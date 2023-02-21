البوابة - شهر شعبان هو الشهر الذي يسبق شهر رجب؛ وهو شهر محرّم والمنحة الربانية التي يهبها الله لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهو شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين؛ ويهبهم من خزائن خيراته، ويجزل لهم فيه من عطياته، وفيما يلي دعاء استقبال شهر شعبان:

دعاء استقبال شهر شعبان

لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار.

ربي أسألك ألا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.

اللهم يا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، اللهم لك الحمد عدد خلقك، ورضا نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك.

اللهم يا رب إن هذا هلال شهر وقد ورد وأنت أعلم بما فيه من الإحسان، فاجعله اللهم هلال بركات وسعادات كاملة الأمان والغفران والرضوان وماحية الأخطار في الأحيان والأزمان.

اللهم يا رب إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المسيحِ الدجال، اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلجِ والبرد.

يا من أرجوه لكل خير، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة، أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت.

اللهم اغسلني من الذنوب وطهرني من العيوب وامتحن قلبي بتقوى القلوب، أسألك اللهم ما يرضيك، وأسألك التوفيق لأن أطيعك وألا أعصيك، اجعلني ربي محبا لأوليائك معاديا لأعدائك مستنا بسنة خاتم أنبيائك.

دعاء شهر شعبان مفاتيح الجنان

اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم له، اللهم زودني بالتقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني فرجا ومخرجا.

اللهم يا رب طهر قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

اللهم يا رب إن كان رزقي في السماء فأهبطه، وإن كان في الأرض فأظهره، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره وبارك اللهم فيه.

اللهم في شهر شعبان أسألك أن تقربني إليك وتؤنسني في قربك وأن تجعل عباداتي كلها خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل لأحد فيها شيئا يا رب العالمين.

رب أسألك في هذا الشهر الكريم أن توسع لي في رزقي وتبارك لي في ذريتي وأن تجعل النجاح والتوفيق حليفي في كل أموري يا أكرم الأكرمين.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

إلهي ارزقني من حيث لا أحتسب واغفر لي ذنوبي، يا من يكتفي من خلقه جميعا ولا يكتفي منه أحد من خلقه، يا أحد من لا أحد له انقطع الرجاء إلا منك.

اللهم اعصمني من كل سوء ولا تأخذني على غرة ولا على غفلة ولا تجعل عواقب أمري حسرة وندامة.

دعاء أول يوم في شهر شعبان 2023

دعاء غرة شهر شعبان 2023