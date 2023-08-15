بدأ العد التنازلي للعودة إلى المدارس، وترفّع كل طالب من الطلاب إلى مرحلة دراسية جديدة تستلزم منه جهداً وتعباً لإكمال المسيرة التعليمية وتحقيق هدفه، وفي هذا المقال سنقدم لكم دعاء استقبال العام الدراسي الجديد.

دعاء استقبال العام الدراسي الجديد

اللهم إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً.

اللهم اجعل هذا العام الدراسي الجديد بدايةً لي في كل خير.

اللهم مع بداية عام دراسي جديد

اللهم علّمني وفقهني وقربني منك يا أكرم الأكرمين.

اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ارزقني العقل الرشيد، والرأي السديد ووسع مداركي.

أسأل الله تعالى أن يجعلكِ من المتفوقين، وأن يفتح عليكِ فتوح العارفين، وسأذكر لكِ بعض الأدعية للتوفيق في عامكِ الدراسي الجديد:

باسمك اللهم أبدأ عامي الدراسي الجديد، فاجعلني من الناجحين المتفوقين، وافتح علي برحمتك فتوح العارفين يا رب العالمين.

اللهمَّ اجعلني سببًا للخير في حياتي الدراسية والاجتماعية، واجعل تفكيري وأعمالي خالصة لوجهك الكريم. اللهمَّ اجعل هذا العام فاتحةً خيرٍ لي ولعائلتي ولجميع المسلمين.

اللهمَّ اجعلني من الذين يستفيدون من وقتهم ويسعون للتفوق، واجعلني من الصادقين في القول والعمل. اللهمَّ حقق لي أحلامي وطموحاتي، ولا تجعل اليأس يغلبني أبدًا.

اللهمَّ اجعلني مثابرًا على الصلاة والذكر والعبادة، وارزقني القوة والصحة لأنجز ما أريد. اللهمَّ اجعل هذا العام فاتحةً لخيرٍ ونجاحٍ وتقدم.

اللهمَّ وفقني وسدِّد خطاي واجعلني من العاملين الذين يسعون إلى رضاك والنجاح في الدنيا والآخرة. اللهم آمين.

اللهم ارزقني قوة الحفظ وسرعة الفهم، واجعل دراستي سهلة ميسَّرة يا رب العالمين.

اللهم بارك لي في وقتي وجهدي وعلمي، وحبِّب الدراسة إلى قلبي إنك على ذلك لقدير.

اللهم إني نويت علمي في عامي الدراسي هذا خالصًا لوجهك الكريم، فبارك لي فيه وارزقني خيره.

اللهم إني أسألك خير هذا العام وخير ما فيه وخير ما بعده، وأعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما بعده.

اللهم اجعل هذا العام الدراسي الجديد عامًا مباركًا وناجحًا، واجعله عامًا مليئًا بالتحديات والفرص. اللهم ارزقني التفوق في دراستي وتحصيل علمي، واجعلني من الناجحين والمتفوقين في مسيرتي العلمية.

اللهم قوِّني على مواجهة الصعاب والتحديات، وارزقني القدرة على التركيز والاجتهاد في دراستي. اللهم اجعلني مفيدًا لنفسي ولمجتمعي، واجعل تعلمي سببًا لرفعة وتطور وطني.

اللهم اسهر على حمايتي وسلامتي في كل زمان ومكان، واجعل رحلتي العلمية آمنة ومباركة. اللهم ارزقني الاستفادة القصوى من الدروس والمحاضرات، واجعل كل ما أتعلمه خيرًا ينفعني وينفع به الآخرين.

اللهم ارزقني الإرادة والعزيمة لتحقيق أهدافي، واجعل العلم نورًا يهدي خطواتي نحو النجاح والتميز. اللهم اجعلني مثابرًا وصبورًا، واهدني إلى ما فيه الخير لي ولمن حولي.

اللهم اجعل هذا العام دربًا للتعلم والتطور، واجعله فرصة لبناء مستقبل واعد ومشرق. اللهم اسعدني بالنجاحات والتحقيقات، واجعلني دائم السعي والارتقاء. آمين.

اللهمَّ إني أستودعكَ العام الدراسي الجديد، وأعوذ بكَ من الهم والحزن والضيق والكسل والتسويف والعجز والفشل. اللهمَّ اجعله عامًا مليئًا بالفرص والتحديات التي تُنمي مهاراتي وتزيد من علمي.

اللهمَّ سهِّل لي دراستي واجعلها مُيسِّرة، ووفقني للتفوق والنجاح في مجالاتي المختلفة. اللهمَّ ألهمني التركيز والاجتهاد، وارزقني الحماسة والإصرار لأتعلم وأنمو.

دعاء بداية الدراسة للابناء

اللهم ارزق أبنائي المعلّم الصالح، والصُحبة الطيبة، وارزقهم القناعة والرضا، ووفقهم لكل خير يا رب العالمين.

اللهم إني استودعتك أبنائي في عامهم الدراسي الجديد، فاحفظهم بحفظك وطهّر قلوبهم، وحصّن فروجهم، وحسّن أخلاقهم، واملأ قلوبهم نوراً وحكمةً، وأهلّهم لقبول كلّ نعمة يا رب العالمين.

اللهم بأسمائك الحسنى، يا رحمن يا رحيم، مع اول يوم دراسة لأبنائي بارك لي فيهم، اللهم أبعد عنهم شرور الشيطان، اللهم أبعد عنهم كلّ ضر، اللهم هب لأولادي في دراستهم من خير ما رزقت من العلوم لعبادك العلماء.

اللهم يا رب جنب أولادي كلّ سوء في مدارسهم، اللهم واهدهم سبل الرشاد، وأتمم عليهم قدرتهم على الحفظ والفهم، اللهم فجّر لهم ينابيع الكمة، وامنن عليهم بما يصلح حالهم من العلم في الدنيا والآخرة، أنت وليّهم فاستودعك إيّاهم.

دعاء بداية مشوار جديد

اللهم ارزقني قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم ألهمني الصواب في الجواب، وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، وحفظني وأصلحني وأصلح بي الأمة.

اللهم وفقني في العام الدراسي الجديد، وارزقني فيه حسن الفهم والعلم وصحبة الأخيار.

اللهم اجعل بداية العام الدراسي خير لنا ولجميع زملائنا، وجنبنا فيها الشرور.

اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل إلى نور الفهم وارزقنا العلم النافع.

اللهم أكرمنا بالفهم، وافتح علينا بالعلم، وزدنا اللهم علمًا وحلمًا.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن متى شئت سهلًا، يا أرحم الراحمين.

اللهم ثبت قلوب أبنائي على الإيمان ووفقهم لما فيه النجاح وأعنهم على نصرة المسلمين.

علاوة على ذلك، اللهم بيديك كل الأمر فلا تكلهم لغيرك فلا مجير لهم من غياهب الدهر سوى نور هدايتك.

اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك.

اللهم اجعله عامًا مليئًا بالتوفيق والسداد، وأعنا على أن نبذل قُصَارَى جهدنا على الوجه الذي يُرضيك عنا.

اللهم إني أسألك أن تشرح صدري وتيسر أمري وأن تحلل عُقدة من لساني يفقهوا قولي.

دعاء بداية العام الدراسي للمعلمين

اللهمّ افتح لنا خزائن رحمتك، اللهمّ رحمة لا تعذّبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا وفاقة، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا.

دعاء بداية فصل دراسي جديد تويتر

يارب بداية عام دراسي جديد مُباركاً بوقته، موفقاً بجهده، خفيفًا كالنسمة، اللهُمَّ اجعل للسعي فيه وصول مُثمر ومُبهر.

اللهم علم اولادنا ما جهلوا وذكر اولادنا ما نسوا وافتح عليهم يا رب من بركات السماوات والأرض إنك أنت السميع العليم.

اللهم إني اسالك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم.

دعاء بداية المذاكرة

اللَّهُمَّ عليك توكلت وإليك أسلمت فثبّت في ذهني ما حفظت وأكرمني يا كريم إنّك نِعمَ الوكيل.

اللَّهُمَّ يا رب لا علم لي إلا ما علمتني، فافتح لي بسرعة الفهم وسهولة الحفظ، إنك أنت العليم الحكيم.

اللَّهُمَّ ربنا ورب كل شيء برحمتك أستغيث، أعني في دراستي وهون عليّ حفظ ما هو صعب وبلغني أعلى الدرجات.

دعاء بداية الدراسة الجامعية