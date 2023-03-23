البوابة - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن للصائم دعوة عند الله سبحانه وتعالى لا ترد، وأن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعوة الصائم ولا يرده خائباً، خاصة إن كان متيقن بالإجابة، مخلصاً في نيته لله تعالى، لا يريد بدعائه الشر لمن حوله، ويسأل الله ما يريد تحققه في الدنيا أو الآخرة، وفيما يلي دعاء الصائم عند الإفطار:

دعاء الصائم عند الإفطار

ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاءالله

اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي.

اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت.

أدعية عن شهر رمضان

هناك الكثير من الأدعية تقال في شهر رمضان المبارك وبمختلف الأوقات، ومن هذه الأدعية:

اللهم ان شهر رمضان هو من اعظم الشهور عندك فاغفر لي فيه وبارك لي في رزقي فيه واكتبني من عبادك المخلصين.

اللهم أعنّي على صيامه وقيامه بتوفيقك يا هادي المضلّين

اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار ، اللهم اكتبني من عتقائك من النار يارب العالمين ، اللهم لا يقضي شهر رمضان الا وانت راضي عنا يالله.

اللهمَّ آتِ نفسي تقواها، وزكِّها أنت خيرُ مَن زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها، اللهمَّ إني أعوذُ بك من علمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن نفسٍ لا تَشبع، ومنْ دعوةٍ لا يُستجابُ لها.

اللهمّ أصلح لي ديني الّذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي الّتي فيها معاشي، وأصلح لي أخرتي الّتي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كلّ خير، واجعل الموت راحة لي من كلّ شرّ.

اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم انت ربي رحمني واغفرلي واكتبني من المغفور لهم في رمضان.

اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم إني أسألك.

الحمدلله الذي أعانني فصمت، ورزقني فأفطرت.

دعاء يوم الخميس في شهر رمضان

دعاء نية صيام رمضان