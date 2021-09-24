دعاء نزول المطر: " ‏‎اللهم صيباً نافعاً ‎ اللهم "

عن عائشة رضي الله عنها أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: "اللهم صيـباً نافعاً" رواه البخاري.

فلعل دعوة صادقة منك تدفع ضرراً عن المسلمين من ذلك المطر وتجلب لهم به خيراً، هذا فضلاً عن أجر فعل هذه السنة.

وورد أيضاً أن تقول: "رحمة " لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا رأى المطر "رحمة" رواه مسلم.

الدعاء عند نزول الأمطار الشديدة

(اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية، ومنابت الشجر)، رواه البخاري ومسلم.

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