نستقبل اليوم بداية شهر نوفمبر / تشرين الثاني دون أن نعلم ما يخفي لنا هذا الشهر، آملين أن يحمل الكثير من الأخبار السارة، إنه شهر جديد لا نعلم خفاياه ولكننا نعرف من مدبره ونثق به، يا رب اكتب لنا الخير فيه، يا رب لا تغير علينا الحال إلا لأحسنه.

مسجات بداية شهر جديد

دائماً البدايات مُبهرة وتبشر كل خير، أهلاً في بدايات النسمات الباردة والليالي الطويلة، أهلاً في الصباحات الندية والمشاعر العميقة، يا رب اجعل هذا الشهر نهاية لجميع أحزاننا وبداية لكل ما هو مُبهج.

اللهمّ البِشارات التي نُحبّ والأيّـام التي تَـسُر والرحمَات التي تتوالى والعـافِية التي ننعم بها واليقِين الذي يريحُ القلوب

من أجمل ​​​​​​​مسجات بداية شهر جديد، نحن مخطئون جداً عندما نتجاهل أذكارنا ونعتقد أنها ليست مهمة وننسى أنها تحفظنا وربما تقلب اﻷقدار داوم على أذكارك لتدرك معنى احفظ الله يحفظك

بدايِة شهر جديد لانُعلم خفاياه اللهم اكتبِ لنا السعادة والخيِر فيِه

اللهم اجعل بداية هذا الشهر خير لنا ولأهلنا واسعدنا واكتب لنا ماهو خير لنا ووفقنا وأعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

مع بداية شهر جديد يا ربّ غير أقداري إلى ما أتمنى إن كان فيها خيراً لي ، فاجعلها للأفضل وخذ معك ذنبي، وهمي، و تعبي، وأرني الجمال في ما تبقى لي من عمري

بداية شهر جديد ربي إجعله شهراً لا يضيق لنا به صدر، ولا يصعب لنا به أمر.

بداية شهر جديد ويوم جديد لا نعلـم خفآيـآه ولكننآ نعـرف مـنَ مدبـرهٌ ونثـق بـه ياربُ اكتـب لنآ: الخيـر فيـه.

بداية شهر جديد اللهم اكتب لنا السعادة والخير فيه اللهم انك ترى ما لا نرى وتعلم ما لا نعلم فاكفنا شر ما في الغيب

كلام جميل عن بداية شهر جديد

بداية شهر جديد، يارب اكتب لنا الخير والسعادة و الرضى والتوفيق والرزق فيه، واجعله بداية أجمل الأقدار، وحقق لنا ما نتمنى، وارزقنا من حي لا نحتسب يا الله.

صباح جميل لإنسان أصيل، ألقى مثل طيبته مستحيل، يا رب عسى عمره طويل.

صباح الورد والتفاح والجاي بماي اللقاح للي سكن روحي خذا قلبي وراح

صباح الخير يا مصحصح يا عسل يا ورد متفتح انا أبى نهاري خير قلت برقمك اتصبح

أحلى صباح لساكن القلب والروح شوفتك تكحل العين وتداوي الجروح

أهديك وردة ياسمين لونها لون قلبك تصبح عليك وتقول ياعسى الخير دربك

وصيت الطير وحلفته برب الخير يبوسك ويقولك صباح الخير

صباح الخير حياتي احلى صباح صباحك احلى حب حبك واحلى شي اني احبك

يا صباح الاماني و الفجر الجميل على حلو المعاني و الشوق الاصيل

آهدي الورد لاهل الورد صباح الشوق لاهل الذوق وصباح الهنا لحبيبي أنا.

مافي أجمل من صباحك والشمس تنور حبايبك وأكون من أول مسجاتك "صباح الخير"

صباح الخير يا ماسه يا نبض القلب واحساسه صباح ينشر العنبر لروح الزين وانفاسه

صباح التوت والرمان صباح مكتوب بماي الزعفران صباح مخصوص لأعز وأغلى انسان

يا صباح الحـب كله وشمس عمري وظله مهما تغيـــر الزمان حبك أنت في محله

يحلى صباحي بوجودك وتحلى أيامي وإنت معاي أرسلك أجمل مسج صباحييفرح قلبك و يسعد يومك

صباح الدلع والولع! صباح الناس اللي كلها ذوق صباحكم أحلى صباح طلع.

وصّيت الطّير وحلّفته بربّ الخير، يبوسك ويقول لك صباح الخير.

ما في أحلى من صباحك، والشّمس تنوّر حياتك، وأكون أوّل رسائلك، وأقول يسعد صباحك.

محتار كيف أصبّح عليك، أقول يا ورد صباح النّور، أو يا نور صباح الورد.

أهديك وردة ياسمين لونها لون قلبك تصبّح عليك وتقول يا عسى الخير دربك.

يا صباح الحـبّ كلّه، وشمس عمري، وظله مهما تغيـّــــر الزّمان، حبّك إنت في محلّه.

صباح الخير حياتي، أحلى صباح صباحك وأحلى حبّ حبّك، وأحلى شي إنّي أحبّك.

صباح الحبّ من قلب عشق روحك وتمنّاها عشق همسك، عشق خطّك ومراسيلك تحرّاها.

صباح الخير لأحلى طير، صباح الحبّ لأطيب قلب صباح الهنا لعمري أنا.

صباح الورد والفلّ عالحلوين بس حبّيت أقول لهم إحنا وايد وايد مشتاقين.

يا صباح الأماني والفجر الجميل على حلو المعاني والشّوق الأصيل.

أحلى صباح لساكن القلب والرّوح شوفتك تكحّل العين، وتداوي الجروح.

صباح الورد، صباح الشّوق صباح الحبّ والرّقه، صباح خاصّ بك وحدك إنت تستحقّه.

أرسلت لك قلبي محمول على جناح الطّير، يبوسك ويقولّك صباح الخير.

صباح أحلى من السكّر، حلو أحلى من الحالي، عليه المسك والعنبر، يخصّ عيون الغالي.

دعاء بداية شهر جديد