لقد حان وقت العودة للمدارس، وفتحت المدرسة أبوابها من جديد لتستقبل الكثير من الطلاب إلى المدرسة وأنشطتها المفيدة، حيث يفرح الطلاب برؤية زملائهم ومعلماتهم لقضاء وقت ممتع معهم داخل الصف، بالإضافة إلى تعلم مهارات جديدة واكتشاف أنفسهم من خلالها.

سنذكر في هذا المقال دعاء العودة للمدارس، ودعاء النجاح في المدرسة قصير، دعاء لابنتي في المدرسة، دعاء لطلاب المدارس، فإنَّ الدعاء هو السبيل الذي يلتجئ إليه الطلاب والأهل ليطلبوا من الله تعالى التوفيق والنجاح في الدراسة.

دعاء العودة للمدارس

اللهم مع بداية عام جديد ومسيرة فصل دراسيٍ جديد اللهم افتح بصيرتي وأنر دربي واشرح صدري، واجعلني من عبادك الصالحين، وارزقني صُحبة عبادك الصالحين، اللهم علمني ما ينفعني من العلم، وزِدني من علمك، وانفعني بما علمتني، اللهم يا كريم يا رحمن يا رحيم اجعل من عودتي للمدرسة بداية للخير والصلاح، اللهم اجهله دربًا من دروب الخير والعبادة والصلاح، اللهم لا سهل إلِّا ما جعلته سهلًا، اللهم اسألك التوفيق في دراستي ومدرستي، ونسألك الهداية لما تُحب وترضا، اللهم ارزقنا الحكمة والعلم، اللهم اجعل من المدرسة دارًا للإيمان التقوى، واجعل عودتي إلى المدرسة خطوة من الخُطا التي تزيد من صلاحي في الدنيا والآخرة.

دعاء النجاح في المدرسة قصير

اللهم أعني على الدراسة، ولا تجعل قلبي يمل منها، وكن معي في كل لحظة، ووفقني لما تحب وترضى، وارزقني النجاح اللهم أكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم، وثبات العقل والذهن والذاكرة، بحق قولك بسم الله الرحمن الرحيم: "الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان".

اللَّهمَّ لا سَهلَ إلَّا ما جَعَلتَه سَهلًا، وأنتَ تَجعَلُ الحَزْنَ إذا شِئتَ سَهلًا.

اللهم ذكرني منه ما نسيت ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني توكلت عليك، وفوضت أمري إليك، لا إله إلا الله، الحليم الكريم رب العرش العظيم.

اللهم افتح لي أبواب حكمتك، وانشر علي رحمتك، وامنن علي بالحفظ والفهم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك، يا أرحم الراحمين.

اللهم يا حي يا قيوم، رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، أكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم، وارزقني الحكمة والمعرفة والعلم وثبات الذهن والعقل والحلم.

دعاء لابنتي في المدرسة

اللهم إنّ لي ابنة أنتَ من رزقتني إيّاها، وقسمتها لي، اللهم أسألك مع بداية عامنا الدراسي أن تُبارك أيّامها، وأن ترزقها السّداد والتوفيق في المدرسة، سهّل عليها وانصرها على الشّرود والتفكير.

دعاء لطلاب المدارس

اللهم أسألك أن تهدني سبل الرشاد، اللهم اجعل العلم نورًا أهتدي به وإليه، وأبعدني عن الجهل وأبعده عنّي، اللهم علّمني ما ينفعني وانفعني بما علّمتني وزدني علمًا وعملًا يا كريم.

أسأل الله العالي المتعالي، أن يمدكم بالصحة والنجاح الدائم والمتتالي، والرفعة والسمو من لدن الرزاق لكل إنسان على غالي.

أدعو الله باسمه العظيم، أن يجعل كل الطلاب ناجحين مجتهدين، لتحقيق مناهم، وليزهِر تعبهم الذي تَعبوه لسنين.

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