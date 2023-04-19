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دعاء استقبال عيد الفطر

دعاء استقبال عيد الفطر:إلهي يا معطي من تشاء ومانع من تشاء، إلهي فاعطنا اللطفَ والرحمةَ، وامنع عنا البطشَ والنقمة، وامدد لنا من لدنكَ رزقاً حلالاً بمعرفتكَ وطاعتك، إلهي لكَ صمنا شهركَ الذي فضلت واستخلصتَ لنفسك، وجعلتهُ أجراً للمؤمنين وغفراناً للمذنبين.

دعاء استقبال عيد الفطر:إلهي يا معطي من تشاء ومانع من تشاء، إلهي فأعطنا اللطف والرحمة وامنع عنا البطش والنقمة وامدد لنا من لدنك رزقًا حلالًا بمعرفتك وطاعتك، إلهي لك صمنا شهرك الذي فضلت و استخلصت لنفسك، وجعلته أجرًا للمؤمنين وغفران للمذنبين اللهم اغفر لنا.

دعاء استقبال عيد الفطر:اللهم أبعد عنا البلاء والعناء وأرفع شأننا عاليًا في الأرض وفي السماء، وتولنا برحمتك وارزقنا العافية واحفظنا من كل بلاء وأدخلنا الجنة مع الأبرار.

أدعية صلاة عيد الفطر مكتوبة

يارب بفقري إليك وغناك عني فإني لم أصب خيرًا قط إلا منك، ولم يصرف عني سوءًا قط أحد غيرك ولا أرجو لأمر آخرتي ودنياي إلا سواك.

اللهم يا فاتح الأبواب ومنزل الكتاب وجامع الاحباب، يا مجرى السحاب أسألك في هذا اليوم أن ترزقنا رزقا كالمطر حين يصبح واجمعنا بكل من نحب وهون علينا كل صعب، اللهم واجعل أيامنا عيد ويومه سعيد وعمره مديد واجعل لنا من كل ضيق فرجًا ومن كل هم مخرجًا.

اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي كلها ولا تبتليني في أبنائي ومتعهم بالعيد أعواماً عديدة وضعهم يا رب في ودائعك دائمًا.

دعاء عيد الفطر 2022

اللهُم ارزقنا ﺑﺸﺮﻯ ﺗﺸﺒﻪ ﺍﻟﻐﻴﺚ وﻓﺮﺣﺔ ﺗﻤﺤﻮ ﻛﻞ ﺣﺰﻥ ﻭﻓﺮﺝ ﻟﻜﻞ ﺻﺎﺑﺮ ﻭﺷﻔﺎﺀ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﻳﺾ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻴﺖ ﻭﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻜﻞ ﺩﻋﺎﺀ يا رب.

أتيتك مقرا بالجرم والإساءة إلى نفسي ، أتيتك أرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين، ثم لم يمنعك طول عكوفهم على عظيم الجرم، أن عدت عليهم بالرحمة والمغفرة. فيا من رحمته واسعة، وعفوه عظيم، يا عظيم يا عظيم، يا كريم يا كريم، صل على محمد وآل محمد، وعد علي برحمتك، وتعطف علي بفضلك، وتوسع علي بمغفرتك.

إلهي يا معطي من تشاء ومانع من تشاء، إلهي فاعطنا اللطفَ والرحمةَ، وامنع عنا البطشَ والنقمة، وامدد لنا من لدنكَ رزقاً حلالاً بمعرفتكَ وطاعتك، إلهي لكَ صمنا شهركَ الذي فضلت واستخلصتَ لنفسك، وجعلتهُ أجراً للمؤمنين وغفراناً للمذنبين، إلهي وقد أفطرنا بفطرك السعيد الذي أمرتنا فيه بالمودّةِ وصلةِ الرحم ودوام الصلاة واستتباع الذكر والإكثار منه يا من بذكرك تطمئنُّ القلوب الخائفة، وبكلامك تستقرُّ العقولُ الراجفة، غفرانك اللهمَّ غفرانكَ عن آثامنا الموبقة، وعن أخطائنا المغرقة، فما من غافرٍ إلاك وما من عافٍ سواك، إلهي واكتبنا مع من مننتَ عليهم بجناتكَ الوارفة، وأدم علينا نعمك وعطاياك الكافية، يا من لا يخفى عليه خافية، بحقّكَ على عبادك يا أكرمَ الأكرمين، يا رحمنُ يا رحيم .

اللهم من تهيأ وتعبأ وأعد واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده ونوافله وطلب نيله وجائزته، فإليك يا مولاي كانت اليوم تهيئتي وتعبئتي وإعدادي واستعدادي رجاء عفوك ورفدك وطلب نيلك وجائزتك أللهم صل على محمد وآل محمد ، ولا تخيب اليوم ذلك من رجائي، يا من لا يحفيه سائل، ولا ينقصه نائل، فإني لم آتك ثقة مني بعمل صالح قدمته، ولا شفاعة مخلوق رجوته، إلا شفاعة محمد وأهل بيته عليه وعليهم سلامك.

اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر رمضان، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وأحسن لنا الختام، اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، وأعده علينا أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، واجعله شاهداً لنا لا علينا، اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار، واجعلنا فيه من المقبولين الفائزين .

دعاء عيد الفطر مستجاب

اللهمَّ غفرانكَ عن آثامنا الموبقة، وعن أخطائنا المغرقة، فما من غافرٍ إلاك وما من عافٍ سواك.

إلهي واكتبنا مع من مننتَ عليهم بجناتكَ الوارفة، وأدم علينا نعمك وعطاياك الكافية، يا من لا يخفى عليه خافية، بحقّكَ على عبادك يا أكرمَ الأكرمين، يا رحمنُ يا رحيم.

فما من غافرٍ إلاك وما من عافٍ سواك، إلهي واكتبنا مع من مننتَ عليهم بجناتكَ الوارفة، وأدم علينا نعمك وعطاياك الكافية، يا من لا يخفى عليه خافية، بحقّكَ على عبادك يا أكرمَ الأكرمين، يا رحمنُ يا رحيم .

دعاء عيد الفطر للمتوفي مستجاب

مع أول أيام عيد الفطر اللهم ارحم "صلة القرابة" واجعل قبره منارا مستضاء لا يشكو فيه ظلمة ولا ضيق اللهم اجعله سيدًا من أسياد الجنة واجعل الحوض موردا له والرسول شافعا له واجعل ظلك ظلا له والسندس لباسا له، اللهم وسع قبره بنعيم لا يفنى واجمعني ب والدي في جنة الفردوس الأعلى يارب.

سنن عيد الفطر المبارك

سنن عيد الفطر المبارك يجب ألا يخرج المؤمن من المنزل حتى يأكل، وأفضل أطعمة يمكن تناولها يوم العيد التمر، ومن الجيد أن يلتقط عدد فردي منه. الغسل والتسوك يُفضل الاغتسال باكرًا وإدراج الطيب أعلى الثياب، علاوة على تطهير الأسنان بواسطة السواك.

سنن عيد الفطر المبارك يتعين على الموحد أن يذهب إلى صلاة العيد ماشيًا، ومن الجيد أن يذهب بنفس الطريقة.

سنن عيد الفطر المبارك يُفضل أن يذهب العبد للبيت عقب الصلاة من طريق مختلف عن الذي ذهب منه.

سنن عيد الفطر المبارك يتعين على الموحد الترقب لفترة بعد الصلاة حتى يسلم على من يعرف ويسأل عنهم.

سنن عيد الفطر المبارك يُفضل ارتداء أطهر الملابس وأجملها، ومن الجيد شراء الجديد إن كان لدى المسلم مقدرة على ذلك.

سنن عيد الفطر المبارك يتعين على المؤمن تفعيل صلاة العيد، وتفادي أداء سنن إثرها أو قبلها، وخاصة إن كانت تقام في الساحة.

سنن عيد الفطر المبارك يفضل أن يسير المسلم للصلاة قبل وقتها بمدة وخاصة إن كان مأموماً، ويمكن للأمام التأخر حتى يحين موعدها.

سنن عيد الفطر المبارك يردد عامة المؤمنين دعاء صلاة عيد الفطر 2022 بمجرد الدخول فيه، ومن الجيد أن يظل المسلم مستمرا في التقرب من القهار، وألا يتخلى عن الطاعة حينما ينتهي رمضان، بل عليه أن يجعل التكبير وذكر الجبار أول ما يقوله في صبح العيد، وأن يفعل السنن، كأن يأكل صباحًا ويبكر للصلاة علاوة على ذلك يتعين عليه الاغتسال والتوجه لها ماشيًا.

دعاء عيد الفطر 2022

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