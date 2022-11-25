دعاء الشتاء للفقراء هو أكثر شيء يبحث عنه الأشخاص في فصل الشتاء كي لا ننسى من لا مأوى لهم ولا منزل يختبؤون بين جدرانه ولا دفئ يشعرون به، حيث تشهد معظم المناطق في العالم بالبرد الشديد والأمطار الغزيرة مع الرياح القوية، وفي هذا المقال نقدم لكم دعاء الشتاء للفقراء، دعاء النبى صلى الله عليه وسلم عند البرد،دعاء نزول المطر،دعاء البرد الشديد:

دعاء الشتاء للفقراء

اللهم يا رب أبسط دفئ رحمتك على من لا مأوى له.

اللهم فى هذا البرد القارس، نستودعك كل من لا مأوى له، وكل من لا لباس له، وكل من لا دفء له، وكل من لا معيل له، وكل مبتلى وكل مفقود وكل مريض وكل جريح وكل أسير، اللهم نستودعك كل من يتألم وكل من يسألك الستر والعافية فى الدنيا والآخرة، فاحفظهم بحفظك وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء البرد للفقراء

اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث اللهم اجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.

اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.

اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث اللهم اجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.

اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.

جاء عن ابن عمر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك.

دعاء النبى صلى الله عليه وسلم عند البرد

اللهم فى هذا البرد القارس، نستودعك كل من لا مأوى له، وكل من لا لباس له، وكل من لا دفء له، وكل من لا معيل له، وكل مبتلى وكل مفقود وكل مريض وكل جريح وكل أسير، اللهم نستودعك كل من يتألم وكل من يسألك الستر والعافية فى الدنيا والآخرة، فاحفظهم بحفظك وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء نزول المطر

اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء ، أنزل علينا الغيث اللهم اجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين ، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها ، وخير ما أرسلت به وأعوذ‎ ‎بك من شرها ، وشر ما فيها ، وشر ما أرسلت به اللهم لا تقتلنا بغضبك ، ولا تهلكنا بعذابك ، وعافنا قبل ذلك ، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.

دعاء البرد الشديد

اللهم ابسط دفئ رحمتك على من لا مأوى له.

اللهم فى هذا البرد القارس ، نستودعك كل من لا مأوى له ، وكل من لا لباس له ، وكل من لا دفء له ، وكل من لا معيل له ، وكل مبتلى وكل مفقود وكل مريض وكل جريح وكل أسير ، اللهم نستودعك كل من يتألم وكل من يسألك الستر والعافية فى الدنيا والآخرة ، فاحفظهم بحفظك وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين.

نستودعك يا رب كل من لا مأوى له ، نستودعك كل من لا لباس له.

نستودعك كل مبتلي وكل مفقود وكل مريض وكل جريح وكل أسى.

اللهم هون برد الشتاء على عبادك المستضعفين، اللهم ارحم من لا ماوى له في هذا البرد الشديد.

دعاء الشتاء اللهم صيبا نافعا

دعاء الشتاء مستجاب