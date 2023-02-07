بدأ العد التنازلي للاحتفال في عيد الحب والذي يصادف في 14 فبراير من كل عام، حيث يبدأ المحبون والأصدقاء المقربين بالتفكير بشراء هدية ليقدمونها لأحبائهم، واختيار الهدايا للمراهقين أمر صعب للغاية لإتقانه لذلك جمعنا هنا مجموعة افكار هدايا عيد الحب للمراهقين نتمنى أن تستفيدوا من هذه الأفكار:

أفكار هدايا عيد الحب للمراهقين

حذاء رياضي من أديداس

ميدالية

بوكس فيه شوكولاته بأنواع متنوعة "سنيكرز، تويكس، مارس".

حقيبة ظهر

كاميرا

بوكيه ورد

قلادة

إسوارة

ساعة آبل واتش أو نوع آخر

اشتراك في نادي رياضي

علبة مكياج

غطاء هاتف محمول

كتب إذا كانت الفتاة تحب القراءة.

لابتوب

ألبوم يجمع الصور الخاصة بينكما

أفكار هدايا عيد الحب للمراهقين

باقة من الورود الحمراء

تعتبر باقة من الورود الحمراء من أكثر الهدايا التي تفضلها الفتيات، واقلها تكلفة.

الكتب

احتيار الكتب يتم، إذا كانت الفتاة تحب القراءة، فهي من الهدايا الرخيصة وغير مكلفة.

سلة من الشوكولاتة

يمكن تقديم سلة من الشوكولاتة للبنات خاصة غذا كانت من حبي الشوكولاتة، ويمكن تزينها وتغليفها بالقماش مع وضع أنواع متنوعة من الشوكولاتة.

قالب كيك مطبوع عليه صورة الفتاة

يمكن صنع قالب كيك المفضل لدى الفتاة ووضع صورة تحبها، ويجب ان تختار نوع الكيك المفضل لديها سواء شوكولاتة أو فراولة.

أفكار هدايا للبنات الصغار

فستان باللون الأحمر

دبدوب باللون الأحمر

كاندي

شوكولاتة

الذهاب إلى مكان للعب مع العائلة

ألعاب

هدايا عيد الحب لخطيبتي

محفظة مصنوعة من الجلد تجذب الانتباه.

تذاكر سينما أو مسرح.

السفر لمكان قريب أو منتجع رومانسي هادىء.

شراء أدوات حلاقة ومعها ماكينة كهربائية تناسب زوجك.

ساعة آبل.

الذهاب إلى عشاء رومانسي.

عطور

فاوتشر من مكان تفضلينه أو يفضله.

بيجامة جديدة

ربطة عنق معها دبابيس في حالة إذا كان يرتدي بدل.

قميص أوبنطلون.

معطف يناسب فصل الشتاء.

هدايا عيد الحب للحبيب البعيد

سماعات أذن

أقلام

جوارب

ألعاب رياضية

سلّة هدايا أو صندوق

كُتب لمُحبي القراءة

إكسسورات

عطر

آلات موسيقية

زيوت طبيعية

ساعة رملية

آلة الحلاقة

سماعة بلوتوث

مسواك لتنظيف الأسنان

أزرار لأطراف القميص

جاكيت

ساعة

ميدالية مفاتيح

الذهاب في رحلة ركوب الخيل

تذاكر سينما

مصباح مكتبي

بيجاما

سماعات مُكبرة للصوت

قبعة

حافظة القهوة

ماكينة قهوة

ربطة عُنق

حافظة للهاتف النقال

بطاقة اشتراك لنادي رياضي

حقائب سفر

مسجات رومانسية عن عيد الفالنتاين

هدايا عيد الحب للحوامل

أفكار هدايا عيد الحب للمتزوجين 2023

أفكار هدايا عيد الحب 2023