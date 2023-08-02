عند بداية شهر جديد، يمكنك أن تدعو الله بالبركة والخير وتسأله أن يجعل هذا الشهر مليئًا بالسعادة والتوفيق. إليك دعاء بسيط يمكنك قوله:اللهم بارك لنا في هذا الشهر الجديد، واجعله شهرًا مباركًا ورحمة، وألهمنا فيه الصلاح والتقوى، واجعلنا ممن تغفر لهم الذنوب وتستجيب لهم الدعوات، وألهمنا أعمالًا تقربنا إليك، يا رب العالمين.

وكما يمكنك أن تدعو بما تشعر به في قلبك، وتعبر عن رغباتك وأمنياتك لهذا الشهر الجديد. الدعاء هو وسيلة قوية للتواصل مع الله والتعبير عن احتياجاتنا وأمانينا، فلا تتردد في الدعاء بصدق وإخلاص، وفيما يلي دعاء الصحابة عند دخول الشهر:

دعاء الصحابة عند دخول الشهر

اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ، وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ، وَالْإِسْلَامِ، وَرِضْوَانٍ مِنَ الرَّحْمَنِ، وَجَوَازٍ مِنَ الشَّيْطَانِ.



دعاء أول الشهر مفاتيح الجنان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْأَشْيَاءِ أُعِيذُ نَفْسِي بِجَبَّارِ السَّمَاءِ أُعِيذُ نَفْسِي بِمَنْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ دَاءٌ أُعِيذُ نَفْسِي بِالَّذِي اسْمُهُ دَوَاءٌ أُعِيذُ نَفْسِي بِالَّذِي اسْمُهُ بَرَكَةٌ وَ شِفَاءٌ.

اللهم إني أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلّ إِثْمٍ لا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلا غَفَرْتَهُ وَلا هَمًّا إِلا فَرَّجْتَهُ، وَلا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، ونورك الذي ملأ أرجاء عرشك أن تقضي حاجتي.

سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج، فرج عني همي وغمي فرجاً عاجلاً غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهمّ إنّا نستعينك، ونستهديك، ونستغفرك، ونؤمن بك، ونتوكّل عليك، ونثني عليك الخير كلّه، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك.

اللَّهمَّ إنِّي أسألُك بمعاقدِ العزِّ من عرشِك ومنتهَى الرَّحمةِ من كتابِك، واسمِك الأعظمِ، وجَدِّك الأعلَى، وكلماتِك التَّامَّةِ، ثمَّ سلْ حاجتَك، ثمَّ ارفعْ رأسَك، ثمَّ سلِّم يمينًا وشمالًا، ولا تُعلِّموها السُّفهاءَ فإنَّهم يدعون بها فيستجابُ.

اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت واصرف عني شر ما قضيت تباركت ربنا وتعاليت.

اللهمّ إنّي أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.

اللهمَّ يا رب إني أسالُك بأنَّ لك الحمدُ، لا إله إلَّا أنتَ وحدَك لا شريكَ لك، المنّانُ، يا بديعَ السماواتِ والأرضِ، يا ذا الجلالِ والإكرامِ، يا حيُّ يا قيومُ، إني أسالكَ الجنة، وأعوذُ بك من النارِ.

اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ فالقَ الحَبِّ والنَّوى أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ.

ماذا كان يقول الرسول في قدوم العام الجديد؟

اللَّهُ أكْبَرُ، اللَّهُمَّ أهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ والإيمَانِ، والسَّلامَةِ والإسْلاَمِ، والتَّوْفِيقِ لِمَا يُحبُّ ربُّنا ويَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ.

آيه قرآنية عن بداية العام الجديد

قال تعالى في القرآن الكريم: (وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ) (البقرة: 25).

دعاء دخول الشهر برؤية الهلال

قد كان صلى الله عليه وسلم يقول عند رؤية الهلال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله.

اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلام والإسلام ربي وربك الله.

دعاء بداية الشهر الجديد

يا ربّ ارفع عنّا هذا الوباء وارزقنا الأمن والأمان.

اللهم بداية شهر جديد، اللهمّ فرجًا قريبًا من عندك. بداية شهر جديد، ربي اجعله شهرا لايضيق لنا فيه صدراً، ولايصعب علينا أمراً، يارب فرج قريب ورزق قريب وفرح قريب.

اللهم جبراً لقلبي وروحي، اللهم أرني الفرح في كل ما أريد، اللهم إزرع في قلبي راحة دائمة وأمل لايخيب،اللهم درباً لاتضيق به الحياة وقلباً لايزول منه الأمل،اللهم العوض الجميل بعد الصبر الطويل،اللهم أدم علينا عافيتك وآنزل شفائك على من لايعلم وجعه غيرك.

اللهم بشرنا في هذا الشهر بالفرح، والسعادة وراحة البال، اللهم أزح عنا هذا الوباء وابعد عن أجسدنا گل داء واحفظنا ياالله بعينگ التي لا تنام.

اللهُّم يا رب أسْعدنيٰ بأيـآمه ولياليه.

يارب اكتب لنا الخير والسعادة والتوفيق فيه واجعله بداية أجمل الأقدار وحقق لنا ما نتمنى وارزقنا من حيث لانحتسب يارب.

اللهم بداية شهر جديد، يا رب يكون شهر الخير والسلام والمحبة يا رب.

اللهم جبراً لقلبي وروحي، اللهم أرني الفرح في كل ما أريد، اللهم إزرع في قلبي راحة دائمة وأمل لايخيب، اللهم درباً لاتضيق به الحياة وقلباً لايزول منه الأمل، اللهم العوض الجميل بعد الصبر الطويل،اللهم أدم علينا عافيتك وآنزل شفائك على من لايعلم وجعه غيرك.

بدايِة شهر جديد لانُعلم خفاياه، اللهم اكتبِ لنا السعادة والخيِر فيِه.

لا نعلم ما خفاياه، ولگننا نعلم من مدبره ونثق به اللهم اجعله خيرًا وأذقنا السعادة فيه وحقق لنا أمنياتنا.

اللهم إنا نسألك خير ما في هذا الشهر، وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا الشهر وشر مابعده ، اللهم نسألك خيره ونعوذ بك من شره ، اللهم اجعله شهر خيرٍ وسعادة وفرح، ورضا على الجميع بإذن الله.

بداية شهر جديد، اللهُّم أكفِنا شرّ الأعيُن والحاسدين وأصحاب المصلحه والمنافقين.

يارب أجعل محتواه أخبار سارّه وأمنيات محقّقه وأدعيه مستجابة اللهم شعُور سجدة الشّكر.

بداية شهر جديد، اللهُّم هب لي من غفرانك عفواً لا يفنى، اللهُّم إنك عفوٌ كريم تُحِب العفو فاعفُ عنّي.

مع بدايه شهر جديد، اللهم أبعد عنا متاعب الدنيا وحزنها وأكتب لنا الخير والسعادة والتوفيق فيه وأجعله بداية أجمل الأقدار وحقق لنا ما نتمنى وأرزقنا من حيث لا نحتسب.

اللهم بشرنا في هذا الشهر بالفرح، والسعادة وراحة البال ، اللهم أزح، عنا هذا الوباء و ابعد عن أجسدنا، گل داء واحفظنا ياالله بعينگ التي لا تنام.

يارب أحسن إلينا بعفوك وارزقنا خيرك، واشرح صدورنا برضاك ، واختر لنا ما يسعدنا ويرضيك.

اللهم ارزقني حياة سعيدة، رفقة صالحة، رزق مبارك، أدعية مستجابة، أمنيات محققة، أخبار مفرحة، نهاية عمر جميلة، حسن خاتمة وجنة لي ولمن أحب.

بداية شهر جديد، يارب اكتب لناالخيروالسعادةوالتوفيق فيه، اجعله بدايةأجمل الأقدار،وحقق لنا ما نتمنى، وارزقنا من حيث لانحتسب.

بداية شهر جديد، لا نعلم خفاياه لكننا، نعلم من مدبره ونثق به، ربي اكتب لنا شهرًا جميلاً، يحمل الخير لنا والعالم أجمع،اللهم آمين.

يارب اكتب لنا الخير والسعادة والتوفيق فيه واجعله بداية، أجمل الأقدار وحقق لنا ما نتمنى وارزقنا من حيث لا نحتسب.

شَهَر جَدِيد لاَ نَعْلَم خَفَايَاة وَلَكِنَّنا نَعْرِف مَن مُدَبِّرِهِ وَنَثِقْ بِهِ فَأُكْتُب لَنَا اللَّهُم الخَيّر فِيهِ وَإِفْتَح لَنَا أَبْوَاب الرِّزْق السَّعَادة وَلا تُغَيِّر عَلَيِّنَا الحَال إِلاَّ لِأَحْسَنِهِ.

بداية شهر جديد لا نعلم خفاياه اللهم إكتب لنا السعادة و الخير فيه.

اللهم بشرنا فى هذا الشهر بالفرح والسعادة وراحة البال اللهم أزح الغمة والكرب عن بلادنا وابعد عن اجسدنا كل مرض واحفظنا ياالله بعينك التي لاتنام.

بداية شهر جديد يا ربّ غيّر فيه أقدارنا للأفضل وماتراه خيرًا لنا واجعله خاليًا من الأحزان والأمراض.

يا ربّ ارفع عنّا هذا الوباء وارزقنا الأمن والأمان.

اللهم بداية شهر جديد، اللهمّ فرجًا قريبًا من عندك.

بداية شهر جديد، ربي اجعله شهرا لايضيق لنا فيه صدراً، ولايصعب علينا أمراً، يارب فرج قريب ورزق قريب وفرح قريب.

بداية شهر جديد، يا ربّ افتح لنا أبواب الخير في هذا الشهر واغفر لنا ما فات و اجبُر خواطرنا فيما هُو آت.

بداية شهر جديد، اللهم زين حياتنا بالأقدار السعيدة، والأيام الجميلة.

بداية شهر جديد، يـارَب سر خاطرِي بخبر يجعلنِي اسجد لك باكيا شاكراً حامداً.

دعاء دخول الشهر رجب

اللهمَّ بارِكْ‏ لَنا فِي‏ رَجَبٍ‏ وَ شَعْبانَ، وَ بَلِّغْنا شَهْرَ رَمَضانَ، وَأَعِنَّا عَلَى الصِّيامِ وَ الْقِيامِ، وَ حِفْظِ اللِّسانِ، وَ غَضِّ الْبَصَرِ، ولا تَجْعَلْ حَظِّنا مِنْهُ الْجُوعَ وَ الْعَطَشَ.

اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

اللهم أعنا على شكرك وحسن عبادتك.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا.

دعاء دخول الشهر رمضان

اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا».

اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين.

اللهم أعد علينا رمضان أعوامًا عديدة، واجعلنا فيه من المقبولين، وتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأعنا على شكرك وحسن عبادتك يا كريم.

ما يقال عند رؤية الهلال الدرر السنية؟

اللَّهمَّ أدخِلهُ علينا بًالأمن والإيمان الدرر السنية