البوابة - بدأت العشر الأواخر من رمضان، وبدأ معها إحياء الليالي الوترية داعيين الله عز وجل أن يُعيننا على قيامه وأن يُبلّغنا ليلة القدر، وفيما يلي دعاء الليلة الوترية الثالثة من رمضان:

دعاء الليلة الوترية الثالثة من رمضان

اللّهُمَّ اغْسِلني فيهِ مِنَ الذُّنُوبِ ، وَ طَهِّرْني فيهِ مِنَ العُيُوبِ ، وَ امْتَحِنْ قَلبي فيهِ بِتَقْوى القُلُوبِ ، يامُقيلَ عَثَراتِ المُذنبين .

دعاء الليلة الأولى من العشر الأواخر‏‎

اللهم إني أسألك فى العشر الأواخر التوبة الكاملة والمغفرة الشاملة والأرزاق الواسعة والسعادة الدائمة وابعدنا عن المعصية وتقبل قيامنا ودعائنا في هذا الأيام المباركة.

دعاء الليلة الثانية من العشر الأواخر ‏‎

‏اللهُم أعطنا فى العشر الأواخر خير ما تعطي السائلين، وأجمع لنا صلاح الدنيا والدين، اللهُم أذهب عنّا الحزن، وأزل عنّا الهم، واطرد من نفوسنا القلق، اللهُم زدنا نورًا في القلب، وضياء ًفي الوجه، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب العباد، واغفر لنا ولوالدينا.

دعاء ليلة القدر و دعاء العشر الاواخر

ربي أعوذ بك أن أستعين بشيء من معاصيك على ضر نزل بي، وأعوذ بك من أن تجعلني عبرة لأحد من خلقك، وأعوذ بك أن تجعل أحدا أسعد بما عملته مني، اللهم لا تخزني فإنك بي عالم، اللهم لا تعذبني فإنك على قادر.

اللهم إني أسألك بفضل ليلة القدر وأسرار ليلة القدر وأنوارها وبركاتها، أسألك أن تتقبل دعواتي، وأن تقضي حاجاتي.

اللهّم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من يظلمني، وخذ منه بثأري، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي، اللهمَّ استُرْ عوراتي، وآمِنْ روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي.

اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسم هوَ لكَ سمَيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرت به في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيع قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي.

دعاء الليالي الوترية من العشر الأواخر في رمضان

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير.

اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.

ادعية الليالي الوترية في رمضان 1444

اللّهم يا رب ارزقني فضل قيام ليلة القدر،وسهل أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحطّ عني الذنب والوزر، يا رؤوفاً بعبادك الصالحين، اللّهم ما قسمت في هذه الليلة من علم ورزق وأجر وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب.

اللّهم ارزقنا عملاً صالحاً يُقرّبنا إلى رحمتك، ولساناً ذاكراً شاكراً لنعمتك، وثبتنا اللّهم بالقول الثابت في ال حياة الدنيا وفي الآخرة، إلهي ربح الصائمون، وفاز القائمون، ونجا المخلصون، ونحن عـبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك، يا ارحم الراحمين.

أدعية في الليالي الوترية