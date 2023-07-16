دعاء السفر مكتوب كما ورد عن الرسول لكل مسافر

تعد عبادة الدعاء من أفضل العبادات وأحبها عند المولى عز وجل؛ ولذلك أوصانا رسولنا الهادي الأمين، بضرورة المداومة على عبادة الدعاء حتى في أدق تفاصيل حياتنا اليومية: كالسفر؛ فالدعاء هو حصن المرء من كل الأمور السيئة ووسيلته لمغفرة ذنوبه، بالإضافة إلى أنه يحيط المسلم بعناية وحفظ الله، ولذا نستعرض أكثر من 100 دعاء السفر لجميع الحالات المختلفة عبر السطور الآتية.

دعاء السفر صحيح البخاري

يعد دعاء السفر الصحيح هو الدعاء الذي ورد في الكثير من الأحاديث الشريفة، على لسان الرسول الكريم عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، والذي يفضل المداومة عليه عند السفر؛ لحفظ المسافر من كل سوء وإحاطته بالعناية الإلهية، وفيما يلي دعاء السفر مكتوب كامل:

• الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطو عنا بُعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في المال والأهل.

• لا إله إلاَّ اللَّه وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْك ولَهُ الحمْدُ، وَهُو على كلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عابِدُونَ ساجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صدقَ اللَّه وَعْدهُ، وَنَصر عبْده، وَهَزَمَ الأَحزَابَ وحْدَه.

• بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فأغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

دعاء السفر بالطائرة

في حالة السفر بالطائرة يشعر الكثير من المسافرين بالخوف والذعر؛ نظرًا لارتفاع نسبة المخاطر خلال الرحلة، ولكن من المهم أن يثق المسافر في المولى عز وجل، وملامة أذكار السفر والدعاء، لحين الوصول إلى وجهته بإذن الله تعالى، والآتي دعاء السفر بالطائرة:

• يَا أَرْضُ ربِّي وَربُّكِ اللَّه، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شرِّكِ وشَرِّ ما فِيكِ، وشر ما خُلقَ فيكِ، وشَرِّ ما يدِبُّ عليكِ، وأَعوذ باللَّهِ مِنْ شَرِّ أَسدٍ وَأَسْودٍ، ومِنَ الحيَّةِ والعقربِ، وَمِنْ سَاكِنِ البلَدِ، ومِنْ والِدٍ وما وَلَد.

• سَمَّعَ سَامِعٌ بِـحَمْدِ اللَّهِ، وَحُسْنِ بَلائِهِ عَلَيْنَا، رَبَّنَا صَاحِبْنَا، وَأفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللهِ مِنَ النَّارِ.

• الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ.

• اللهم إنا نسألُكَ في سفرنا هذا البرَّ والتقوى، ومن العمل ما ترضى، وأن تحفظنا وترزقنا الوصول في أمان ودون أخطار يا رب العالمين.

• اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل.

• اللهم إني أعوذ بك من وعْثاءِ السفر، وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.

• أعوذ بالله من وعثاء السفر ومن كآبة المنقلب، والحَوْر بعد الكون، ودعوة المظلوم.

• اللهم إنا نستعين بك ونتوكل عليك فسهل لنا طريقنا وذلل لنا مشقة الطريق إنك على كل شيء قدير.

• اللهم إني استودعك نفسي وديني فأحفظهم من كل شر وارزقني من الخير أكثر مما أتمنى.

• بسم الله توكلنا على الله العلى العظيم اللهم أكفنا هم وشر الطريق ووجهني لطريق الخير أينما كان فأنت القادر الحليم.

دعاء السفر بالسيارة

في الغالب يكون طريق السفر عبر السيارة طويل نوعًا ما؛ ولذلك يستحب الانشغال بما ينفعنا ويزيد من عملنا الصالح في الحياة الدنيا، على سبيل المثال: الدعاء للمولى عز وجل؛ وبالتالي الإحاطة بالعناية الإلهية والحفظ لحين الوصول، وأيضًا زيادة الأجر والثواب، وشهادة الطريق لنا في يوم القيامة بالدعاء وذكر الله، وفيما يلي دعاء السفر بالسيارة:

• اللّهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللّهم أصبحنا بنصحك وأقبلنا بذمّة.

• اللّهم إني أعوذ بك من وعثاء السّفر وكآبة المُنقلب، ومخاطر الطريق يا خير الحافظين.

• لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير.

• اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي.

• اللهم استر عورتي، وآمن روعاتي اللهم أحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

• اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا، وَخَيْرِ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ.

• قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

• أَعُوذُ بكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِن كُلِّ شيطَانٍ وهَامَّةٍ، ومِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ.

• أعُوذُ باللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِن شَرِّ ما أَجِدُ وَأُحَاذِرُ.

• أعوذُ باللَّهِ السَّميعِ العَليمِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ مِن هَمزِهِ، ونَفخِهِ ونَفثِهِ.

• بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ في الأرضِ ولَا في السَّماءِ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ.

دعاء السفر للأهل

لا شك أن سفر الأهل ورحيلهم لأي سببًا كان من الأمور المتسببة في خوف وضيق الأبناء نوعًا ما، لذا لا يوجد أفضل من الدعاء للأهل خلال سفرهم؛ حتى يشملهم الله عز وجل برحمته وعنايته، ويحفظهم إلى أن يصلوا لوجهتهم بأمان ودون أي أخطار محتملة، والآتي دعاء السفر للأهل:

• اللهم إنا نسألك في سفرهم هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون عليهم سفرهم هذا واطو عنهن بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.

• اللهم أحفظ من أحب ربي إني استودعك حياتهم وأحبتهم، اللهم راحة لبالهم ورزقًا لحياتهم وبركة في عمرهم استودعتكم الرحمن يا قطعة من الروح.

• اللهم أحفظ لي آهلي أينما حلت خطاهم اللهم إني استودعتك صحتهم وسعادتهم، يا من لا تضيع الودائع عنده، اللهم إني استودعك أهلي من وعثاء السفر وكآبة المنظر ومن أي مكروه يصيبهم اللهم أحفظهم بحفظك العظيم اللهم سهل سفرهم ويسر أمرهم اللهم إني اسألك بكل اسم سميت به نفسك أن تحرسهم بعينك التي لا تنام وأن ترزقهم طريق السلامة إن شاء الله.

• اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني استودعتك عائلتي في سفرهم فأحفظهم بعينك التي لا تنام، اللهم سهل أمورهم وأكتب لهم التوفيق يا رب إني استودعتك قلوبًا لا أقوى العيش دونهم، اللهم أحفظهم لي أينما وطئت أقدامهم.

• اللهم لا تفجعنا بقريب وحبيب ربي أحفظ لي أهلي، أحفظهم في غيابهم في سفرهم في بقائهم أينما يكونون يا رب العالمين.

• اللهم إني استودعك أهلي فأحفظهم لي فأنت خير الحافظين اللهم أنت الصاحب ف السفر والخليفة في الأهل والمال، أفرجها عليهم يا رب وأجعلها خطوه خير لهم ويسر حالهم، يا رب العالمين.

• يا رب إنهم أهلي أحب الناس لقلبي، فأحفظهم في سفرهم.

دعاء السفر للحبيب

يمثل سفر من نحب وبعده عنا الألم والإحساس بالعجز، وحينها لا نملك في أيدينا سوى الدعاء للمولى عز وجل بحفظه وتيسير طريق سفره، وتوفيقه فيما هو ذاهب إليه، وحمايته من الأضرار والمخاطر، والآتي دعاء السفر للحبيب بالإضافة إلى أذكار السفر مكتوبة يمكن أيضًا الدعاء بها له:

• اللهم أن لي مسافرًا لا أرى حياتي من بعده فأحفظه لي بعينك التي لا تنام، اللهم إني استودعتك إياه فأجعله في ودائعك التي لا تضيع، وأرزقه اليسر في الطريق يا كريم.

• اللهم أحفظه وأحفظ من معه اللهم أوصله وأوصل من معه برحمتك يا أرحم الراحمين.

• اللهم أحفظه من أي مكروه يصيبه ومن كل شر وضرر، اللهم أحفظه من الأسقام والأمراض، اللهم لا تجعل ابتلائي فيه، اللهم أجره من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

• اللهم إنه حبيبي ونبضي يا ربي استودعتك روحه وقلبه وصحته وعافيته وكل شيء اللهم إنه حياتي فأحفظه يا رب العالمين.

• اللهم إنك وهبت لي إياه من غير حول مني ولا قوة فأحفظه بحفظك بلا حول مني ولا قوة.

• اللهم أجعله من صالح عبادك وحفظة كتابك ومن أحسن الناس دينًا وعبادةً وأخلاقًا ومن أسعدهم حياةً وأغردهم عيشةً.

• اللهم إني استودعك دينه وخلقه ونفسه وماله وخواتيم أعماله فأحفظه يا من لا تضيع عنده الودائع.

• اللهم إني استودعتك قطعة من قلبي فأحفظه لي فأنت خير الحافظين.

• اللهم إنه غائب عن عيني، ولكنه لا يغيب عن عينك، رب أحفظه بعينك التي لا تنام، واكتب له كل ما فيه خير، رب جنبه شر ما علم وما لم يعلم، رب لا تذره فردًا غريبًا، ويسر له من يخافون الله فيه، رب أغنه بحلالك عن حرامك وبرحمتك عمن سواك.

• يا رب أغنه بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك.

• اللهم أحفظ لي مسافر تراه ولا أراه يا رب، إنه أحب الخلق لقلبي فرده لي ردًا جميلُا وأحفظه لي أينما كان.

• يا رب بك الكفاية، والهداية عليك، ومنك العوض على ما فات، ولك الحمد على ما كان، وعلى ما هو آتٍ؛ فأرزقه يا رب اليسر في طريق السفر، وأبعد عنه مخاطره، وأشمله في رحمتك وفي عنايتك الإلهية يا رب العالمين.

دعاء السفر للعمرة

في الوقت الحالي يرغب الكثير من الأفراد في زيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك العمرة؛ ولذلك يمكن للمرء المداومة على دعاء السفر للعمرة سواء في حالة السفر بالفعل لأدائها، أم عند الرغبة في تيسير المولى الذهاب لأداء مناسكها، فالدعاء يحقق الأماني بإّن الله تعالى، كما يزيد من عملنا الصالح، وفيما يلي دعاء السفر لأداء العمرة:

• لبيك اللهم، لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك.

• اللهم اسقني شربة بكأس نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لا أظمأ بعدها يا ذا الجلال والإكرام.

• اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك والعبد عبدك وأنا عبدك وابن عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار وحرم لحومنا وبشرتنا على النار.

• يا رب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين.

• اللهم أنت الصاحب في السفرِ والخليفةُ في الأهل، اللهم إني أعوذُ بكَ منَ الضَّيعةِ في السفرِ والكآبةِ في المنقلب، اللهم اقبضْ لنا الأرضَ وهوِّنْ علينا السفر

• اللَّهم أنتَ الصاحِبُ في السفرِ والخليفةُ في الأهل، اللَّهم اصحَبنا بنُصحِكَ واقلِبنا بذمّةٍ، اللَّهمَّ ازوِ لنا الأرضَ وهوِّن علينا السَّفر، اللَّهم إني أعوذُ بكَ من وَعثاءِ السفرِ وَكآبةِ المنقلبِ.

• اللَّهمَّ بِك أصولُ وبِك أحولُ وبِك أسيرُ.

• اللهم يا صاحب البيت، ويا صاحب الدار، أنعم علينا وأكتبنا من الزوار، اللهم أرزقنا زيارة بيتك الحرام وأداء العمرة به، ويسر لنا سفرنا هذا يا كريم.

• اللَّهمَّ أنتَ الصَّاحبُ في السَّفرِ والخليفةُ في الأَهلِ اللَّهمَّ اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أَهلنا اللَّهمَّ إني أعوذُ بِكَ من وعثاءِ السَّفرِ وَكآبةِ المنقَلَبِ ومنَ الحوْرِ بعدَ الْكورِ ومن دعوةِ المظلومِ ومن سوءِ المنظرِ في الأَهلِ والمالِ.

• أعوذُ بِكَلماتِ اللَّه التَّامَّةِ من شرِّ ما خلَق.

• اللهم إني أسألك الرضى بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك، في غير ضرّاء مضرة ولا فتنة مضلة، وأعوذ بك أن أَظلم أو أُظلم، أو أَعتدي أو يُعتدى علي، أو أكتسب خطيئة أو ذنباً لا تغفره.

• اَللّهُمَّ ارْزُقْني حَجَّ وأداء العمرة في بَيْتِكَ الْحَرامِ فِي عامي هذا وَفي كُلِّ عام ما اَبْقَيْتَني في يُسْر مِنْكَ وَعافِيَة، وَسَعَةِ رِزْق، وَلا تُخْلِني مِنْ تِلْكَ الْمواقِفِ الْكَريمَةِ، وَالْمَشاهِدِ الشَّريفَةِ، وَزِيارَةِ قَبْرِ نَبِيِّكَ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَألِهِ، وَفي جَميعِ حَوائِجِ الدُّنْيا والأخرة فَكُنْ لي، اَللّـهُمَّ اِنّي اَساَلُكَ فيما تَقْضي وَتُقَدِّرُ مِنَ الاَمْرِ الْمحْتُومِ في لَيْلَةِ الْقَدْرِ، مِنَ الْقَضاءِ الَّذي لا يُرَدُّ وَلا يُبَدَّلُ، اَنْ تَكْتُبَني مِنْ حُجّاجِ بَيْتِكَ الْحَرامِ، الْمَبْرُورِ حَجُّهُمْ، الْمَشْكُورِ سَعْيُهُمْ، الْمَغْفُورِ ذُنُوبُهُمْ، الْمُكَفَّرِ عَنْهُمْ سَيِّئاتُهُمْ، واجْعَلْ فيما تَقْضي وَتُقَدِّرُ، اَنْ تُطيلَ عُمْري، وَتُوَسِّعَ عَلَيَّ رِزْقي، وَتُؤدِّى عَنّي اَمانَتي وَدَيْني آمينَ رَبَّ الْعالَمين.

دعاء السفر مستجاب

في الواقع أدعية السفر تكون كثيرة، منها ما ورد عن نبينا الهادي الأمين عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، وهي الصيغ الصحيحة، مثل: دعاء السفر ابن باز الذي ذكره في كتابه، ومنها ما هو مشتق من الأدعية الأخرى المستحب الدعاء بها، فالدعاء للمولى عز وجل من أفضل ما يمكن للمرء المداومة عليه، فهو ليس محدد بصيغة معينة أو بعمل محدد، والآتي دعاء السفر مستجاب:

• اللهم رب السماوات السبع، وما أضللن، ورب الأرضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية، وخير أهلها، وخير ما، فيها وأعوذ بك من شرها، وشر أهلها وشر ما فيها.

• بسمِ اللهِ، توكلتُ على اللهِ، اللَّهمَّ إني أعوذُ بك أن أَضِلَّ أو أُضلَّ، أو أَزِلَّ أو أُزَلَّ، أو أَظْلِمَ أو أُظْلَمَ، أو أجهلَ أو يُجهلَ عليَّ.

• بِسْمِ اللهِ، آمَنْتُ بِاللهِ، اعْتَصَمْتُ بِاللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

• يا رب أجرني من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهمَّ أجعلني من صالح عبادك، وحفظة كتابك ومن أحسن الناس دِينًا، وعبادةً وأخلاقاً ومن أسعدهم حياةً وأحسنهم عيشةً، اللهمَّ أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمّن سواك.

• اللهمَّ أعني على غُربتي وصبري، ووفّقني وأحفظ جوارحي عن كلّ ما يغضبك.

• اللهمَّ إنّي مسافراً بعيداً عن أهلي ومن أحب وتحت عيناك، اللهمَّ احفظني ووفّقني أينما حلّت خُطاي، يا رب وفّقني لما تحبّ وترضى، اللهمَّ سهّل علي ما استصعبته نفسي.

• اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لي دِينِي الذي هو عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ الَّتي فِيهَا معاشِي، وَأَصْلِحْ لي آخِرَتي الَّتي فِيهَا معادِي، وَأجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لي في كُلِّ خَيْرٍ، وَأجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لي مِن كُلِّ شَرٍّ.

• اللهمَّ أحفظني بحفظك اللهمَّ أرحم ضعفي وتولّني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عينٍ، اللهمَّ أنت الصاحب في السفر، اللهمَّ أنت الحبيب في السفر، اللهمَّ وفقّني لما فيه خير بالسفر، اللهمَّ أحفظني ويسّر أمري.

• اللهمَّ أحفظني وأصرف عني كلّ سوءٍ، اللهمَّ أحفظني في سفري وفي حِلّي وترحالي، اللهمَّ أحفظ كلّ مسافرٍ حتى يصل لوجهته وسهّل دربه يا رب العالمين.

• اللهمَّ إنّي أشكو إليك ضعف قوتي وقلّة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أنت ربي ورب المُستضعفين إلى مَن تكلني إلى بعيدٍ يتجّهمني أم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليها أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحلّ علي سخطك، ولا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم.

• يا الله أدعوك من قلبي بصورة عفوية، فأنا لا أعلم كيف أرتب كلماتي، وأنا أدعوك يا خالق الخلق، أعلم أنك سوف تدرك مطلبي دون أن أتحدث اللهم يسر لي طريقي وأبعد الصعوبات عن أهدافي ويسر لي كل صعب.

دعاء تسهيل طريق السفر

في كثير من الأحيان يكون طريق السفر مليء بالعقوبات والمخاطر، كما يكون شاق على العديد من المسافرين ويسبب لهم الكثير من التعب والإرهاق، لذا يفضل المداومة على ترديد دعاء السفر والحفظ من كل خطر خلال الطريق؛ حتى يسهل الله سبحانه وتعالى طريقهم، وييسره لهم، وأيضًا يشملهم برحمته وفي عنايته الإلهية، وفيما يلي دعاء السفر مكتوب قصير لتسهيل الطريق وتيسيره بإّن الله:

• اللهم إنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونسألك سهولة الطريق وتيسيره لنا يا أكرم الأكرمين.

• يا رب ازدوِ لنا الأرض وهوِّن علينا السفر.

• اللهم يسر طريقنا في البر وارزقنا السهولة واليسر.

• اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد.

• اللّهم أبعد عنا عناء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب.

• اللّهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، وارزقنا سهولة ويسر الطريق.

• اللّهم هون علينا سفرنا هذا واطو بعده، نستودعك الله أنفسنا وأهلنا.

• اللّهم إني مسافر حصن قلبي ونفسي وعافني باسمك من كل شيء يؤذيني ويضرني يا أرحم الراحمين.

• اللّهم إني استودعتك أغلى أشيائي وأقربها إلى قلبي، فأحفظها بعينك التي لا تنم يا أكرم الأكرمين.

• يا من تقول للشيء كن فيكون سهل عليّ كل طريق في سفري.

• إني أستودع الله الذي لا تضيع ودائعه نفسي ومن معي.

• أستودع الله ديني وأمانتي وخواتيم أعمالي، يا رب زودني بالتقوى، وأغفر ذنبي ويسر لي الخير، حيثما كنت.

• الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحانك إني ظلمت نفسي، فأغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

• سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، اللهم أغفر لي ذنبي، اللهم أجعلني من العابدون الطائعون الصابرون.

• سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبوح قدوس رب الملائكة والروح أغفر لنا ذنوبنا وتوفنا مع الأبرار.

• اللهم لك الحمد والشكر حمدًا طيبًا مباركًا ملئ السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة.

• رب كل شيء ومالكه، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله.

• اللهم أغنني بكرمك وزدني بنعمتك وأبعد بيني وبين الهموم والأحزان كما باعدت بين المشرق والمغرب.

• نسألك يا ربنا أن نمضي في طريقنا مطمئنين، وفي دروب ترضى عنها، وأن تيسير لنا الطريق وترزقنا سهولته يا أكرم الأكرمين.

• يا رب أدم علينا اليسر والسهولة في طريقنا إلى سفرنا هذا، وارزقنا الوصول آمنين مطمئنين يا رب العالمين.

• اللهم نسألك دربًا سهلًا يسيرًا، وأجعل لنا في كل خطوة به سدادًا وتيسيرًا وتوفيقًا.

• يا رب أرزقنا الخير واليسر في طريق سفرنا، فلا خير إلا خيرك، ولا يسر إلا يسرك يا رحيم.

فضل دعاء السفر

1- الحفاظ على النفس والمال: فإذا دعا المسافر الله عز وجل عند بداية سفره، يتضمن ذلك طلب الحفظ والحماية من كل مكروه وضرر، وهذا يؤمن الله به السلامة والراحة في السفر، ويحفظه من أي مكروه يمكن أن يواجهه، كما يحفظ ماله وأمانته.

2- الإيمان بالقدر: فالدعاء لله عند السفر يؤكد على الإيمان بالقدر الذي قسمه الله لعباده، وأن الله وحده هو الذي يقدر كل شيء.

3- التذكير بالآخرة: فإذا دعا المسافر الله عند بداية سفره، يتضمن ذلك تذكيره بأنه في طريقه إلى الآخرة، وأنه يجب عليه الإعداد لذلك، والسعي في الطاعات، وهذا يحفز المسافر على العمل الصالح والاستعداد للآخرة.

4- الإحساس بالأمان والطمأنينة: فإذا دعا المسافر الله عند بداية سفره، يجد في دعائه الراحة والطمأنينة، ويشعر بأن الله عز وجل قريب منه ومعه في رحلته، مما يجعله يشعر بالأمان والثقة في الله.

5- الحصول على الثواب: فالدعاء لله عند السفر يعد من الأعمال الصالحة التي يحصل عليها المسافر ثواباً عظيماً، وذلك لأنه يحثه على الدعاء والتضرع إلى الله، ويجعله يحسن الظن بالله ويتوكل عليه، وهذا من الموجبات لحصول الثواب.



في الختام نكون بذلك قد انتهينا من توضيح دعاء السفر بكل الحالات المختلفة وبالعديد من الصيغ المتنوعة، حيث يجب على الإنسان أن يداوم على عبادة الدعاء العظيمة والأحب إلى الله تعالى؛ حتى يحصل مزيدًا من الأجر والثواب، وأيضًا لكي يحفظه المولى من جميع الأخطار.