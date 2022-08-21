دخول الجامعة يعتبر حلم الكثير من الطلاب، الراغبين في استكمال مسيرتهم التعليمية، وتحقيق الطموح والنجاح في الحياة العلمية والعملية، وفي هذا المقال نقدم لكم دعاء القبول في الجامعة مكتوب،دعاء القبول في الجامعة مستجاب، دعاء تقديم الجامعة.

دعاء القبول في الجامعة مكتوب

اللهمّ إنّي تَوَكَّلْت عَلَيْك، وَسَلِمَت أَمْرِي إلَيْك، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إلَيْك .

دعاء القبول في الجامعة مكتوب، ربّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ ، وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سلطاناً نصيراً .

ربّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ، ويسّر لِي أَمْرِي واحلل عَقْدِهِ مَنْ لِسَانِي ، يَفْقَهُوا قَوْلَي ، بِسْمِ اللَّهِ الْفَتَّاحِ ، اللهمّ لَا سَهُلَ إلَّا مَا جَعَلَتْه سهلاً ، وَأَنْت تُجْعَل الْحُزْن مَتَى شِئْت سهلاً ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إنّي كُنْت مِنْ الظَّالِمِينَ ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ ، رَبّ إنّي مسّني الضرّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ .

دعاء القبول في الجامعة مستجاب

يَا رَبِّ الْعِزَّةِ وَالْجَلَّالَة اُكْتُبْ لِي خَيْرٌ قَدْر وَخَيْر عَلِم وَالْقَبُولِ فِي كُلِّ أَمْرٍ وَيَسَّرَ لِيَ الْقَبُولِ فِي الجَامِعَةِ التتي لطالما تَمَنَّيْت الانْضِمَامِ إلَيْهَا.

يَا قَوِيٌّ يَا جَبَّار يَا قَادِرٌ يَا مَنْ تَقْدِرُ وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْك سُبْحَانَك بِأَمْرِك كُلِّ شَيْءٍ كُنْ لِي عَوْناً وَاكْتُب لِطَلَبِي الْقَبُول واقبلني عِنْدَك مِنْ الْعُلَمَاءِ وَحَمَلَةِ الْعِلْمِ فَإِنْ لِي فِي هَذَا الْعِلْمِ رضاءك.

يَا مَنْ رُفِعَت السَّمَاء وَمَهّدْت الْأَرْض وأرسيت الجيال وَخُلِقَت الْخَلْق بإبداع أَجْعَلُ فِي قبولي بِالجَامِعَة النُّور وَاكْتُب بِإِرَادَتِك قبولي وَيَسَّرَ لِيَ دراستي فِيهَا.

دعاء لمن قبل في الجامعة؟

اللهم يا رحيم يا عادل يا قادر قدر لي خير القبول وخير ما في تلك الجامعة والدراسة واجعلني خير دارس وخير مساند ومساعد للآخرين بهذا العلم. يا من قبلت دعوة يونس في ظلمات بطن الحوت سبحانك لا إله إلا أنت يا رب العالمين اقبل دعوتي ووفقني في الجامعة بقبول طلبي ويسر لي أمري، واحلل العقدة من لساني.

ما هو دعاء النجاح في الدراسة؟

اللهم أعني على الدراسة، ولا تجعل قلبي يمل منها، وكن معي في كل لحظة، ووفقني لما تحب وترضى، وارزقني النجاح اللهم أكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم، وثبات العقل والذهن والذاكرة، بحق قولك بسم الله الرحمن الرحيم: "الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان".

دعاء تقديم الجامعة

أسألك باسمك الأعظم، الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دُعيت به أجبت، قدّر لي خير الدراسة في الجامعة وخير القبول فيها، واجعلها الخير لكل ما في حياتي، يا كريم يا مُجيب الدعاء يا رب.

دعاء ما قبل نتائج التوجيهي

دعاء الخوف من الرسوب في التوجيهي

دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة