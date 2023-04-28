البوابة - دعاء الجمعة الأولى من شوال، قد خص الله سبحانه وتعالى يوم الجمعة بالكثير من الفضائل والخصائص المتنوعة، وهنالك ساعة في يوم الجمعة قد خصها الله بالإجابة لجميع الدعوات المرجوة، كما أنّ يحرصون على العبادات والطاعات والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ومع أول جمعة من شهر شوال 1444 إليكم هذه الأدعية:

دعاء الجمعة الأولى من شوال

إلهي واجعل لي من كل خير نصيبا وإلي كل خير سبيلا برحمتك يا ارحم الراحمين.

اللهم أبعد عني رفقاء السوء، اللهم جنبني الفواحش والمعاصي، اللهم اغفر لي ذنبي، وطهّر قلبي، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين.

من دعاء الجمعة الأولى من شوال، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك.

اللهم في يوم الجمعة متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وأنعم علينا بصحة الأبدان.

يا رب اكفنا شر الإنس والجان وأسألك اللهم فرجاً لكل مهموم، وعطاءً لكل محروم، وشفاءً لكل مريض، ورحمة لكل ميت.

أسألك يارب رزقاً لكل محتاج، واستجابة لكل دعاء.

اللّهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.

اللّهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضى.

اللهم إليك مددت يدى وفيها عندك عظمت رغبتي فاقبل توبتي وارحم ضعف قوتي واغفر خطيئتي واقبل معذرتي.

دعاء أول جمعة من شوال

اللّهم أحيينا مستورين، وأمتنا مستورين، وابعثنا مستورين، وأكرمنا بلقائك مستورين.

يا رب اقض حوائجنا وحوائج السائلين، اللّهم تولّ أمورنا، وفرج همومنا، واكشف كروبنا، اللّهم إنّك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

اللّهم أسكنّا الفردوس بجوار نبيك الكريم، إلهي إن كنت لا ترحم إلّا الطائعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلّا العاملين فمنّ للمقصرين.

اللّهم عوّضني عن كل شيء أحببته فخسرته، طابت له نفسي فذهب، صدقته فكذب، استأمنته فغدر.

اللّهم إنا نسألك حبّك، وحبّ من يحبّك، وحبّ العمل الذي يقرّبنا إلى حبّك، وأصلح ذات بيننا.

يارب وأَلِّف بين قلوبنا، وانصرنا على أعدائنا.

يا رب ولا تشغلني عنك وقربني إليك، ربي ولا تذلّني لسواك، اللّهم إن ضاقت الأحوال يوماً أوسعها برحمتك.

إلهي استودعتك دعواتي فبشرني بها من غير حولٍ مني ولا قوة.

يا رب جنّبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأقوالنا ما أحييتنا.

وبارك لنا في أزواجنا وذرّياتنا ما أبقيتنا.

اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء الجمعة الأولى من شوال مستجابة

اللهم يا رب إنّه الشّهر الفضيل الذي تطيب به الجِراح، وتُشفى به الأحزان، بارك لنا في أيامه، وثبّت قلوبنا على طاعتك يا أرحم الرّاحمين.

اللهم يا رب مع جمعة من شهر شوال الأولى، نسألك أن تتقبل عنّا طاعات شهر رمضان، وأن تجعلها حجةً لنا لا حجّةً علينا نلقاكَ وأنتَ راضٍ عنّا.

يا رب يا الله لا تُعاملنا بما نحن أهل، وعاملنا بما أنت أهله يا ربنا العظيم.

اللهمَّ اقسمْ لنا من خشيتِك ما يحولُ بيننا وبين معاصيكَ، ومن طاعتِك ما تبلغُنا به جنتَك، ومن اليقينِ ما يهونُ علينا مصيباتِ الدنيا.

يارب ومتعنَا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوتِنا ما أحييتَنا، واجعلْه الوارثَ منا، واجعلْ ثأرنا على منْ ظلمَنا، وانصرْنا على منْ عادانا.

إلهي ولا تجعلْ مصيبَتنا في دينِنا، ولا تجعلِ الدنيا أكبرَ همِّنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا تسلطْ علينا منْ لا يرحمُنا.

اللهم يا رب إنّها مناسبة الخير والفرحة التي وعدت بها عبادك الصّائمين.

دعاء ليلة الجمعة المباركة الأولى من شهر شوال

يا رب أسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك بَرْد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم في ليلة الجمعة المباركة الأولى من شهر شوال اغفر لنا وارحمنا واستجب دعاؤنا.

اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.

اللهم يا رب بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق أحيني ما علمتَ الحياة خيراً لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي.

اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيماً لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع.

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