاتَكَ، يا مَجيبَ دَعوَةِ المُضْطَرِّينَ.

اللّهُمَّ يا رب اغْسِلني فيهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْني فيهِ مِنَ العُيُوبِ، وَامْتَحِنْ قَلبي فيهِ بِتَقْوى القُلُوبِ، يامُقيلَ عَثَراتِ المُذنبين.

اللّهُمَّ يا رب إنِّي أسألُكَ فيهِ مايُرضيكَ، وَأعُوذُ بِكَ مِمّا يُؤذيكَ، وَأسألُكَ التَّ وفيقَ فيهِ لِأَنْ اُطيعَكَ وَلا أعْصِيَكَ، يا جواد السّائلينَ.

دعاء أول جمعة من شعبان مستجاب