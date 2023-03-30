البوابة - يشعر الأطفال بالسعادة عند قدوم شهر رمضان المبارك ويشاركون أهاليهم تزيين البيوت والعبادات، ومن واجب الأهل تعليم الأطفال الأدعية والأحكام المتعلقة بالشهر الفضيل، وفيما يلي دعاء إفطار الصائم للاطفال:
دعاء إفطار الصائم للاطفال
- الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي.
- اللهم أنت ربي ولا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء؛ فأنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين.
- أسألك اللهم أن تقني شر ما قضيت؛ فإنك تقضي ولا يقضى عليك يا رب العالمين، وإنه لا يُذل من واليت فتباركت ربنا وتعاليت.
- ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.
- الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا.
- الحمد لله رب العالمين الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين.
- أسألك اللهم فعل الخيرات، وترك المنكرات، وأسألك حب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة يا الله، فاقبضني إليك غير مفتون.
- اللهم يا مقلب القلوب، أسألك أن تثبت قلبي على دينك، واستغفرك الله الذي لا إله إلا أنت الحي القيوم وأتوب إليك.
- اجعلني شاكرًا لك يا الله، وذاكرًا، اجعلني لك رهابًا ومطواعًا، اجعلني اللهم لك مخبتًا إليك أواهًا منيبًا.
- اهدني يا الله، فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، اللهم تولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت.
- يا رب العالمين، يا رحمن، يا رحيم، يا مالك يوم الدين، يا من لا إله إلا أنت، اغفر لنا وارحمنا، وأنت على كل شيء قدير.
أدعية سهلة الحفظ للأطفال
- اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
- اللهم وفقني في دراستي واجعلني من المتفوقين.
- اللهم اعني ولا تعن علي.
- ربي اجعلني عبدا شكور.
- اللهم بارك لنا في صحتنا ورزقنا وعافيتنا.
- اللهم اجعل أبي وأمي من أهل الجنة.
- اللهم احفظ احبتي من كل شر.
- اللهم عليك توكلت وانت رب العرش العظيم.
- اللهم إني أسألك خير الدنيا والآخره لي ولأحبتي.
- اللهم أحفظ كل من أحب، أمي وأبي وأخوتي وكل عائلتي وأصدقائي.
- الحمد لله والشكر لله على كل نعمه.
- اللهم بارك لي في أحبتي.
- اللهم اغفر لي ولأبي وأمي.
- اللهم أدم علينا نعمك الكثيرة.
- الحمد لله والشكر لله في كل وقت وحين.
- اللهم احفظ لي أخوتي يا رب العالمين.
أفضل دعاء إفطار رمضان للأطفال
ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ وثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ.
دعاء ما قبل الإفطار للأطفال
- اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور.
- يا حيّ قبل كلّ حيّ، ويا حيّ لا إله إلا أنت، اغفر لي ذنوبي، واجعل لي من أمري يسرًا وفرجًا قريبًا.
- اللهم يا محول الأحوال حول حالنا وحال المسلمين من حال إلى أحسن حال.
- اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
- اللَّهمَّ إني أعوذُ بك من علمٍ لا ينفعُ، وقلبٍ لا يخشعُ، ودعاءٍ لا يُسمعُ، ونفسٍ لا تشبعُ.
دعاء العشر الأوائل من رمضان مكتوب 1444
أدعية صلاة التراويح في رمضان
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