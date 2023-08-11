الدعاء يعتمد على الإيمان والإخلاص والتوجه إلى الله بكل صدق وتواضع، وفيما يلي دعاء السفر للعمرة لامي، ويفضل أن تكون كلمات الدعاء من قلبك وبصدق:

دعاء السفر للعمرة لامي

اللَّهم أنتَ الصاحِبُ في السفرِ والخليفةُ في الأهل، اللَّهم اصحَبنا بنُصحِكَ واقلِبنا بذمّةٍ، اللَّهمَّ ازوِ لنا الأرضَ وهوِّن علينا السَّفر، اللَّهم إني أعوذُ بكَ من وَعثاءِ السفرِ وَكآبةِ المنقلبِ.

دعاء السفر للعمرة لامي، اللهم اجعلها عمرة مقبولة وسعيا مشكورا وذنباً مغفوراً ودعاءً مستجاباً.

يا رب عبدك اقترب ذهابه للسجود في اطهر بقاع الأرض اللهم أني اسألك عمرة مقبولة.

اللهم اجعلها عمرة مقبولة وسعيا مشكورا ووفقه إلى ما فيه الخير.

الحمد لله على سلامتك و عمره مقبولة يا رب والعقبة للحج إن شاء الله.

اللهم احفظهم بحفظك ومن معهم عمرة مقبولة وذنب مغفور ترجعوا بأذن الله سالمين غانمين.

اللهم اجعلها عمرة مقبولة وسهلها ويسرها يا أرحم الرحمين وأسألك وأدعوك فيها الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

اللهم لك الحمد عمره مقبولة والله يجزيك خير وسلامة والدنا ما يشوف شر وقدامة العافية.

ربي احفظ أقاربي واغلا ما املك امي حبيبتي وتقبل منها عمره مقبولة يا رب العالمين وتقبل منها كل دعاء ولا تخيب ضنها يا سميع يا مجيب.

ربى يوفقكم للصالح من القول و العمل تقبل الله منا ومنكم و جعلها فى ميزان حسناتكم كل عام وانتم بخير عمره مقبولة بإذن الله.

الله يجعلها عمرة مقبولة مع بداية السنة الميلادية عشان ربي يكرمنا و يوفقنا ان شاء الله.

دعاء العمرة لشخص آخر

عوداً حميداً وعمرة مقبولة إن شاء الله.

عمرة مقبولة والحمد لله على سلامتكم.

تقبل الله عمرتكم وكتب لكم أجرها وثوابها وغفر ذنبكم وتقبل منكم صالح الأعمال وخير الدعاء وألف ألف مبارك عليكم العمرة.

دعاء الذهاب للعمرة

اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم أحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أُغتال من تحتي، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلّا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر، لا إله إلّا أنت.

اللهم أنت ربي لا إله إلّا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت.

اللهم إني أسألك الرضى بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأعوذ بك أن أَظلم أو أُظلم، أو أَعتدي أو يُعتدى على أو أكتسب خطيئة أو ذنباً لا تغفره.

اللهم بلغني ومن أحب رمضان وسماع التراويح والقيام بصحه وعافيه وارزقني عمره مقبولة يارب أمين.

أسألك يا الله أن تتقبل مني صالح أعمالي، اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين المؤمنين الموحدين بك يا أكرم الأكرمين.

دعاء السفر إلى مكة عمرة

يا أرضُ ربِّي وربُّكِ اللَّهُ، أعوذُ باللَّهِ من شرِّكِ وشرِّ ما فيكِ، وشرِّ ما خلقَ فيكِ، وشرِّ ما يدبُّ عليكِ، أعوذُ بكَ من أسَدٍ وأسوَدَ، ومنِ الحيَّةِ والعقربِ، ومن ساكنِ البلدِ، ووالدٍ وما ولد.

سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل . وإذا رجع إلى بلده قاله : وزاد فيه آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون .

اللهم تقبل عمرة امي تويتر

عمرة مقبولة “الاسم” وجزاك الله خير على دعواتك الطيبة حفظك ربي وين ماكنت وترجع بالسلامة ان شاء الله.

اللهم اجعلها عمرة مقبولة وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ودعائي به مستجابا.

يا رب عبدك اقترب ذهابه للسجود في أطهر بقاع الأرض اللهم أني اسألك عمرة مقبولة.

عمرة مقبولة ان شاء الله اللهم أنى استودعتك أدعية فاض بها قلبي فاستجوبها لي يا الله.

عمرة مقبولة يارب وذنب مغفور استحلفك بالله دعوة بظهر الغيب من الحرم شكرا منا ومنكم يارب ربنا يكتبها لك يا رب.

الحمد الله الذي رزقني هواء مكة راحة مكة الصلاة في أرض مكة اللهم لا تجعل هذا آخر عهدي بيتك الحرام يارب اجعلها عمرة مقبولة.

اللهم اجعلها عمرة مقبولة وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا.

عمرة مقبولة امي اللهم ارزق كل من شاهدها حجا مبرورا أو عمرة مقبولة يا كريم.

جزاك الله خيرا "الاسم" تقبل الله عمرة مقبولة ان شاء الله تقبل الله طاعتكم.

اللهم ارزق كل من شاهدها حجا مبرورا أو عمرة مقبولة يا كريم.

جزاك الله خيرا "الاسم" تقبل الله عمرة مقبولة ان شاء الله تقبل الله طاعتكم.

دعاء الذهاب للعمرة إذا حبسني حابس