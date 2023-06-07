إنهاء المرحلة الدراسية والبدء بالمرحلة العملية هو حلم كل شاب وشابة، وعادة ما يعتبر التخرج من الجامعة مناسبة مميزة يهتم بها كل الأشخاص وبسبب السعادة الكبيرة بهذه المناسبة يحاول العديد من الأشخاص التعبير عن سعادتهم وشكرهم لله بالأدعية، وفيما يلي دعاء التخرج من الجامعة:

دعاء التخرج من الجامعة

اللهم يا رب من احتويت خلقك بلطفك العظيم، اللهم ارزقنا خير الأقدار وجميل القدر.

اللهم اقذف في قلبي رجائك ولا تجعل رجائي في أحد سواك، اللهم واجعلني نافعاً لعبادك المخلصين يا كريم.

اللهم يا رب وفقني في تعليمي وما أحلم أن أصبو إليه وبلغني إتمام دراستي وانفعني بها.

اللهم إنا نسألك عيشاً قاراً، ورزقاً مباركاً وعملاً صالحاً موفقاً.

اللهم بلغني ما أتمناه وأسعى إليه وأنت تعلم أن ما أتمناه خالصاً لوجهك الكريم.

اللهم بارك لي في التخرج، واجعله فاتحة خير لي يارب العالمين.

اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك وحدك.

اللهم أسألك أن تيسر لي فيما هو آت، وتجعل الخيرة فيه إنك على كل شي قدير.

اللهم إني أسألك بمقاعد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، واسمك الأعظم وكلماتك، أن تفتح عليّ فتوح العارفين.

اللهم يا رب إنّا نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضى والصيانة، والحب والإنابة، ورد الدعاء بالإجابة.

اللهم يا رب ارزقنا نوراً في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل.

اللهم يا رب إنّي أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزِلّ أو أُزَلّ، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل عليّ.

اللهم يا رب أعنّي ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ.

رب اجعلني لك شكّاراً، لك ذكّاراً، لك رهّاباً، لك مطواعاً، لك مخبتاً، لك أواهاً منيباً.

دعاء تخرج من الجامعة قصير

اللهم اجعل لي المستقبل أمامي رائعًا.

اللهم وفقني في كل خطواتي القادمة ويسر لي كل صعب يا رب العالمين.

اللهم وفقني في إيجاد عمل ويسر لي كل صعب، إنك ولي ذلك والقادر عليه.

يا مقسم الأرزاق بلغني رزقي وأسعدني به وبارك لي في بكرمك يا أكرم الأكرمين.

اللهم بارك لي التخرج، إن هذه ليست سوى البداية.

اللهم اجعلني ممن ثابروا في العمل الجيد والنجاح.

رب إن هذه لحظة الفخر بالنسبة لي، كل العمل الشاق الذي قمت به قد أتى بثماره الآن، فلك الحمد.

اللهم يا رب ارزقنا نجاحاً في كل أمر، ونيلاً لكل مقصد.

اللهم يا رب ارزقنا القمة في درجات العلم.

اللهم أغدق بكرمك علينا بكل نجاح وكل صلاح وكل فلاح

نسألك يا الله أن تتم فرحتنا بالنجاح وأن تكون بداية لنجاحات كثيرة.

يا رب العالمين يا علي يا قدير حقق أمنياتي ورغباتي.

اللهم تقبل دعواتي وصلواتي، واغفر سيئاتي، واجعل لي ولوالدي مراتب ودرجات علا من الجنة.