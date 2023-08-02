كلمة الحر الشديد تشير إلى الطقس الحار جدًا أو الجو الحار بشكل مكثف، والحر الشديد يعني درجات حرارة مرتفعة جدًا وربما تكون غير مريحة أو صعبة للتحمل، قد يكون ذلك مزعجًا ويمكن أن يؤثر على النشاط البدني والراحة العامة.

فيما يلي أبرز هذه الأدعية التي يمكن ترددها خلال موجات الحر الشديد:

إذا كانَ يومٌ حارٌّ ألقى اللهُ تعالى سمعَه وبصرَه إلى أهلِ السماءِ وأهل الأرضِ فإذا قال العبدُ لا إلَه إلَّا اللَّهُ ما أشدَّ حرَّ هذا اليومِ اللَّهمَّ أجرني من حرِّ جَهنَّمَ، قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لجَهنَّمَ إنَّ عبدًا من عبادي استجارني منك وإنِّي اشهدِك أنِّي قد أجرتُه، فإذا كانَ يومٌ شديدُ البردِ ألقى الله تعالى سمعَه وبصرَه إلى أهلِ السماء والأرض، فإذا قالَ العبدُ لا إلَه إلَّا اللَّهُ ما أشدَّ بردَ هذا اليومِ اللَّهمَّ أجرني من زمهريرِ جَهنَّمَ، قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لجَهنَّم، إنَّ عبدًا من عبادي استجارني من زمهريرِك وإنِّي أشهدُك أنِّي قد أجرتُه، فقالوا وما زمهريرُ جَهنَّمَ، قالَ بيتٌ يلقى فيهِ الكافرُ فيتميَّزُ من شدَّةِ بردِها بعضُه من بعضٍ.

دعاء الحر الشديد كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم

اللهم خفف عنا وعن المسلمين، اللهم قِنا شر هذا الحر واحمنا منه ومما يحمل من أذى، اللهم لا تجعل فيه المرض ولا الهلاك لأحدٍ من عبادك، اللهم خفف حرارة الشمس وأثرها علينا، اللهم أجرنا من نار جهنم يا رحيم، اللهم أجرنا من حر جهنم يا غافر الذنب وقابل التوب يا غفور يا رحيم.

دعاء الحر الشديد قصير

سبحان الله يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همي ويسر أمري وأرحم ضغفي وقلة حيلتي وأرزقني من حيث لا احتسب يا رب، اللهم خفف حرارة الشمس الحارقة واجرنا من حر الدنيا والأخرة برحمتك يا رب العالمين.

دعاء الحر الشديد ابن باز

اللهم أجرنا من نار جهنم وارزقنا الجنة وبرد الجنة ونسيم الجنة.

اللهم احفظنا من شدة الحر واجعلها سبباً لرفعة الدرجات في الآخرة.

دعاء الحر الشديد

اللهم أجرنا من النار.

اللهم أجرنا من حر جهنم.

اللهم اجعل الحرارة برداً وسلامةً.

اللهم ارحمنا واسترنا واحفظنا من شدة الحر.

اللهم اجعل لنا راحةً في الحر وبردٍ في الشتاء.

اللهم ألطف بنا وأبعد عنا حرارة الصيف.

دعاء الحرِّ الشديد ابن عثيمين

اللهم اجعل الحر برداً وسلامةً ونعمةً، اللهم اجعله حرارةً مفيدةً ومسببةً للفوائد.

اللهم أبرد بلادنا وأنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.

اللهم احفظنا واحمنا وارزقنا راحةً في كل حرٍ وبردٍ.

اللهم اجعل لنا في الحر ظلًا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك.

دعاء الحر الشديد هل هو صحيح؟

صحة دعاء الحر الشديد، هذا الحديث لقد روي بسند ضعيف عن سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وعن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد مقبول أو سند صحيح، وقال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى عن هذا الحديث سنده ضعيف .

دعاء الاستعاذة من حر جهنم

لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم ، اللهم أجرني من حر جهنم ، قال الله لجهنم : إن عبدا من عبادي استجار بي من حرك ، وإني أشهدك أني قد أجرته منك.

دعاء الحرِّ الشديد الدرر السنية

اللهم أجرني من حر جهنم ونقول عندما يشتد الحر هذا الدعاء، ومن صيغ دعاء الحر الشديد قول: لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم، قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدًا من عبادي استجارني منك، وإني أشهدك أني قد أجرته.

دعاء الحر في الصيف

سبحان الله يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همي ويسر أمري وأرحم ضغفي وقلة حيلتي وأرزقني من حيث لا احتسب يا رب، اللهم خفف حرارة الشمس الحارقة واجرنا من حر الدنيا والأخرة برحمتك يا رب العالمين.

اللهم برد علينا حر الصيف يا رب.

دعاء للميت في الحر

اللهم أنت ربهم وأنت خلقتهم وأنت هديتهم للإسلام، وأنت قبضت روحهم وأنت اعلم بأسرارهم وعلانيتهم وقد جئناك شفعاء لهم، فاغفر لهم يا غفور يا رحيم.

اللهُم أرحم من لا شمس تُشرق عليهم ولا قمر يُضيء عتمتهم، اللهُم أنر قبورهم واسقها بفيض من جنتك.

دعاء الوقاية من نار جهنم يوم القيامة