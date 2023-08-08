دعاء دخول ابنتي المدرسة وأجمل الأدعية التي تُقال في العام الدراسي الجديد، وهي ما يحرص الأهل على تناوله في تلك الفترة، والتي تُعتبر من أبرز المناسبات التي تزيد عزيمة الطّالب لاستقبالها بكثير من الحَفاوة والاهتمام:

دعاء دخول ابنتي المدرسة

اللهم اجعلها من الناجحين في الدنيا والآخرة، واجعلها من الذين تقول لهم الملائكة: "تَهَادَوْا فِيهَا بِسَلَامٍ ۖ هِيَ حَبْرَةُ الْعَيْنِ، اللهم آمين.

اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم لابنتي، وأعوذ بك من شر ما فيه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسمك اللهم أمسيت وبك أصبحت، وبك أحيا وبك أموت، وإليك المصير.

اللهم احفظها واحرسها في مدرستها، واجعلها محبوبة ومحترمة بين زملائها ومعلميها. انصرها على الصعاب وسدد خطاها في طلب العلم. اللهم اجعلها متفوقة وناجحة في دراستها، وارزقها الفهم والحفظ الصحيح.

اللهم اجعل مدرستها مكانًا آمنًا ومحميًا، واحفظها من كل سوء ومكروه. اللهم ارزقها القوة والثبات في مواجهة التحديات والصعاب. اللهم امنحها الأصدقاء الصالحين والقريبين من دينك.

اللهم اجعلها من الذين يعملون بما يرضيك، ويسعون لخدمة المجتمع والوطن. اللهم ارزقها العلم النافع والأخلاق الحميدة، واجعلها ذخرًا لنا في الدنيا والآخرة.

دعاء المدرسة للاطفال

اللهم اني استودعك أبنائي، اللهم اني استودعك إياهم.

اللهم اني استودعك أبنائي ، وصحتهم، ومالهم، وعلمهم، اللهم اني استودعك اياهم .

اللهم اصرف الخطر والسوء عن أبنائي، اللهم سهل لهم سبل الخير واصرف عنهم سبل الشر وحببهم الى الخلق ، وحبب الخلق اليهم.

اللهم يا سامع الداعين ويا معطي السائلين ويا مجيب المضطرين سهل لأبنائي سبل الخير والعلم اللهم علمهم وفهمهم ، وردهم موفورين العقل والفهم .

اللهم يا رب العالمين ويا خالق الاولين و الآخرين احفظ أبنائي من كل شر و من كل سوء ، وردهم الي البيت سالمين غانمين.

اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم احفظ أبنائي من شر كل عين ، واحفظ أبنائي من شر كل نفس واحفظ أبنائي من شر كل كائد وحاقد.

اللهم يا سميع يا بصير يا عليم يا حكيم يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اللهم رد الي أبنائي بكل خير، اللهم رد إلي ابنائي على احسن حال، اللهم اكفهم كل مكروه ، واصرف عنهم كل سوء، وباعدهم عن الشر وباعد الشر عنهم.

دعاء لابنتي بالتيسير

اللهم اجعل العلم سهلاً في نفسها، واجعلها قادرةً على استيعاب المعرفة والتعلم بسهولة. اللهم منحها الفهم السريع والتقدير الجيد، واجعل دراستها ومسارها التعليمي مليئين بالتسهيلات والتيسير.

اللهم يا مُسَهِّلَ الأمور، ويا مُيَسِّرَ الصُّعُوبات، أسألك بعظيم قدرتك وكرمك أن تيسِّر لابنتي كل أمرٍ يُحزِنها، وتزيل عنها كل عقبةٍ تعترض طريقها. اللهم ألِف بينها وبين الصعوبات، وارزقها التسهيل واليُسر في كل خطوةٍ تخطوها.

اللهم اجعلها مستعانةً بك في كل أمر، واكتب لها التوفيق والنجاح في كل مجال تسعى إليه. اللهم افتح لها أبواب الفرص والإمكانيات، وسهِّل لها طريق النجاح والتفوق.

اللهم اجعل لها حياةً سهلةً وميسَّرةً، واجعلها قويةً في مواجهة الصعاب والتحديات. اللهم ارزقها الثقة بنفسها وبقدراتها، وسدِّد خطاها في كل مسار تختاره.

اللهم يسِّر لها الأمور المعقدة، وانفرج عنها كل ضيق وهم، واجعلها من الذين يجدون اليُسر والراحة في كل موقف. اللهم اجعلها مُسَهِّلَةً للآخرين وسبباً لتسهيل أمورهم أيضًا.

اللهم يا رب اجعلها من الناجحين والمفوِّزين في الدنيا والآخرة، وارزقها التيسير والتوفيق في كل مجالات حياتها. اللهم آمين.

اللهم افتح علي ابنتي فتوح العارفين اللهم اني استودعك ابنتي، فاحفظها بعيّنك التي لا تنام، ووفقها لما تحبه وترضاه، وامنُن عليّها بنجاح باهر في دراستها يا أكرم الأكرمين.

اللهم استودعتك بنتي ودراستها

اللهم انر دربها وسهِّل لها الأمور، واجعلها تحقق أهدافها وأحلامها بفضل منك وكرمك.

اللهم احفظها واحمِها، واجعلها دائمًا تحت رعايتك وحمايتك.

اللهم ارزقها التوفيق في كل خطوة تخطوها، واجعلها من السعيدين في الدنيا والآخرة. آمين.

اللهم اجعل دراستها سهلة وميسَّرة، وارزقها التفوق والنجاح في جميع مراحلها التعليمية.

اللهم اجعلها من الذين يسعون للخير ويسهمون في بناء المجتمع بعلمها وعملها.

اللهم إني أستودعك بنتي ودراستها، وأعوذ بك من شرور الدنيا وشرور الشيطان وشرور الأمور الصعبة.

اللهم احفظها بحفظك الذي لا يضيع ولا يُفوت، وسدِّد خطاها وأرشدها إلى ما فيه خير وصلاح.

اللهم يسِّر لها طريق النجاح والتفوق، وافتح أمامها أبواب العلم والفهم، واجعلها مُسهِّلةً لها.

اللهم ارزقها الاجتهاد والاستمرارية في الدراسة، واجعلها من الذين يسعون لتحقيق العلم والمعرفة بكل جد واجتهاد.

اللهم احفظها من كل مكروه ومحنة، واجعلها تنمو وتنمو في العلم والخلق الحسن.

اللهم اجعلها من الناجحين والمتفوقين، واجعلها سببًا لفخر وسرور لأهلها ووطنها.

اللهم اجعلها ذخرًا للإسلام والمجتمع، واجعلها قدوةً حسنةً في سلوكها وأخلاقها.

دعاء دخول المدرسة للابناء

اللهم إنّي أستودعك أبنائي الحاضرين والغائبين في أول يوم دراسي، اللهم وفقهم وبارك لهم في أوقاتهم ويسّر لهم الخير في دراستهم أينما كان.

اللهم احفظ أبنائي في مدارسهم واحرسهم بعينك التي لا تنام، وكلِّلهم بالصحة والعافية، ربي لا ترني فيهم أمراً يؤذيني.

دعاء للأبناء في أول يوم دراسي

اللهم ارفع راية الرقي بهم، وارزقهم نجاحًا في الامتحانات، يا رب العالمين.

اللهم إنّي أسألك، يا رفيع الدرجات، يا منزل البركات، يا فاطر الأرضيين والسماوات، أسألك يا الله يا من ضجّت إليك الأصوات بأصناف اللغات، اللهم ارزق أبنائي النجاح بالدراسة والتفوّق يا ربّ العالمين، واجعل هذا الفصل عليهم سهلًا كما جعلت النار بردًا وسلامًا على إبراهيم.

﻿اللهمّ ارزقنهم نجاحًا في كل أمر ونيلًا في كل مقصد.

اللهم أعطِهم ما يتمنوا وحقق لهم ما يسعدهم في الدنيا ويفرّح قلبهم ويحقق آمالهم وطموحهم يا رب العالمين.

دعاء لابنتي بالتوفيق في الدراسة

اللهم أصلح حال بنتي فهي اجمل نعمك علي يا منعم وأرضني بها وارضها ووفقها يا خير معين يا معطي يا كريم سبحانك وبحمدك ارزقها الصلاح والفلاح إنك لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماوات وأنت السميع العليم

اللهم النجاح لأبنتي وتوسيع بصيرتها بالعلم وأنر حياتنا بتوفيقها ونجاحها، وأكتب لها التميّز والفلاح في الدنيا والأخرة وحقق امالها فأملي فيها كبير يا رب آمين.

اللهم يا مالك الملك يا واسع العطاء يا ودود يا رحيم وفق بنتي في امتحاناتها اللهم سهل لها كل أمر عسير ولا تصعب عليها أمرًا ولا تعظم عليها حاجة واجبرني فيها جبراً يليق بعظمتك وقدرتك وحولك ياذا الجلال والإكرام.

يا رب دوم يديم التفوق لبنتي يا رب دوم السعادة والفرح والسرور يا رب دوم النجاح والفلاح يا رب دوم تحتفلي وبجانبك كل من تحبي.

دعاء دخول المدرسة لأول مرة

اللهم احفظه/احفظها وارعاه/ارعاها في مدرسته/مدرستها وفي كل مكان، واجعله/اجعلها من الذين يسعون لتحقيق النجاح ويسعون للخير في المجتمع. اللهم ارزقه/اجعلها قرة عين لوالديها، واجعلها دائمة السعادة والتفاؤل.

اللهم اجعل هذه الخطوة بداية خير لمستقبل مشرق، واجعلها مبادرة للتطور والنجاح. اللهم ارزقه/اجعلها التوفيق والتيسير في كل مساعيها، واجعله/اجعلها ذرية صالحة تحمل للإسلام والمجتمع الخير والنفع. آمين.

اللهم بسمك نبدأ، وعلى نصرك نتوكل، وبك نستعين، اللهم اجعل هذه الخطوة الأولى في مسيرة تعلم ابني/ابنتي خيرًا وبركةً. اللهم افتح له/لها أبواب العلم والفهم، واجعله/ها من الناجحين والمتفوقين في دراسته/دراستها.

اللهم ارزقه/ها حب العلم والاستمتاع بالتعلم، واجعل الدراسة مرضية له/ها ولأهله/ها. اللهم اجعل الأيام في المدرسة أيامًا مليئة بالفرح والتقدم، واجعل الصديقات والأصدقاء صحبة صالحة له/ها.

اللهم اجعل المعلمين والمعلمات قدوة حسنة له/ها، واجعلهم معلمين رائعين يهتمون بتوجيهه/توجيهها وتقديم المساعدة له/ها. اللهم اجعل الدراسة وسيلة لتنمية مهاراته/مهاراتها وقدراته/قدراتها.

دعاء لابنتي الصغيرة