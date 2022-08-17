ترقب نتيجة الثانوية العامة "التوجيهي" هي من أصعب اللحظات والمواقف على الطالب وعائلته.. وقد يلجأ عدد كبير من العائلات والطلاب إلى الدعاء خلال الأيام والساعات التي تسبق اعلان نتيجة الثانوية العامة.

دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة

اللهم بيدك كل الأمر، فلا تكلهم لغيرك، لا مجير لهم من غياهب الدهر سوى نور هدايتك .

اللهم ثبت قلوب التلاميذ على الإيمان، وبأيمانهم أعنهم على النجاح، بنجاحهم أعنهم على نصرة المسلمين.

اللهم ارفع راية الرقي بطلبة العلم وألزمهم به واجعلهم بيارق نجاحاتنا في المدارس والجامعات والكليات والمعاهد.

رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

بسم الله الفتاح، اللهم لا سهَلْ إلا ما جعلته سهَلًْا وأنت تجعل الحزن متى شئت سهًلا، يا أرحم الراحمين، اللهم آمين.

دعاء انتظار النتيجة الامتحان

اللهم حقق مطلبي وأجب دعوتي واجبر خاطري جبرا أنت وليه، إن كان علي صعب فهو عليك هين.

دعاء الخوف من نتيجة الامتحان

اللهم إني أسألك توفيقا في طريقي وراحة في نفسي وتيسيرا لأمري ربي أعوذ بك من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر اللهم إني أٍتغفرك من كل ذنب يعقب الحسرة ويورث الندامة ويرد الدعاء ويحبس الرزق.

أدعية النجاح في التوجيهي 2022

اللهم يا جامع الناس إلى يومٍ لا ريب فيه رد إلي حاجتي وأنت أرحم الراحمين، اللهم افتح علينا بسيدنا محمد ما أُغلِق علينا، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.

اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

أدعية النجاح في التوجيهي 2022، اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى إلا إليك.

رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا أرحم الراحمين، اللهم افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي، يا قيوم برحمتك استغيث، رب اشرح لي صدري ويسّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني يفقه قولي، بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا.

أدعية النجاح في التوجيهي 2022، الحمد الله الذي هدانا لهذا، وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين.

دعاء الخوف من الفشل

لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم اللهم يا مؤنس كل غريب، ويا صاحب كل وحيد، ويا ملجأ كل خائف ،وياكاشف كل كربة، وياعالم كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى، يا حاضر كل ملآ، يا حى يا قيوم أسألك أن تقذف رجاءك في قلبى، حتى لايكون لى هم ولا شغل غيرك، وان تجعل لى من امرى فرجاً وخرجاً، إنك على كل شىء قدير يا صانع كل مصنوع، ويا جابر كل كسير،وياشاهد كل نجوى، ويا حاضر كل ملآ، ويا مفرج كل كربة، وياصاحب كل غريب، ويا مؤنس كل وحيد، آتنى بالفرج والرجاء، واقذف رجاءك في قلبى حتى لا أرجو أحداً سواك

دعاء لطلاب التوجيهي 2022

دعاء لنجاح ابني في التوجيهي

دعاء لنجاح ابني في التوجيهي