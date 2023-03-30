البوابة - يشعر الأطفال بالسعادة عند قدوم شهر رمضان المبارك ويشاركون أهاليهم تزيين البيوت والعبادات، ومن واجب الأهل تعليم الأطفال الأدعية والأحكام المتعلقة بالشهر الفضيل، وفيما يلي دعاء إفطار الصائم للاطفال:

دعاء إفطار الصائم للاطفال

الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي.

اللهم أنت ربي ولا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء؛ فأنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين.

أسألك اللهم أن تقني شر ما قضيت؛ فإنك تقضي ولا يقضى عليك يا رب العالمين، وإنه لا يُذل من واليت فتباركت ربنا وتعاليت.

ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.

الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا.

الحمد لله رب العالمين الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين.

أسألك اللهم فعل الخيرات، وترك المنكرات، وأسألك حب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة يا الله، فاقبضني إليك غير مفتون.

اللهم يا مقلب القلوب، أسألك أن تثبت قلبي على دينك، واستغفرك الله الذي لا إله إلا أنت الحي القيوم وأتوب إليك.

اجعلني شاكرًا لك يا الله، وذاكرًا، اجعلني لك رهابًا ومطواعًا، اجعلني اللهم لك مخبتًا إليك أواهًا منيبًا.

اهدني يا الله، فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، اللهم تولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت.

يا رب العالمين، يا رحمن، يا رحيم، يا مالك يوم الدين، يا من لا إله إلا أنت، اغفر لنا وارحمنا، وأنت على كل شيء قدير.

أدعية سهلة الحفظ للأطفال

اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم وفقني في دراستي واجعلني من المتفوقين.

اللهم اعني ولا تعن علي.

ربي اجعلني عبدا شكور.

اللهم بارك لنا في صحتنا ورزقنا وعافيتنا.

اللهم اجعل أبي وأمي من أهل الجنة.

اللهم احفظ احبتي من كل شر.

اللهم عليك توكلت وانت رب العرش العظيم.

اللهم إني أسألك خير الدنيا والآخره لي ولأحبتي.

اللهم أحفظ كل من أحب، أمي وأبي وأخوتي وكل عائلتي وأصدقائي.

الحمد لله والشكر لله على كل نعمه.

اللهم بارك لي في أحبتي.

اللهم اغفر لي ولأبي وأمي.

اللهم أدم علينا نعمك الكثيرة.

الحمد لله والشكر لله في كل وقت وحين.

اللهم احفظ لي أخوتي يا رب العالمين.

أفضل دعاء إفطار رمضان للأطفال

ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ وثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ.

دعاء ما قبل الإفطار للأطفال

اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور.

يا حيّ قبل كلّ حيّ، ويا حيّ لا إله إلا أنت، اغفر لي ذنوبي، واجعل لي من أمري يسرًا وفرجًا قريبًا.

اللهم يا محول الأحوال حول حالنا وحال المسلمين من حال إلى أحسن حال.

اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.

اللَّهمَّ إني أعوذُ بك من علمٍ لا ينفعُ، وقلبٍ لا يخشعُ، ودعاءٍ لا يُسمعُ، ونفسٍ لا تشبعُ.

دعاء العشر الأوائل من رمضان مكتوب 1444

أدعية صلاة التراويح في رمضان