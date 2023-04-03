البوابة - مضى الثلث الأول من شهر رمضان شهر الرحمة والمغفرة وأقبلنا على الثلث الثاني من الشهر، ثم تبدأ أيام "العشر الأواخر من رمضان" أيام العتق من النار، وهي الأيام التي تحمل ليلة القدر، ليلة نزول القرآن الكريم، ليلة العفو والمغفرة والعتق من النار، وفيما يلي أجمل أدعية العشر الأواخر من رمضان:

أدعية العشر الأواخر من رمضان

اللَّهمَّ بعلمِكَ الغيبَ وقدرتِكَ على الخلقِ أحيِني ما علمتَ الحياةَ خيرًا لي، وتوفَّني إذا علمتَ الوفاةَ خيرًا لي، وأسألُكَ خَشيتَكَ في الغيبِ والشَّهادةِ، وأسألُكَ كلمةَ الحقِّ في الرِّضا والغضَبِ، وأسألُكَ القصدَ في الفقرِ والغنى، وأسألُكَ نعيمًا لاَ ينفدُ، وأسألُكَ قرَّةَ عينٍ لاَ تنقطعُ، وأسألُكَ الرِّضاءَ بعدَ القضاءِ، وأسألُكَ بَردَ العيشِ بعدَ الموتِ، وأسألُكَ لذَّةَ النَّظرِ إلى وجْهكَ، والشَّوقَ إلى لقائِكَ، في غيرِ ضرَّاءَ مضرَّةٍ، ولاَ فتنةٍ مضلَّةٍ، اللَّهمَّ زيِّنَّا بزينةِ الإيمانِ، واجعلنا هداةً مُهتدينَ.

عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ علَّمَها هذا الدُّعاءَ: اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، وأعوذُ بِكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ من خيرِ ما سألَكَ عبدُكَ ونبيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عاذَ بِهِ عبدُكَ ونبيُّكَ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قَولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بِكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قَضاءٍ قضيتَهُ لي خيرًا.

اللهمّ يا رب انها افضل أيام السنة فأسألك لذّة النّظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضرّاء مضرّة ولا فتنة مضلّة اللهمّ زيّنا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.

دعَواتُ المكرُوبِ: اللهُمَّ رحمتَكَ أرجُو، فلَا تكلْنِي إلى نفسِي طرْفَةَ عيْنٍ، وأصلِحْ لِي شأنِي كلَّهُ، لا إلهَ إلَّا أنتَ.

اللهم في هذه العشر الاواخر من رمضان اجعلنا من صيام نهارها وقيام ليالها ونعمل صالحا ترضاه وبلغنا ليلة القدر منها.

ربي انها العشر الأَواخر وفيها الدعوات لا تٌرد اللهم بلغنا ليلةُ القدر واجعلنا مِمن تتغَير أقدارُهم للأحسن.

هذه الليلة هي الأولى من العشر الاواخر من رمضان اللهم اكتب لنا فيها العتق من النار.

دعاء لاخي في العشر الأواخر من رمضان

يا رب يا الله اسألك في ليلة القدر العظيمة أن تسعد وتريح قلب أخي وحقق له أمنياته وابعد عنه كل هم يقلق فكره و يرهق جسده وارزقه الراحة والسعادة في كل حياته.

اللهم في العشر الأواخر من رمضان إن كانت ليلة القدر فبحقها اجعل لأخي نصيباً من رحمتك وعفوك وغفرانك اللهم احفظه بنور عرشك الكريم، اللهم لا تحرم أخي من أقصي درجات الجنة وشربة هنيئة من يد حبيبك المصطفي واعفه عنه.

اخي اسال الله في شهر رمضان أن يبارك لك فيه ويعينك على الصيام والقيام وان يوفقك لقيام العشر الأواخر من رمضان ايمانا واحتسابا وان يجعلك انت وجميع افراد اسرتك من عتقائه من النار.

اللهم أجعل لأخي في العشر الأواخر من رمضان نصيبا من الرحمة والمغفرة والرضوان والعتق من النيران، اللهم احفظه اللهم قوة.

دعاء العشر الأواخر من رمضان لخطيبي

اللهم اجعلني وحبيبي في شهر رمضان من عتقائك من النار.

اللهم يا رب يا حي يا قيوم، اسألك بجميع أسمائك الحسنى، وصفاتك العلا، أن تحفظ لي ابنتي، وترزقها من حيث تعلم، ومن حيث لا تعلم، وتوفقها إلى ما تحب وترضاه يارب العالمين.

أسألك يا رب في العشر الأواخر ان تستجيب دعوة كل داع ان تيسر كل من تعسر أمره، وتبشرني وحبيبي بشارة خير.

اللهم يا رب إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

اللهم يا رب ارفع ذكر ابنتي، وضع وزرها، وأصلح أمرها، واغفر ذنبها، وارزقني برها.

اللهم يا رب اجعل ابنتي من الصالحات في الدارين، ولا تصعب عليها أمرًا من أمور الدنيا أو الآخرة.

اللهم يا رب حبب إليها الإيمان، وزينه في قلبها، وكره إليها الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين.

دعاء قيام الليل في العشر الأواخر من رمضان

اللهم يا رب إني أسالك توفيقًا في طريقي وراحة في نفسي وتيسيرًا لأمري، ربي أعوذ بك من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر.

اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين.

اللهّم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتفتح بها أبواب الفرج، اللهم صل عليه في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين، وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين.

اللهم يا رب استجب لي ما أعجز عن قوله أنت أعلم بكل دعوه تحتبس في قلبي ولا أعرف كيف أرفعها إليك.

اللهّم ارفعنا عندك في أعلى الدرجات وبلغنا أقصى الغايات وارزقنا من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات.

دعاء العشر الاواخر من رمضان للميت

اللهم يا رب اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله وزوجًا خيرًا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار.

اللهم ارحم واغفر لمن غابوا عنا وطوت أجسادهم الأكفان تحت ذرات التراب، أدعوك يا الله أن ترحمهم برحمتك في هذه العشر الأخيرة من شهر رمضان.

اللهّم آنسه في وحدته وفي وحشته وفي غربته، اللهم أنزله منزلًا مباركًا وأنت خير المنزلين، اللهم في العشر الأواخر من رمضان عطر قبره برائحة الجنة، اللهم ارحمه واغفر له واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة.

دعاء للاولاد في العشر الأواخر من رمضان

اللهم انك حسبي ووكيلي وقوتي وضعفي، اللهم إنك أنت جابر كسرى وأنت من يطيب جرحي، لا تجعل حاجتي بيد أحد من خلقك واكفني بك يا واسع العطاء ندعوك أن تطهرنا من جميع السيئات.

اللهّم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك اللهم اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقي.

اللهم إني أستغفرك من كل ذنب يعقب الحسرة ويورث الندامة ويرد الدعاء ويحبس الرزق، ربي إن كان هناك ذنب يحول بيني وبين تيسير أموري اغفره لي.

اللهم يا رب عافها في روحها، وفي جسدها، وفي قلبها، وفي بدنها، وفي صحتها، وفي قوتها، وعافها في الدنيا والآخرة.

اللهم يا رب أقل عثراتها، واغفر زلاتها، وكفر عنها سيئاتها، وتوفها مع الأبرار، يا عزيز يا غفار.

اللهم إني أسألك أن تحفظ، أولادي، فاكفهم بحلالك عن حرامك، واغنهم بفضلك عمن سواك.

اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع.

اللهم إني أعوذ بك من عقوق الأبناء، ومن قطيعة الأقرباء، ومن جفوة الأحياء، ومن تغير الأصدقاء.

اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، أن تغفر لي ذنوبي كلها، ولا تبتليني في أبنائي، وضعهم يارب في ودائعك.

دعاء قبل اذان المغرب في رمضان

دعاء قبل الإفطار في رمضان