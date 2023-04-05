البوابة - دعاء أول ليلة من العشر الأواخر من رمضان، أجمل دعاء في العشر الأواخر من رمضان، أدعية العشر الأواخر من رمضان، هذا ما سنتناوله في هذا المقال.

سميت العشر الأواخر من شهر رمضان لأنها تكون ما بعد اليوم العشرين من رمضان وهذه التَّسمية تُطلق على ليالي رمضان الأخيرة مع أيامها على حدِّ سواء.

دعاء أول ليلة من العشر الأواخر من رمضان

اللهم يا رب تقبّل صيامنا، وقيامنا، وصلاتنا، ودعاءنا، وسائر أعمالنا، وبلّغنا برحمتك ليلة القدر، يا أرحم الراحمين اللّهم اجعلنا في هذه الليالي من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم، اللّهم اجعلنا في هذه الليالي من الذين تُسلّم عليهم الملائكة، يارب تقبل منا وعلى طاعتك أعنّا وأكرمنا ولا تهنّا.

اللهم يا رب إني أسألك حسن الصيام، وحسن الختام، ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان، واجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار نسألك يا ربنا من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا من أنزلت القرآن الكريم في ليلة القدر، أكرمنا في هذه الليالي المباركة، والطف بنا، وأجرنا من النار، وانصرنا على القوم الكافرين ببركة هذه الليالي المباركة.

اللهم يا رب إنا نسألك يا ربنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا، نسألك يا ربنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.

أجمل دعاء في العشر الأواخر من رمضان

اللّهم إنّا نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضى والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء والإجابـة، اللّهم ارزقنا نوراً في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل.

اللهمّ يا رب إنّي استودعتك ما قرأت وما حفظت وما تعلّمت، فردّه عند حاجتي اليه، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

يا حيُّ يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيري طرفة عين.

اللهم إني وكلتك أمري كله جله ودقه وأنت خير وكيل فدبّر لي أمري إنني لا أحسن التدبير.

أدعية العشر الأواخر من رمضان

اللهم إنك تعلم كل خفية، فاكشف عني كل بلوى تصيبني وأغثني وكن معي، اللهم ارحمني والطف بي وتداركني يا لطيف.

اللهم يا رب إني اسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، ونورك الذي ملأ أرجاء عرشك أن تقضي لي حاجتي يا رحمن.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني

اللهم إني اسألك باسمك الأعظم الذي إذ سُئلت به أجبت إذا دُعيت به أعطيت أن تقضي لي حاجتي إنَّك على كل شيء قدير.

اللهم إني اسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرًّجته ولا حاجة هي لك رضًا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.

اللهم إني اسألك رضًا لا يعقبه سخط، وفرحًا لا يعقبه حزن، اللهم املأ قلبي بكل ما هو خير لي، واقضِ لي حاجتي بقدرتك يا أرحم الراحمين.

أدعية ليلة النصف من رمضان

فضائل ليلة القدر وعلاماتها