الحُبُّ من المشاعر الجميلة التي تملأ قلب الإنسان بالقرب من الحبيب، الحب من المشاعر الصادقة التي تملأ قلب الإنسان وما الحب إلا دعاء، فيما يأتي ذكر أدعية يُمكن للمسلم الدعاء بها لزيادة الحب بين الأزواج:

دعاء الحب بين الأزواج

اللهم يا رب وفق بيني وبين زوجي واجمع بيننا على خير، اللهم اجعلني قرة عين لزوجي واجعله قرة عين لي واسعدنا مع بعضنا واجمع بيننا على خير، اللهم اجعلني لزوجي كما يحب واجعله لي كما احب واجعلنا لك كما تحب وارزقنا الذرية الصالحة كما نحب وكما تحب، اللهم اهدني واهدِ زوجي واجعلنا من اهل بيت صالحين.

اللهم انى عبدك و ابن عبدك و ابن أمتك , ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصرى وجلاء حزني وذهاب همى.

اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت بها علي جميع خلقك وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تيسر لي جميع أموري لأنال مرادي وتوفقني لما تحبه وترضاه.

اللهم اشف زوجي وعافه، اللهم اشرح صدره للإيمان،اللهم ارزقه الهداية، اللهم أره الحق حقاً وارزقه اتباعه،وأره الباطل باطلاً وارزقه اجتنابه،اللهم ابعد عنه اللهم جنبه الفواحش والمعاصي،اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه.

اللهم سخره لي وسخرني له اللهم جمله في نظري وجملني في نظره، اللهم لا تفرق بيني وبينه، اللهم احفظه لي يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمين.

اللهم يا رب اجعل بيننا من الموده والرحمة أفضلها، وارزقنا الصبر والحلم أكمله، واجعلنا على منابر من نور، وأسعدني معه وبقربه ..في الدنيا وفي جنة السرور، واهدنا يا الله لما فيه الخير والصلاح، وارحمنا برحمتك يا رحيم يا كريم،وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

اللهم إني أدعوك باسمك الأجل الأعز وأدعوك اللهم باسمك الأحد الصمد وأدعوك اللهم باسمك العظيم الوتر وأدعوك اللهم باسمك الكبير المتعالِ الذي ملاْ اللهم

اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم ياربنا ورب كل شيء ومليكه سبحانك تباركت وتعاليت.

اللهم أقر عيني بهداية زوجي وصلاحه وتقواه، اللهم أقر عيني بالذرية الصالحة التي تدخل السعاده الى قلوبنا وارزقنا برها، واكرر الدعاء الى الله بأسمائه الحسنى التي تحمل معاني الرحمة والرأفة والود

اللهم اني اسألك باسمك الحبيب الكافي ان تكفيني كل اموري مع زوجي مما يشوش خاطري ويسهر ناظري.

اللهم زدني قرباً إليك، اللهم زدني قرباً إليك، اللهم زدني قرباً إليك، اللهم اجعلني من الصابرين،اللهم اجعلني من الشاكرين، اللهم اجعلني في عيني صغيراً،وفي أعين الناس كبيراً.

اللهم الف بين قلبي وقلبه كما ألفت بين قلوب عبادك، اللهم سخره لي كما سخرت البحر لموسى.

دعاء يجمع بين الزوجين

اللهم وفق بيني وبين زوجي واجمع بيننا على خير، اللهم اجعلني قرة عين لزوجي واجعله قرة عين لي واسعدنا مع بعضنا واجمع بيننا على خير، اللهم اجعلني لزوجي كما يحب واجعله لي كما احب واجعلنا لك كما تحب وارزقنا الذرية الصالحة كما نحب وكما تحب، اللهم اهدني واهدِ زوجي واجعلنا من اهل بيت صالحين.

دعاء للصلح بين الزوجين بسرعة

اللهم جملني في عين زوجي وحببني الى قلبه واجعلني الزوجة الوحيده له اللهم دعوتك فاستجب لي.

اللهم أصلح بيني وبين زوجي واجمعنا في خير وعلى خير

يارب تسخر لي زوجي وتحنن قلبه عليّ، يارب تضع لي في قلبه مواضع الرحمة والمودة والالفة من عندك.

واللهم اهدني لزوجي واهدِ زوجي لي واهدنا إليك يا أرحم الراحمين وارزقنا الذرية الصالحة

اللهم اجعل غضب زوجي على بردا وسلاما كم جعلت النار بردًا وسلاماً على سيدنا إبراهيم، يا رب العالمين اللهم يا مؤلف القلوب ألف بين قلبي وقلب زوجي على محبتك وطاعتك برحمتك يا ارحم الراحمين.

اللهم حببني إلى قلبه وجملني قي عينه واستر عيوبي عنه واستر عيوبه عني وألف بين قلوبنا واجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة.

دعاء المودة والمحبة

اللهم أسألك اللهم العافية ودوام العافية ، كما أسألك ربنا الشكر على العافية.

رب اصرف عنا كل شر، واصرف اللهم عنا كل نفس حاقدة وحاسدة.

اللهم احفظ بيتي من كل سوء ، واحفظه اللهم من هامة ومن كل عين لامة.

أسألك اللهم الراحة والعافية لزوجي في ماله وبدنه، كما أسألك اللهم له الغنى والتقوى.

اللهم بارك لي في زوجي وبارك لي في عمره وحياته.

اللهم اجمع بين قلبي وقلبه بالحب والوئام والتفاهم.

أسألك اللهم أن تُرضي زوجي عني ، كما أسألك ربنا ألا تريه مني إلا ما يسره ويُسعده.

اللهم يا رب صرف قلب زوجي إلى حبي، كما أسألك ربنا أن تصرف قلبي إلى حبه.

أسألك اللهم بجمعك بين قلب آدم وحواء إلا جمعت بين قلبي وقلبه عل كل حب وتفاهم.

اللهم اجمعنا على طاعتك، واجمعنا اللهم على تقواك ورضاك.

اللهم لك الحمد أنت خالق السماوات والأرض وحافظهما، ولك الحمد ربنا أنت قيوم السماوات والأرض وفاطرهما، لك الحمد سبحانك على ما أعطيتنا وأوليتنا من النعم ورزقتنا.

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