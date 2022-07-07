أدعية يوم الجمعة ليوم عرفة،دعاء يوم عرفة مستجاب، افضل دعاء في يوم عرفة، دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجات، دعاء يوم عرفة للاحبة، دعاء طويل ليوم عرفة، دعاء يوم عرفة لعائلتي، دعاء يوم عرفة كلمات، دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنان، كل هذه الأدعية سيتم تناولها في هذا المقال.

يوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس، يجتمع فيه ضيوف الرحمن في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، لأداء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف على صعيده الطاهر، وهو اليوم الذي يسبق الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ويتزامن صوم أغلب المسلمين له مع وقوف الملايين على جبل عرفات ضمن أداء مناسك الحج.

أدعية يوم الجمعة ليوم عرفة

اللهم في يوم الجمعة متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وأنعم علينا بصحة الأبدان واكفنا شر الإنس والجان واسألك اللهم فرجاً لكل مهموم وعطاءاً لكل محروم وشفاءاً لكل مريض ورحمة لكل ميت ورزقاً لكل محتاج واستجابة لكل دعاء.

اللهم في يوم الجمعة أسعدنا وارح قلوبنا وفرج همومنا وأبدل كل ضيق بفرح وكل عسر بيسر وسخر لنا من الأقدار.

اللهم في يوم عرفة أشهدك أني لا أريد أن افرح وحدي فأسعد أحبائي واصدقائي أن كتبت بانفراج همي رجوتك ربي أن تفرج همومهم معي فأنا أحبهم لوجهك الكريم كما أحب لنفسي الخير أحب لهم الخير.

اللهم بلغنا يوم عرفة واجعل لنا دعوات مستجابة.

دعاء يوم عرفة مستجاب

اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، والهرم، وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها

اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة.

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن، وغلبة الدَّين وقهر الرجال.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحوُّل عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك.

اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.

اللهم إني أعوذ بك من علمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن نفسٍ لا تشبع، ومن دعاءٍ لا يسمع.

اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء.

اللهم إني أعوذ بك من وسوسة الصدر، وشتات الأمر.

اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرةً من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أَمَتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فِيَّ حكمك، عدل فِيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سمَّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همِّي.

اللهم تجلَّى علينا بعفوك ورحماتك، واجعلنا ممن تعرضوا لوافر عطائك وعظيم نفحاتك.

اللهم جدد الإيمان في قلبي

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت

اللهم ردني إليك ردًا جميلًا.

افضل دعاء في يوم عرفة

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجات

اللهم سدِّد ديوننا، وأصلح أحوالنا، ويسر أمورنا، واجعل لنا من كل همٍّ فرجًا.

اللهم طهرني من الذنوب والخطايا، اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد.

اللهم لا تعلق قلوبنا إلا بك.

اللهم وفقني لما تحب، واجعلني لك كما تحب وترضى.

اللهم يا قاضي الحاجات ويا مُجيب الدعوات ... اقضِ حوائجنا وحوائج السائلين فإنك أنت أكرم الأكرمين.

اللهم يا مصرف القلوب صرِّف قلوبنا إلى طاعتك.

اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبِّت قلوبنا على دينك.

اللهم تقبل منا واقبلنا ولا تردنا خائبين يا أكرم الأكرمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

دعاء يوم عرفة للاحبة

اللهم في يوم عرفة سخر لأصدقائي من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خير لهم، يا رب أسعدهم حتى تبلغ سعادتهم عنان السماء برضاك عليهم يا رحيم.

أسأل الله يا أصدقائي في يوم عرفة أن يُحقق أمانيكم ويسعد قلوبكم وأن يحفظكم وأهليكم من البلايا والنقم ومن غلبة الدين وقهر الرجال.

اللهم إني أشهدك قبل عرفة إني أحب أصدقائي فيك ولا أطيق الخصام، يا الله هذب قلوبهم بالتقوى وأصلح أحوالهم بصدق عبادتك.

اللهم في يوم عرفه انت ربي لا اله الا انت فاغفر لي ولأهلي ولأصدقائي ولأحبابي واجعلنا من أصحاب الجنة يا رب يا كريم.

جعلكم الله في يوم عرفة أصدقائي الطيبون ممن دعاه فأجابه وتمنى فحقق له أمنيته وتاب إليه فقبله، وأن يُطهركم من كل ضيقٍ وعُسر.

ربي في يوم عرفه اغفر لأصدقائي وارحمهم واعتقهم من النار ووفقهم ومدهم بالعمر ولا تحرمهم شيئا في الدنيا طلبوه.

أسأل الله أن يحفظك ويرعاك في هذا اليوم العظيم يا صديقي وأن يُسعد قلبك ويُحقق أمانيك ويستجيب دُعائك.

دعواتي وامنياتي بيوم عرفة لكم، اللهم اغفر لأصدقائي بكرمك وأدخلهم جنتك برحمتك، أسألك فلا تردني خائب، فلا خاب من أنت مولاه، أسعد قلوبهم، وأعطهم ما يتمنون، وأقر عيونهم بما يحبوا ويرضوا، وعطر صدورهم بالقران، وارزقهم الخلود في الجنان.

يا رب في يوم عرفة لا تدع لأصدقائي أمرا إلا يسرته، ولا حلما إلا حققته، ولا امنية الا أسعدتهم بالعيش في واقع جمالها، ولا دعاء إلا اثلجت قلوبهم بقبوله يا كريم.

اللهم بحق يوم عرفة اسألك ان تحقق لي ما أتمنى وان تحقق لأصدقائي ما يتمنون وان تحقق لاحبتي ما يرجون يا الله اسألك ان تستجيب دعائنا يا رب.

دعاء طويل ليوم عرفة

إلَهِي مَنْ أَوْلَى بِالزَّلَلِ وَالتَّقْصِيرِ مِنِّي وَقَدْ خَلَقْتنِي ضَعِيفًا، وَمَنْ أَوْلَى بِالْعَفْوِ عَنِّي مِنْك، وَعِلْمُك فِي سَابِقٌ، وَأَمْرُك بِي مُحِيطٌ، أَطَعْتُك بِإِذْنِك وَالْمِنَّةُ لَك، وَعَصَيْتُك بِعِلْمِك وَالْحُجَّةُ لَك، فَأَسْأَلُك بِوُجُوبِ حُجَّتِك وَانْقِطَاعِ حُجَّتِي، وَبِفَقْرِي إلَيْك وَغِنَاك عَنِّي، أَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، إلَهِي لَمْ أُحْسِنْ حَتَّى أَعْطَيْتنِي، وَلَمْ أُسِئْ، حَتَّى قَضَيْت عَلَيَّ، اللَّهُمَّ أَطَعْتُك بِنِعْمَتِك فِي أَحَبِّ الْأَشْيَاءِ إلَيْك، شَهَادَةِ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَلَمْ أَعْصِك فِي أَبْغَضِ الْأَشْيَاءِ إلَيْك، الشِّرْكِ بِك، فَاغْفِرْ لِي مَا بَيْنَهُمَا".

اللَّهُمَّ أَنْتَ أُنْسُ الْمُؤْنِسِينَ لِأَوْلِيَائِك، وَأَقْرَبُهُمْ بِالْكِفَايَةِ مِنْ الْمُتَوَكِّلِينَ عَلَيْك، تُشَاهِدُهُمْ فِي ضَمَائِرِهِمْ، وَتَطَّلِعُ عَلَى سَرَائِرِهِمْ، وَسِرِّي اللَّهُمَّ لَك مَكْشُوفٌ، وَأَنَا إلَيْك مَلْهُوفٌ، إذَا أَوْحَشَتْنِي الْغُرْبَةُ آنَسَنِي ذِكْرُك، وَإِذَا أَصَمَّتْ عَلَيَّ الْهُمُومُ لَجَأْت إلَيْك، اسْتِجَارَةً بِك، عِلْمًا بِأَنَّ أَزِمَّةَ الْأُمُورِ بِيَدِك، وَمَصْدَرَهَا عَنْ قَضَائِك.

اللَّهُمَّ آتِنا في الدُّنْيا حَسَنَة وفي الآخرة حَسَنَةً وقِنَا عَذَابِ النَّارِ، اللَّهُمَّ إني ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلماً كثيراً، وإنَّهُ لا يغفِرُ الذُّنُوبَ إلاَّ أنْتَ فاغْفِر لِي مغفرةً مِنْ عِنْدِكَ وَارحمني إنَّكَ أنتَ الغفُورُ الرَّحِيمُ، اللَّهُمَّ اغفر لِي مغفرةً مِنْ عِندكَ تُصْلحُ بها شأنِي في الدَّاريْنِ، وارحمْني رحمةً منكَ أسعد بِهَا في الدَّارِيْنِ، وتُبْ عليَّ توبة نصوحاً لا أنكثُهَا أبَداً، وألزمْنِي سبيلَ الاسْتقامةِ لا أزيعُ عَنْهَا أبَداً، اللَّهُمَّ انْقُلْنِي من ذُلِّ المعصية إلى عِزّ الطَّاعة وأغْنني بحلالِكَ عَنْ حرامِكَ وبطاعتِكَ عن معصيتَك وبفضْلِكَ عمَّن سواكَ، وَنَوّر قَلْبِي وَقَبْرِي وأعِذْنِي مِنَ الشَّر كُلهِ واجْمعْ لي الخيرَ كُلَّهُ أستودِعُكَ دِيني وأمانتِي وقلبِي وبدَني وَخَواتِيمَ عَمَلِي وجميعَ ما أَنعمتَ به عليَّ وعلَى جميعِ أحبائي والمسلمينَ أجمعينَ.

اللهمّ اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيّامنا يوم نلقاك.

اللهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وأَلِّف بين قلوبهم، وأصلح ذات بَينهم، وانصرهم على عدوّك وعدوّهم، واهدِهم سُبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وبارك لهم في أسماعهم، وأبصارهم، وقوّاتهم، وجنّبهم الفواحش ما ظهر منها وما بَطَن.

اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيّك بالرسالة، وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم، وارحمهم، وعافهم، واعفُ عنهم، وأكرم نُزُلهم، ووسّع مُدخلَهم، واغسلهم بالماء والثلج والبَرَد، ونَقّهم من الذنوب والخطايا كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدَّنَس.

اللهمّ اجعلنا ممّن تُباهي بهم ملائكتك إنّك على كلّ شيء قدير.

اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهدِ مِنْك.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ سَرِيرَتِي خَيْرًا مِنْ عَلَانِيَتِي وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ صَالِحِ مَا تُؤْتِي النَّاسَ مِنَ الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلَد غَيْرِ الضَّالِّ وَلَا الْمُضِلِّ.

دعاء يوم عرفة لعائلتي

اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي ، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي.

ربي أسألك في يوم عرفة أن تحفظ لي زوجي وترعاه وأن تُسعد قلبه وتُقربه مني وتقبله يا رب العالمين في يوم عرفة يا زوجي العزيز فتح الله لك أبوب الخير والسعادة وحفظك ورعاك من كل سوء.

للَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ ما سأَلكَ عبدُك ونَبيُّكَ وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ ما عاذ به عبدُك ونَبيُّكَ وأسأَلُكَ الجنَّةَ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ وأعوذُ بكَ مِن النَّارِ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ وأسأَلُكَ أنْ تجعَلَ كلَّ قضاءٍ قضَيْتَه لي خيرًا.

دعاء يوم عرفة كلمات

اللهم اني اسألك يإسمك يامانع يادافع يارافع ياصانع يانافع ياسامع ياجامع ياشافع ياواسع ياموسع، سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار يارب.

ياصانع كل مصنوع، ياخالق كل مخلوق، يارازق كل مرزوق، يامالك كل مملوك، ياكاشف كل مكروب، يافارج كل مهموم، ياراحم كل مرحوم، ياناصر كل مخذول، ياساتر كل معيوب، ياملجأ كل مطرود، سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار يارب.

دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنان

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرًا كبيرًا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني رحمة أسعد بها في الدارين وتب علي توبة نصوحا لا أنقصها أبدا والزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبدا.

اللهمّ لك الحمد كالّذي نقول، وخيراً مما نقول، اللهمّ لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي ولك ربّ تراثي، اللهمّ إنّي أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصّدر وشتات الأمر، اللهمّ إنّي أعوذ بك من شرّ ما تجيء به الرّيح.

اللهم بلغنا يوم عرفة اللهم تقبل دعاءنا، إنك أنت السميع العليم اللهم ارزقنا حج بيتك عاجلاً وليس آجلا اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين، واجعل لهم نصيب من الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

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