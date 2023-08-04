دعاء المقهور يوم الجمعة، هذا ما سيتم تناوله في هذا المقال، فالدعاء هو عبارة عن إحدى السنن المستحبة، يمكنك أن تدعو للمظلومين والمقهورين بما يناسب الوضع العام والمحدثات الجارية في العالم، فيما يلي هذه الأدعية التي يمكن أن تستخدمه يوم الجمعة للدعاء للمقهورين:

دعاء المقهور يوم الجمعة

اللهم ارحم المستضعفين والمقهورين، واجعلهم في عونك وحمايتك.

اللهم اكفني شر الظالمين بما شئت وكيفما شئت يا رب العالمين.

اللهم اهدِ قلوب القادة والحكام لمصلحة شعوبهم واجعلهم عدلاً وحكماء. آمين.

اللهم انصر المظلومين في كل مكان، وأعنهم على الظالمين، وفرّج كربهم، وانصرهم بقوتك وعدالتك.

اللهم انصر من ظُلِمَ وأُخِذَ حقه بالباطل، وأعن من هو في حاجة وضيق، وانصر من يُظهَرُ لهم جبروت الجائرين.

اللهم لا تجعلهم ييأسون وأنت أرحم الراحمين، ولا تدعهم يفقدون الأمل وأنت خير الحافظين.

اللهم ارفع عنهم الضيق والبلاء، وانشر عليهم رحمتك وفضلك.

اللهم اجعلهم من الفائزين في الدنيا والآخرة، واجعلهم من الذين يشهدون بالحق والعدل.

اللهم رب السموات السبع وما أظلت، ورب الأرضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، ‌كن ‌لي ‌جارا من شر خلقك أجمعين أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى، عز جارك، وتبارك اسمك

دعاء المظلوم على الظالم سريع الاجابة

حسبي الله ونعم الوكيل فيمن أذاني اللهم بحق جاهك وجلالك وعزتك وعظمتك التي يهتز لها الكون اسألك بعزتك التي يهتز لها العرش ومن حوله، اللهم انصرني على من ظلمني اللهم أنك لا ترضى الظلم لعبادتك، اللهم أنك وعدتنا ألا ترد للمظلوم فأنت العدل والعدل قد سميت به نفسك اللهم انصرني على من ظلمني.

اللهم فرج همي وضيقي وكربى وارفع الظلم عني وعن كل مظلوم يا رب واجبر يا الله بالمنكسر قلوبهم، ألا أن نصر الله قريب سبحانه وتعالى وأفوض أمري إلى الله من ظن أن الباطل سينتصر على الحق فقد أساء الظن بالله، اللهم أنت الناصر وأنت المعين وأنت على كل شيء قدير.

اللهم أهلك الظالمين بالظالمين اللهم سلط عليهم عذابك يا جبار السموات والأرض اللهم اهلكه هلاكا عاجلا، كما أهلكت عادا وثمود اللهم من أعان عبادك المظلومين والمستضعفين في الأرض فأعنه، ومن نصرهم فانصره، ومن مدّ لهم يدًا بالإحسان فأمدد له يدك بالإحسان، ومن خذلهم فاخذله، ومن مكر بهم فامكر به، ومن مدّ إليهم يدًا بالإساءة والعدوان فاقطع يديه واعمِ عينيه واجعله عبرة للمعتبرين، يا رب العالمين.

دعاء الفتاة المظلومة

اللهم من أعان عبادك المظلومين والمستضعفين في الأرض فأعنه، ومن نصرهم فانصره، ومن مدّ لهم يدًا بالإحسان فامدد له يدك بالإحسان، ومن خذلهم فاخذله، ومن مكر بهم فامكر به، ومن مدّ إليهم يدًا بالإساءة والعدوان فاقطع يديه واعمِ عينيه واجعله عبرة للمعتبرين، يا رب العالمين.

اللهمّ يا رب إنّ الظالم مهما كان سلطانه لا يمتنع منك فسبحانك أنت مدركه أينما سلك، وقادر عليه أينما لجأ، فمعاذ المظلوم بك، وتوكّل المقهور عليك، اللهم إنى استغيث بك بعدما خذلني كل مغيث من البشر، واستصرخك إذا قعد عنى كل نصير من عبادك، وأطرق بابك بعد ما أغلقت الأبواب المرجوة، اللهم إنك تعلم ما حلّ بي قبل أن أشكوه إليك، فلك الحمد سميعًا بصيرًا لطيفًا قديرًا.

اللهم يا رب إنا نشكو إليك وحدك وإنك القادر على كل ظالم وكل من ساهم في الظلم والفساد والطغيان.

وقت استجابة دعاء المظلوم

الثلث الأخير من الليل

أدبار الصلوات

وقت الفجر

بين الآذان والإقامة

دعاء المظلوم في الفجر

اللهم اجعلنا من المهتدين، ولا تكتبنا في الظالمين. اللهم إني أحمدك على جعلي من المظلومين لا الظالمين اللهم سبحانك يا ربنا أنت الجليل الرقيب واسع العلم عالم الغيب والشهادة.

يا رب يا الله أسألك يا ناصر المظلوم المبغي عليه إجابة دعوتي، فخذه من مأمنه أخذ عزيزٍ مقتدر، وأفجئه في غفلته، مفاجأة مليك منتصر، واسلبه نعمته وسلطانه، وأعره من نعمتك التي لم يقابلها بالشكر، وانزع عنه سربال عزّك الذي لم يجازه بالإحسان، واقصمه يا قاصم الجبابرة، وأهلكه يا مهلك القرون الخالية، واخذله يا خاذل الفئات الباغية.

اللهم يا من ينادي عباده هل من تائب فأتوب عليه، يا من ينادي على عباده هل من سائل فأعطيه مسألته فإن مسألتي هي الثأر ممن ظلمني اللهم واجعل ثأرنا على من ظلمنا.

دعاء يوم الجمعة قصير

بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذى لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الكافي، بسم الله المعافى، بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أعوذ بالله مما أخاف واحذر.

اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل أثم والفوز بالجنة والنجاة من النار لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا ارحم الراحمين.

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي‏ مِنَ‏ الْمُتَوَكِّلِينَ‏ عَلَيْكَ‏، الْفَائِزِينَ لَدَيْكَ، الْمُقَرَّبِينَ إِلَيْكَ، بِإِحْسَانِكَ يَا غَايَةَ الطَّالِبِينَ.

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك، ماض فِيَّ حكمك عدل فِيَّ قضاؤك أسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو انزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا.

اللهم أسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضى بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت.

اللهم أسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضى بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت. اللهم يا حنان يا منان يا من لا تغفل ولا تنام نسألك العفو والعافية.. وأن تيسر لنا أمرنا كله، ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة أعين.. وبارك لنا في رزقنا كله.

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ.

اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو فعل، وأسألك ممّ سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما تعوذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا.

اللهم أسألك السعادة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأسألك الرضا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأسألك الرحمة في الحياة وفي الآخرة يا رب العالمين.

اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك.

اللهم أنت المعطي لمن دعاك يامن ترانا ولا نراك وترزقنا ولا نبلغ ثناك اجعل لنا بكل دعوة إجابه وبلغنا رضاك والجنة ربًيِ اجّعٌلَ هّذِا الَيِوٌمً يِوٌمً خِيِر لَا يِضيِقُ لَنِا فُيِهّ صّدٍر، وٌلَا يِخِيِبً لَنِا فُيِهّ أمًر، وٌاجّعٌلَ لَنِا بًکْلَ خِطِوٌة تٌوٌفُيِقُ وٌ تٌيِسِيِر وٌ أجّر.

دعاء الرزق يوم الجمعة